Популярна країна в Азії полегшує правила в'їзду: що потрібно знати

Сдача ПЛР-тестів для туристів у В'єтнамі залишиться обов'язковою, але вакцинованим стане простіше в'їхати в країну
Влада В'єтнаму змінила правила в'їзду для іноземців, повідомляє Vietnam.travel.
Тепер вакциновані мандрівники матимуть змогу вийти з карантину вже на третій день поїздки.
Щоправда, тести для тих, хто прибуває, залишаться обов'язковими. Їх потрібно буде здавати перед поїздкою та після прибуття (на 1-й та 3-й дні). Якщо всі виявляться негативними, можна вільно подорожувати країною. З позитивним результатом доведеться продовжити карантин.
За відсутності доказів повної вакцинації: вам необхідно буде самоізолюватися на 7 днів у своєму власному житлі та провести ПЛР-тести у 1-й та 7-й день.
Фото: У В'єтнамі вакциновані мандрівники матимуть змогу вийти з карантину вже на третій день поїздки (unsplash.com/arvydas-arnasius)
Якщо турист отримує позитивний результат, його буде поміщено на карантин відповідно до державних правил. Якщо негативний результат, будь ласка, продовжуйте самоконтроль упродовж 14 днів після періоду ізоляції.
Для в'їзду в країну іноземні туристи повинні пред'явити наступні документи:
У В'єтнамі вирішили розпочати відновлювати міжнародне авіасполучення лише нещодавно – на початку січня 2022-го. Кордони країни було закрито з березня минулого року.
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