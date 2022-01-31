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Популярна країна в Азії полегшує правила в'їзду: що потрібно знати

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Понеділок 31 січня 2022 14:19
Популярна країна в Азії полегшує правила в'їзду: що потрібно знати Фото: Влада В'єтнаму змінила правила в'їзду для іноземців (unsplash.com/vietnambeautiful)
Автор: Євгенія Тугушева

Сдача ПЛР-тестів для туристів у В'єтнамі залишиться обов'язковою, але вакцинованим стане простіше в'їхати в країну

Влада В'єтнаму змінила правила в'їзду для іноземців, повідомляє Vietnam.travel.

Тепер вакциновані мандрівники матимуть змогу вийти з карантину вже на третій день поїздки.

Щоправда, тести для тих, хто прибуває, залишаться обов'язковими. Їх потрібно буде здавати перед поїздкою та після прибуття (на 1-й та 3-й дні). Якщо всі виявляться негативними, можна вільно подорожувати країною. З позитивним результатом доведеться продовжити карантин.

За відсутності доказів повної вакцинації: вам необхідно буде самоізолюватися на 7 днів у своєму власному житлі та провести ПЛР-тести у 1-й та 7-й день.

Популярна країна в Азії полегшує правила в'їзду: що потрібно знати

Фото: У В'єтнамі вакциновані мандрівники матимуть змогу вийти з карантину вже на третій день поїздки (unsplash.com/arvydas-arnasius)

Якщо турист отримує позитивний результат, його буде поміщено на карантин відповідно до державних правил. Якщо негативний результат, будь ласка, продовжуйте самоконтроль упродовж 14 днів після періоду ізоляції.

Які правила в'їзду до В'єтнаму для туристів діють сьогодні

Для в'їзду в країну іноземні туристи повинні пред'явити наступні документи:

  1. Пред'явити повну вакцинацію проти COVID-19 з останньою дозою не менше ніж за 14 днів і не більше ніж за 1 рік до дати в'їзду. Або надайте довідку про одужання від COVID-19. Час між випискою з лікарні та датою надходження не повинен перевищувати 6 місяців.
  2. Надати негативний результат тесту методом RT-PCR/RT-LAMP, проведеного протягом 72 годин до посадки (з моменту проведення тесту).
  3. Мати медичну або туристичну страховку, яка покриває лікування COVID-19 з мінімальною відповідальністю у розмірі 50 000 доларів США. Зазвичай, це близько 40 доларів США.
  4. Пред'явити бронювання із затвердженою турпакетною програмою туристичної агенції.

У В'єтнамі вирішили розпочати відновлювати міжнародне авіасполучення лише нещодавно – на початку січня 2022-го. Кордони країни було закрито з березня минулого року.

Нагадаємо, ми писали, які країни у 2022 році відкриються для туристів уперше під час пандемії.

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