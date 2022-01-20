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"Це рішучість, а не ідеалізм": ще одна популярна країна в Азії готується до відкриття для туристів

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Четвер 20 січня 2022 15:15
"Це рішучість, а не ідеалізм": ще одна популярна країна в Азії готується до відкриття для туристів Фото: В'єтнам відкриває кордони для туристів (unsplash.com/digital-arbyter)
Автор: Євгенія Тугушева

Уряд В'єтнаму має намір скасувати прикордонні обмеження 30 квітня 2022 року

В'єтнам може повністю відкритись для іноземних туристів, повідомляє Asgam.com.

Цього тижня міністр культури, спорту та туризму країни Нгуєн Ван Хунг заявив, що уряд має намір скасувати прикордонні обмеження 30 квітня 2022 року.

"Ми не можемо чекати так довго, і 30 квітня буде відповідним часом. Це рішучість, а не ідеалізм", - йдеться у повідомленні на сайті VietnamNet.

Також Нгуєн додав, що результати пілотної програми для деяких вакцинованих мандрівників відвідувати спеціальні райони В'єтнаму виявилися позитивними. З моменту запуску такої пробної схеми у листопаді до країни прибуло 7800 іноземних туристів. Проте, за його словами, туристичному сектору потрібно більше допомоги, щоби вижити.

&quot;Це рішучість, а не ідеалізм&quot;: ще одна популярна країна в Азії готується до відкриття для туристів

Фото: Золотий міст "Рука Бога" у В'єтнамі в місті Да Нанг (unsplash.com/aleksandr-barsukov)

"Пілотна схема дала початкові обнадійливі результати", - сказав Нгуєн, вказавши, що "відвідувачі прагнуть повернутися до В'єтнаму в безпечних умовах", і що "В'єтнам - безпечне місце в регіоні та у світі".

Нині В'єтнам приймає іноземних туристів у межах урядової пілотної схеми. Згідно з такими правилами, для іноземців відкриті лише регіони — Кьензянг, Кханьхоа, Дананг, Куангнам, Куангнінь, Хошимін та Біньдінь.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни у 2022 році відкриються для туристів уперше за часи пандемії.

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