Популярна фотолокація. Колоритні османські будиночки з 400-річною історією дивують туристів в Анталії

Старовинні вулиці в Аксекі приваблюють мандрівників із Західної Європи
В Анталії, яка приваблює туристів морем і пляжами, є також унікальні архітектурні локації, які припадуть до душі любителям історичних серіалів. Справжні будинки османських часів можна знайти на вулицях сіл в районі Аксекі на півдні провінції.
Історичні "гудзикові" будиночки в селі Сарихаджилар зачаровують туристів автентичністю і традиційною османською архітектурою, пише Daily Sabah.
У минулому через район Аксекі проходили стародавні каравани і міграційні шляхи в римський, османський і сельджуцький періоди. Тому район досі виглядає як оригінальна туристична локація з "ностальгійними" вуличками і "гудзиковими" будиночками.
Унікальні для цього регіону будинки отримали свої назви від дерев'яних балок, які при будівництві залишали частково зовні стін, щоб використовувати як будівельне риштування. Ці балки зовні стін місцеві жителі свого часу називали "гудзиками".
Туристів приваблює "ошатність" цих дерев'яних будинків – ажурні різьблені віконниці, балкони, двері, які оживляють атмосферу східних казок.
При будівництві "гудзикових" будинків використовувалися тільки місцеві матеріали: деревина кедра або ялівцю, а також камені. Найбільш важливою особливістю будинків є те, що вони були побудовані без використання розчину або цементу.
У цих будівлях несучою є дерев'яна рама, а камені укладені між шарами балок. Цей архітектурний стиль отримав назву "променева суха стіна".
У районі під керівництвом Міністерства культури і туризму проходять реставраційні роботи, щоб зберегти 300-400-річні гудзикові будинки в їхньому первісному вигляді для майбутніх поколінь.
"Ґудзикові будиночки" викликають відчуття подорожі в часі в історичний період району. Тому в регіон Аксекі приїжджає безліч туристів з Німеччини, Нідерландів, Росії та Великобританії.
У гостей сіл є можливість познайомитися з природою, історією та архітектурою, а також сфотографувати чарівливі види будинків.
Одна з місцевих туристок Зейнеп Башер вирішила приїхати в село Сарихаджилар після того, як побачила фотографії локації в соцмережах.
"Я вперше побачила тут "гудзикові" будиночки. Була дуже здивована, коли вперше почула їх назву. Це місце в самому серці природи, і воно мене дуже вразило. Гудзикові будиночки і караванні дороги створюють дійсно гарну атмосферу", - поділилася враженнями відвідувачка.
До слова, під час подорожі радять також відвідати і етнографічний музей в самому Аксекі, де виставлені експонати з житла людей в минулих століттях. Цей музей розташований в особняку Елагоз - одній з найхарактерніших будівель регіону в стилі "будинків з гудзиками". Обстановка в музеї - ще одна "машина часу" для любителів східних історій.
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