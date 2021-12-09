Відомий курорт Драгобрат починає гірськолижний сезон: ціни та правила відвідування

Як можна потрапити на гірськолижні курорти під час пандемії цього року

10 грудня 2021 року гірськолижний курорт Драгобрат відкриває цьогорічний сезон катання 2021-2022, пише Travels in UA у Facebook.

Так, вже цими вихідними для гостей будуть доступні:

підйомники "Карпатська чайка" (700 грн/день);

"Вершина Карпат" (800 грн/день);

"Оаза" (50 грн/підйом).

Від 13 грудня, працюватимуть бугелі — (60 грн/підйом). Також туристи можуть замовити трансфер із Ясіні на полонину за традиційним маршрутом на позашляховиках. Вартість становить від 200 грн.

Драгобрат — один з найпопулярніших гірськолижних курортів Українських Карпат, розташований у масиві Свидовець. Долина розташовна на висоті 1400 метрів поблизу селища Ясіня та підніжжя гори Стіг.

Як потрапити на гірськолижні курорти під час COVID

Цього року гірськолижні курорти України прийматимуть гостей лише за наявності COVID-сертифікату. Так, при поселенні в гірськолижний готель, необхідно мати з собою один з таких документів:

сертифікат COVID; негативний результат ПЛР-тесту; довідку про одужання від коронавірусу.

Як добратися на відпочинок до Драгобрату

В наявності є квитки на потяги з Києва, Одеси, Миколаєва, Харкова та Львова до станції Ясіня. Далі мандрівникам потрібно замовити послугу трансферу до Драгобрату з Ясіня (тривалість доїзду займає приблизно 40 хвилин.

Фото: Схема трас курорту Драгобрат (drago-brat.com)

Всі поїзди їдуть зі сполученням через Львів та Івано-Франківськ:

поїзд 5/6 Маріуполь – Рахів;

поїзд 15/16 Харків – Рахів;

поїзд 55/56 Київ – Рахів;

поїзд 95/96 Київ – Рахів;

поїзд 25/26 Одеса – Рахів;

поїзд 125/126 Миколаїв – Рахів;

поїзд 130/129 Кременчук – Ворохта.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи залишаться українці без відпочинку на гірськолижних курортах Болгарії цієї зими.

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