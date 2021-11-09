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Десятки тисяч туристів на день: масштабна виставка на тлі єгипетських пірамід стала популярною фотолокацією

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Вівторок 09 листопада 2021 13:22
Десятки тисяч туристів на день: масштабна виставка на тлі єгипетських пірамід стала популярною фотолокацією Фото: Виставка скульптур біля пірамід в Гізі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Роботи виставили 10 знаменитих скульпторів із різних країн

У Єгипті відкрилася унікальна виставка скульптур поруч зі знаменитими пірамідами. Просто неба представлені вражаючі експонати сучасного мистецтва 10 провідних художників на стежці навколо 4500-річних історичних будівель на плато Гіза, повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

Виставка "Forever is Now" відкрилася під егідою цієї організації, адже навіть саме місце внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З перших днів експозиція стала популярною фотолокацією - її відвідують близько 20 тисяч осіб на день, щоб попозувати одночасно на тлі пірамід і сучасних скульптур.

Зробити унікальні кадри на пам'ять можна ще до 17 листопада, а вхідний квиток – стандартний для входу до пірамід.

Відомі скульптори та знакова локація

Виставку "Forever is Now" організовують за допомогою ЮНЕСКО щорічно в престижних місцях Каїра, таких як Єгипетський музей у 2017 році та Палаці Маніала у 2018-му.

У 2019 році виставка проходила в Ісламському Каїрі (історичний квартал міста з палацовим комплексом), ще одному об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Десятки тисяч туристів на день: масштабна виставка на тлі єгипетських пірамід стала популярною фотолокацієюФото: Вперше сучасні скульптури можна сфотографувати на тлі пірамід (instagram.com/giantletter)

Ці виставки в історичній обстановці оживили стародавні локації і "проклали шлях" до першої міжнародної (четвертої за рахунком) виставці біля пірамід Гізи, повідомляється на сайті організації.

Біля пірамід можна подивитися і пофотографувати скульптури відомих художників з різних країн. Серед учасників - італійський художник Лоренцо Куїнн, єгипетський художник Моатаз Наср, художник єгипетського походження з Лос-Анджелеса Шерін Гіргіс, британські художники Шустер і Мозлі, Стівен Кокс РА, саудівський художник Його Королівська Високість принц Султан Бен Фахад, американка Гізела Колон, бразилець Жоао Тревізан, француз JR, росіянин Олександр Пономарьов.

Десятки тисяч туристів на день: масштабна виставка на тлі єгипетських пірамід стала популярною фотолокацієюФото: Твори мистецтва привабили тисячі туристів (facebook.com/Elva Margariti)

"Поміщаючи об'єкти спадщини в центр колективного досвіду, виставка не тільки з'єднує минуле з сьогоденням, але також демонструє силу мистецтва і підтримує відновлення творчого сектора після пандемії", - відзначають в ЮНЕСКО.

Десятки тисяч туристів на день: масштабна виставка на тлі єгипетських пірамід стала популярною фотолокацієюФото: Симфонічні інсталяції створили 10 відомих скульпторів (facebook.com/ArtDEgypte)

Як і коли можна потрапити на виставку

У 2021 році виставка в такому знаковому місці Єгипту відкрилася вперше. Туристам скульптури доступні з 21 жовтня, а завершитися виставка мала 7 листопада, але експозицію вирішили залишити відкритою ще до 17 листопада, йдеться на сторінці організаторів - об'єднання Art D'egypte.

Десятки тисяч туристів на день: масштабна виставка на тлі єгипетських пірамід стала популярною фотолокацієюФото: Туристи діляться фотографіями на тлі нових пам'яток Єгипту (facebook.com/ArtDEgypte)

"Любов, яку ми отримали в Єгипті і від усього світу за останні тижні, була приголомшливою. Ми почали проект, щоб демократизувати мистецтво. Ми приймаємо понад 20000 відвідувачів на день з усіх провінцій Єгипту на #ForeverisNow, включаючи звичайні шкільні та університетські екскурсії", - написали про успіх проекту організатори і закликали ділитися своїми знімками з виставки в соцмережах.

Десятки тисяч туристів на день: масштабна виставка на тлі єгипетських пірамід стала популярною фотолокацієюФото: Через популярність локації виставку продовжили на 10 днів (facebook.com/ArtDEgypte)

Відзначається, що виставка відкрита для публіки до 17 листопада щодня з 9:00 до 16:00. Щоб подивитися роботи скульпторів, потрібна тільки плата за вхід до пірамід (200 єгипетських фунтів, що в еквіваленті становить 330 грн).

Нагадаємо, ми писали про унікальні стародавні "місця сили" в Туреччині, які відкривають для туристів з усього світу.

Раніше ми розповідали, що єгипетські археологи пролили світло на стародавні звичаї в історичному регіоні країни.

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