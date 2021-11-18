Популярная фотолокация. Колоритные османские домики с 400-летней историей удивляют туристов в Анталии

В Анталии, которая привлекает туристов морем и пляжами, есть также уникальные архитектурные локации, которые придутся по душе любителям исторических сериалов. Настоящие дома османских времен можно найти на улицах деревень в районе Аксеки на юге провинции.

Исторические "пуговичные" домики в деревне Сарыхаджылар очаровывают туристов аутентичностью и традиционной османской архитектурой, пишет Daily Sabah.

В прошлом через район Аксеки проходили древние караваны и миграционные пути в римский, османский и сельджукский периоды. Поэтому район до сих пор выглядит как оригинальная туристическая локация с "ностальгическими" улочками и "пуговичными" домиками.

"Нарядная" достопримечательность: как строили деревянные дома в Анталии

Уникальные для этого региона дома получили свои названия от деревянных балок, которые при строительстве оставляли частично снаружи стен, чтобы использовать в качестве строительных лесов. Эти выступающие балки местные жители в свое время называли "пуговицами".

Фото: Колоритные дома стали популярны у туристов (antalya.com.tr)

Туристов привлекает "нарядность" этих деревянных домов – ажурные резные ставни, балконы, двери, которые оживляют атмосферу восточных сказок.

При строительстве "пуговичных" домов использовались только местные материалы: древесина кедра или можжевельника, а также камни. Наиболее важной особенностью домов является то, что они были построены без использования раствора или цемента.

В этих зданиях несущей является деревянная рама, а камни уложены между слоями балок. Этот архитектурный стиль получил название "лучевая сухая стена".

Фото: Власти начали реконструкцию старинных построек (facebook.com/trtavaz)

В районе под руководством Министерства культуры и туризма проходят реставрационные работы, чтобы сохранить 300-400-летние пуговичные дома в их первоначальном виде для будущих поколений.

Популярная фотолокация у туристов из западной Европы

"Пуговичные домики" вызывают ощущения путешествия во времени в исторический период района. Поэтому в регион Аксеки приезжает множество туристов из Германии, Нидерландов, России и Великобритании.

Фото: "Пуговичные" дома - уникальны для региона в провинции Анталия (antalya.com.tr)

У гостей деревень есть возможность познакомиться с природой, историей и архитектурой, а также сфотографировать завораживающие виды домов.

Одна из местных туристок Зейнеп Башер решила приехать в деревню Сарыхаджылар после того, как увидела фотографии локации в соцсетях.

Фото: Этнографический музей в Аксеки (antalya.com.tr)

"Я впервые увидела здесь "пуговичные" домики. Была очень удивлена, когда впервые услышала их название. Это место в самом сердце природы, и оно меня очень впечатлило. Пуговичные домики и караванные дороги создают действительно хорошую атмосферу", — поделилась впечатлениями посетительница.

К слову, во время путешествия советуют также посетить и этнографический музей в самом Аксеки, где выставлены экспонаты из жилья людей в прошлых веках. Этот музей расположен в особняке Элагоз - одном из самых характерных зданий региона в стиле "домов с пуговицами". Обстановка в музее – еще одна "машина времени" для любителей восточных историй.

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