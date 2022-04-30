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В Польше снова продлили бесплатный проезд в поездах для украинцев: детали

Фото: Польская железная дорога (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Право свободного проезда будет действовать до 31 мая 2022 года включительно

Украинским беженцам, которые во время войны находятся в Польше, продлили возможность бесплатного проезда в поездах еще на один месяц.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт PKP Intercity.

В компании уточняют, что бесплатный проезд в поездах страны будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.

Также общие правила проезда не изменились. Как и раньше, без оплаты за проезд ездить поездами польской железной дороги смогут такие категории беженцев из Украины:

  • женщины;
  • дети в возрасте до 18 лет;
  • мужчины и женщины с инвалидностью независимо от возраста;
  • все люди старше 60 лет.

Право бесплатного проезда предоставляется исключительно тем, кто пересек границу Польши, начиная с 24 февраля 2022 года, даты полномасштабного вторжения России в Украину.

Как воспользоваться бесплатным проездом в поездах Польши

Чтобы пользоваться поездами PKP Intercity, украинские беженцы должны взять бесплатный билет в кассе или у кондуктора. При этом надо предъявить заграничный паспорт, где должен стоять штамп о дате пересечения границы (не ранее 24 февраля 2022 года) или другой документ, удостоверяющий личность: внутренний украинский паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет.

Но если в кассе вы показываете не заграничный паспорт, а иной документ, тогда нужно предоставить подтверждение о получении номера PESEL с пометкой RUS или предъявить билет (бумажный или в смартфоне) на поезде из Украины в Польшу (с именем и фамилией пассажира).

PKP Intercity — польская транспортная компания, которая специализируется на междугородних пассажирских перевозках со штаб-квартирой в Варшаве. Предоставляет услуги бюджетных перевозок под торговыми марками Twoje Linie Kolejowe и InterCity, а также высокоскоростные перевозки на большие расстояния.

Напомним, мы писали, нужны ли украинским беженцам удостоверения для возвращения домой.

Также в ГПСУ призвали украинцев оформлять загранпаспорта за рубежом.

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