Помощь в беде. Зарубежные отели предлагают украинцам 5 тысяч бесплатных ночей и работу

Во время войны России против Украины множество людей из разных сфер стари волонтерами. В том числе - те, кто работал туристическими агентами.

В частности, более 300 турагентов стали волонтерами, чтобы поддержать инициативу Tourism Helps Ukraine.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание "Турпрофи".

"Ее суть — обратиться к партнерам по всему миру с просьбой о помощи для украинцев с размещением за границей, с работой или просто финансово", – пояснил изданию одессит и руководитель агентской сети ХО Александр Довгопол.

Как турагенты призывают помочь украинцам

Турагенты призывают всех зарубежных партнеров, которые работали на украинском рынке, помочь украинцам одним из трех способов:

высылать деньги;

поселить в своих отелях беженцев из Украины;

трудоустроить украинцев за рубежом.

По мнению эксперта, с Украиной постоянно работают более 40 тысяч иностранных гостиниц. И они откликаются на призывы помочь. Например, болгарские отели уже готовы разместить у себя около 50 семей.

"Мы стараемся связаться с как можно большим количеством партнеров. Отели, которые захотели присоединиться к этой инициативе, уже предоставили украинцам более 5 тысяч ночей и более 40 вакансий. Их все можно посмотреть на сайте. Большое спасибо всем, кто присоединился и поддержал!", — отметил собеседник.

Собеседник уточнил, что многие партнеры написали о своих пожертвованиях: "Но мы не собираем деньги, а даем ссылку на НБУ, поэтому точную сумму сказать не могу".

Издание указывает, что в данный момент на сайте доступны варианты проживания не только в Болгарии, но также в Албании и Австрии. Рабочие вакансии в данный момент открыты в таких странах:

Германия;

Испания;

Греция;

Турция;

Швейцария;

Польша;

Швеция;

Андорра;

Франция

Грузия.

Напомним, недавно в Анталии приняли первых беженцев из детских домов Украины.