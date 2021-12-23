Популярные зимние курорты Грузии открывают сезон: цены на отдых и правила посещения

В Грузии зимний сезон на горнолыжных курортах официально откроется 25 декабря, сообщает Interpressnews.ge.

Уточняется, что в популярном среди туристов регионе Местия будет запущена открытая канатная дорога. Она свяжет центр городка с курортом Хацвали, а также новейший десятиместный комплекс канатной дороги гондольного типа на горе Зурулди.

Длина канатной дороги составляет 1 421 метр, а скорость ее движения — 6 м/с. На курорте Хацвали функционируют четыре горнолыжные трассы, протяженностью 7 км, которые рассчитаны на лыжников всех категорий.

На курорте Тетнулди будет работать пять канатных дорог и пять лыжных трасс.

В Гудаури будет работать 18 канатных дорог. Любителям катания на лыжах и сноубордах предложат 22 трассы, протяженностью 70 км. На курорте Годердзи есть две большие канатные дороги и лыжная трасса протяженностью 7 км.

Канатные дороги в Местия и Гудаури будут работать ежедневно. Курорт Гудаури — с 10:00 до 17:00, Хацвали с 10:00 до 16:00 (суббота-воскресенье с 10:00 до 17:00), Тетнулди с 10:00 до 16:00, Годердзи 10:00 до 17:00.

Горнолыжная инфраструктура в популярном курорте Бакуриани не будет работать из-за климатических условий.

Новые правила поведения на горнолыжных курортах Грузии

Согласно этим правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, сможет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канатных дорог открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой.

Фото: Зимний сезон откроют в Местии, Гудауре и Годердзи (unsplash.com/vruyr-martirosyan)

Туристы должны соблюдать все правила и профилактические меры против коронавируса — соблюдать дистанцию и носить маски.

Цены на туры на горнолыжные курорты Грузии

Судя по открытым данным, которые публикуют украинские туристические компании, средняя стоимость туров в Грузию на январь 2022 года на неделю с перелетом составляет от 23 тысяч гривен на двоих.

Какие правила въезда в Грузию для туристов

Необходим полный курс вакцинации любой вакциной.

Обратите внимание: необходимо ехать с распечатанной справкой, так как в приложении "Дия" сертификат не считывается.

Невакцинированным нужно иметь негативный ПЦР-тест и на третий день пребывания — обязательно сделать еще один ПЦР-тест за свой счет.

При поездке наземным или морским транспортом, кроме вакцинации, нужен также ПЦР-тест не более чем за 72 часа до поездки: при этом туриста освобождают от тестирования на 3-й день. От ПЦР-тестов освобождаются дети возрастом до 10 лет.

Напомним, ранее мы писали, когда горнолыжный курорт Драгобрат открывает новый сезон для катаний на лыжах.