Знадобляться роки. У популярній у туристів країні оцінили, коли відновляться подорожі

Влада Ірландії виділила понад 5 мільйонів євро для підтримки туристичного сектора

Пандемія COVID-19 завдала колосальної шкоди туристичному сектору у всьому світі. З метою захисту здоров'я населення в Ірландії запровадили суворі обмеження, які також вплинули на туризм.

Очікується, що туристичний сектор Ірландії не оправиться від збитків, завданих пандемією COVID-19, принаймні ще протягом чотирьох років, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

В Ірландській конфедерації туризму (ITIC) повідомляли, що сектор туризму і подорожей країни втратив близько 400 мільйонів євро минулого місяця, і, за оцінками, через пандемію в країні щодня втрачається близько 17 мільйонів євро.

Виконавчий директор ITIC О'Мара Уолш сказав, що влітку очікує відновлення на 60% від рівня 2019 року. Він також додав, що відновлення залежить від "проавіаційної" та "туристичної" політики уряду.

До того, минулого року Центральна статистична служба Ірландії (CSO) показала, що у листопаді 2021 року в Ірландії було зареєстровано 785 800 міжнародних прибутків, що на 15,1% менше, ніж у попередньому місяці.

Крім того, в країні було зареєстровано загалом 785 000 міжнародних вильотів, що означає зниження на 12,3% у порівнянні з жовтневими показниками.

Фото: Влада Ірландії виділила понад 5 мільйонів євро для підтримки туристичного сектора (unsplash.com/saturday-sun)

Нещодавно заступник прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкар повідомив, що його уряд розглядає можливість пом'якшення національних правил для громадян, таких як скасування вимог щодо пред'явлення сертифікату про вакцинацію, одужання або тестування для входу в ресторани та паби країни.

І зазначив, що вимога носити маску може бути обмежена лише у сезонні періоди, коли в Ірландії буде більше туристів.

"Я думаю, було б дуже добре, якби ми могли встановити 31 березня як нашу мету для скасування всіх юридичних обмежень, законодавства про маски, перепустки Covid, а все інше закінчується 31 березня. І не обіцяючи, що це можливо продовжити його ще на три місяці до кінця червня", — йдеться у заяві Варадкара.

Однак ця вимога не поширюється на тих, хто прибуває з інших країн, які мають пред'явити пропуск COVID-19 для входу до розважальних закладів країни.

За словами Пола Келлі, виконавчого директора Failte Ireland, ірландського туристичного центру, країна не побачить допандемічного рівня туристів до 2026 року.

Крім того, влада повідомила, що виділила понад 5 мільйонів євро для того, щоб для туризму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Ірландії значно спрощують правила під час пандемії.

Також повідомлялося, що в ЄС планують змінити правила подорожей.