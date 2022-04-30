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У Польщі знову продовжили безкоштовний проїзд у поїздах для українців: деталі

Фото: Польська залізниця (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Право вільного проїзду діятиме до 31 травня 2022 року включно

Українським біженцям, які під час війни перебувають у Польщі, продовжили можливість безкоштовного проїзду у поїздах ще на один місяць.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт PKP Intercity.

У компанії уточнюють, що безоплатний проїзд у поїздах країни діятиме до 31 травня 2022 року включно.

Також загальні правила проїзду не змінилися. Як і раніше, без оплати за проїзд їздити потягами польської залізниці зможуть такі категорії біженців з України:

  • жінки;
  • діти віком до 18 років;
  • чоловіки та жінки з інвалідністю незалежно від віку;
  • всі люди старші за 60 років.

Право безкоштовного проїзду надається виключно тим, хто перетнув кордон Польщі, починаючи з 24 лютого 2022 року, дати повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як скористатися безкоштовним проїздом у поїздах Польщі

Щоб користуватися потягами PKP Intercity, українські біженці мають взяти безкоштовний квиток у касі або у кондуктора. При цьому треба пред'явити закордонний паспорт, де має стояти штамп про дату перетину кордону (не раніше 24 лютого 2022 року) або інший документ, що посвідчує особу: внутрішній український паспорт, водійське посвідчення, студентський квиток.

Але якщо у касі ви показуєте не закордонний паспорт, а інший документ, тоді потрібно надати підтвердження про отримання номера PESEL з поміткою UKR або пред'явити квиток (паперовий або в смартфоні) на потяг з України до Польщі (з іменем та прізвищем пасажира).

PKP Intercity — польська транспортна компанія, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях зі штаб-квартирою у Варшаві. Надає послуги бюджетних перевезень під торговими марками Twoje Linie Kolejowe та InterCity, а також високошвидкісні перевезення на великі відстані.

Нагадаємо, ми писали, чи потрібні українським біженцям посвідчення для повернення додому.

Також у ДПСУ закликали українців оформлювати закордонні паспорти за кордоном.

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