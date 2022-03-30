Допомога в біді. Закордонні готелі пропонують українцям 5 тисяч безкоштовних ночей та роботу

Під час війни Росії проти України безліч людей з різних сфер старі волонтерами. У тому числі - ті, хто працював туристичними агентами.

Зокрема, понад 300 турагентів стали волонтерами, щоб підтримати ініціативу Tourism Helps Ukraine.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання "Турпрофі".

"Її суть - звернутися до партнерів по всьому світу з проханням про допомогу для українців з розміщенням за кордоном, з роботою або просто фінансово", - пояснив виданню одесит і керівник агентської мережі ХО Олександр Довгопол.

Як турагенти закликають допомогти українцям

Турагенти закликають усіх зарубіжних партнерів, які працювали на українському ринку, допомогти українцям одним із трьох способів:

висилати гроші;

поселити у своїх готелях біженців з України;

працевлаштувати українців за кордоном.

На думку експерта, з Україною постійно працюють понад 40 тисяч іноземних готелів. І вони відгукуються на заклики допомогти. Наприклад, болгарські готелі вже готові розмістити у себе близько 50 сімей.

"Ми намагаємося зв'язатися з якомога більшою кількістю партнерів. Готелі, які захотіли приєднатися до цієї ініціативи, вже надали українцям понад 5 тисяч ночей і понад 40 вакансій. Їх все можна подивитися на сайті. Велике спасибі всім, хто приєднався і підтримав!", - зазначив співрозмовник.

Співрозмовник уточнив, що багато партнерів написали про свої пожертвування:"але ми не збираємо гроші, а даємо посилання на НБУ, тому точну суму сказати не можу".

Видання вказує, що наразі на сайті доступні варіанти проживання не тільки в Болгарії, але також в Албанії та Австрії. Робочі вакансії в даний момент відкриті в таких країнах:

Німеччина;

Іспанія;

Греція;

Туреччина;

Швейцарія;

Польща;

Швеція;

Андорра;

Франція

Грузія.

Нагадаємо, нещодавно в Анталії прийняли перших біженців з дитячих будинків України.