Допомога в біді. Закордонні готелі пропонують українцям 5 тисяч безкоштовних ночей та роботу

Турагенти ззвернулися із закликом до партнерівдопомагати українцям
Під час війни Росії проти України безліч людей з різних сфер старі волонтерами. У тому числі - ті, хто працював туристичними агентами.
Зокрема, понад 300 турагентів стали волонтерами, щоб підтримати ініціативу Tourism Helps Ukraine.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання "Турпрофі".
"Її суть - звернутися до партнерів по всьому світу з проханням про допомогу для українців з розміщенням за кордоном, з роботою або просто фінансово", - пояснив виданню одесит і керівник агентської мережі ХО Олександр Довгопол.
Турагенти закликають усіх зарубіжних партнерів, які працювали на українському ринку, допомогти українцям одним із трьох способів:
На думку експерта, з Україною постійно працюють понад 40 тисяч іноземних готелів. І вони відгукуються на заклики допомогти. Наприклад, болгарські готелі вже готові розмістити у себе близько 50 сімей.
"Ми намагаємося зв'язатися з якомога більшою кількістю партнерів. Готелі, які захотіли приєднатися до цієї ініціативи, вже надали українцям понад 5 тисяч ночей і понад 40 вакансій. Їх все можна подивитися на сайті. Велике спасибі всім, хто приєднався і підтримав!", - зазначив співрозмовник.
Співрозмовник уточнив, що багато партнерів написали про свої пожертвування:"але ми не збираємо гроші, а даємо посилання на НБУ, тому точну суму сказати не можу".
Видання вказує, що наразі на сайті доступні варіанти проживання не тільки в Болгарії, але також в Албанії та Австрії. Робочі вакансії в даний момент відкриті в таких країнах:
Нагадаємо, нещодавно в Анталії прийняли перших біженців з дитячих будинків України.