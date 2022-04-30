В Польше снова продлили бесплатный проезд в поездах для украинцев: детали

Право свободного проезда будет действовать до 31 мая 2022 года включительно
Украинским беженцам, которые во время войны находятся в Польше, продлили возможность бесплатного проезда в поездах еще на один месяц.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт PKP Intercity.
В компании уточняют, что бесплатный проезд в поездах страны будет действовать до 31 мая 2022 года включительно.
Также общие правила проезда не изменились. Как и раньше, без оплаты за проезд ездить поездами польской железной дороги смогут такие категории беженцев из Украины:
Право бесплатного проезда предоставляется исключительно тем, кто пересек границу Польши, начиная с 24 февраля 2022 года, даты полномасштабного вторжения России в Украину.
Чтобы пользоваться поездами PKP Intercity, украинские беженцы должны взять бесплатный билет в кассе или у кондуктора. При этом надо предъявить заграничный паспорт, где должен стоять штамп о дате пересечения границы (не ранее 24 февраля 2022 года) или другой документ, удостоверяющий личность: внутренний украинский паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет.
Но если в кассе вы показываете не заграничный паспорт, а иной документ, тогда нужно предоставить подтверждение о получении номера PESEL с пометкой RUS или предъявить билет (бумажный или в смартфоне) на поезде из Украины в Польшу (с именем и фамилией пассажира).
PKP Intercity — польская транспортная компания, которая специализируется на междугородних пассажирских перевозках со штаб-квартирой в Варшаве. Предоставляет услуги бюджетных перевозок под торговыми марками Twoje Linie Kolejowe и InterCity, а также высокоскоростные перевозки на большие расстояния.
Напомним, мы писали, нужны ли украинским беженцам удостоверения для возвращения домой.
Также в ГПСУ призвали украинцев оформлять загранпаспорта за рубежом.