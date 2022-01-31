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Популярная страна в Азии упрощает правила въезда: что нужно знать

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Понедельник 31 января 2022 14:19
Популярная страна в Азии упрощает правила въезда: что нужно знать Фото: Власти Вьетнама изменили правила въезда для иностранцев (unsplash.com/vietnambeautiful)
Автор: Евгения Тугушева

Сдача ПЦР-тестов для туристов во Вьетнаме останется обязательной, но вакцинированным станет проще въехать в страну

Власти Вьетнама изменили правила въезда для иностранцев, сообщает Vietnam.travel.

Теперь вакцинированные путешественники смогут выйти из карантина уже на третий день поездки.

Правда, тесты для прибывающих останутся обязательными. Их нужно будет сдавать перед поездкой и по прибытии (на 1-й и 3-й дни). Если все окажутся отрицательными, можно свободно путешествовать по стране. С положительным результатом придется продолжить карантин.

При отсутствии доказательств полной вакцинации: вам необходимо будет самоизолироваться на 7 дней в своем собственном жилье и провести ПЦР-тесты в 1-й и 7-й день.

Популярная страна в Азии упрощает правила въезда: что нужно знать

Фото: Во Вьетнаме вакцинированные путешественники смогут выйти из карантина уже на третий день поездки (unsplash.com/arvydas-arnasius)

Если турист получает положительный результат, он будет помещен на карантин в соответствии с государственными правилами. Если отрицательный результат, пожалуйста, продолжайте самоконтроль в течение 14 дней после периода изоляции.

Какие правила въезда во Вьетнам для туристов действуют сегодня

Для въезда в страну иностранные туристы должны предъявить следующие документы:

  1. Предъявить доказательство полной вакцинации против COVID-19 с последней дозой не менее чем за 14 дней и не более чем за 1 год до даты въезда. Или предъявите справку о выздоровлении от COVID-19. Время между выпиской из больницы и датой поступления не должно превышать 6 месяцев.
  2. Представить отрицательный результат теста методом RT-PCR/RT-LAMP, проведенного в течение 72 часов до посадки (с момента проведения теста).
  3. Иметь медицинскую или туристическую страховку, которая покрывает лечение COVID-19, с минимальной ответственностью в размере 50 000 долларов США. Обычно это около 40 долларов США.
  4. Предъявить бронь с утвержденной турпакетной программой туристического агентства.

Во Вьетнаме решили начать восстанавливать международное авиасообщение только недавно – в начале января 2022-го. Границы страны были закрыты с марта прошлого года.

Напомним, мы писали, какие страны в 2022 году откроются для туристов впервые за время пандемии.

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