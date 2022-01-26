Понадобятся годы. В популярной у туристов стране оценили, когда восстановятся путешествия

Фото: В Ирландии прогнозируют восстановление туристического сектора на протяжении четырех лет (unsplash.com/gregory-dalleau)

Власти Ирландии выделили более 5 миллионов евро для поддержки туристического сектора

Пандемия COVID-19 нанесла колоссальный ущерб туристическому сектору во всем мире. В целях защиты здоровья населения в Ирландии ввели строгие ограничения, которые также повлияли на туризм.

Ожидается, что туристический сектор Ирландии не оправится от ущерба, нанесенного пандемией COVID-19, по крайней мере, в течение еще четырех лет, сообщает SchengenVisaInfo.com.

В Ирландской конфедерации туризма (ITIC) сообщали, что сектор туризма и путешествий страны потерял около 400 миллионов евро в прошлом месяце, и, по оценкам, из-за продолжающейся пандемии в стране ежедневно теряется около 17 миллионов евро.

Исполнительный директор ITIC О'Мара Уолш сказал, что летом он ожидает восстановления на 60% от уровня 2019 года. Он также добавил, что восстановление зависит от "проавиационной" и "туристической" политики правительства.

Более того, в прошлом году Центральная статистическая служба Ирландии (CSO) показала, что в ноябре 2021 года в Ирландии было зарегистрировано 785 800 международных прибытий, что на 15,1% меньше, чем в предыдущем месяце.

Кроме того, в стране было зарегистрировано в общей сложности 785 000 международных вылетов, что означает снижение на 12,3% по сравнению с октябрьскими показателями.

Фото: Власти Ирландии выделили более 5 миллионов евро для поддержки туристического сектора (unsplash.com/saturday-sun)

Недавно заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар сообщил, что его правительство рассматривает возможность смягчения национальных правил для граждан, таких как отмена требования о предъявлении сертификата о вакцинации, выздоровлении или тестировании для входа в рестораны и пабы страны.

И отметил, что требование носить маску может быть ограничено только в сезонные периоды, когда в Ирландии будет больше туристов.

"Я думаю, было бы очень хорошо, если бы мы могли установить 31 марта в качестве нашей цели для отмены всех юридических ограничений, законодательства о масках и пропусках Covid, а все остальное истекает 31 марта. И не обещая, что это возможно продлить его еще на три месяца до конца июня", — говорится в заявлении Варадкара.

Однако это требование не распространяется на прибывающих из других стран, которые должны предъявить пропуск COVID-19 для входа в развлекательные заведения страны.

По словам Пола Келли, исполнительного директора Failte Ireland, ирландского туристического центра, страна не увидит допандемического уровня числа туристов до 2026 года.

Кроме того, власти сообщили, что выделили более 5 миллионов евро для того чтобы для туризма.

Напомним, ранее мы писали, что в Ирландии существенно упрощают правила во время пандемии.

Также сообщалось, что в ЕС планируют изменить правила путешествий.