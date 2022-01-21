Повне скасування рейсів: популярна у туристів країна знову продовжує заборону на польоти

У зв'язку зі зростанням кількості випадків захворювання на коронавірус у всьому світі з поширенням нового штаму "Омікрон" влада Індії вирішила призупинити міжнародні рейси ще на місяць, повідомляє Economictimes.indiatimes.com.

Так, у країну не виконуватимуть польоти до кінця лютого 2022 року.

19 січня 2022 року Генеральне управління цивільної авіації (DGCA) видало циркуляр, згідно з яким продовжило призупинення міжнародних рейсів з Індії та в Індію до 28 лютого 2022 року.

"Компетентний орган прийняв рішення продовжити призупинення регулярних міжнародних комерційних пасажирських перевезень з Індії до 23:59 IST 28 лютого 2022 року", – йдеться у повідомленні.

У цей час дозволені будуть лише рейси з країн та країн, з якими Індія раніше підписала відповідну двосторонню угоду. Зараз у цьому списку 28 держав (зокрема Росія, Україна, Узбекистан, Нідерланди, Німеччина, Франція та інші).

Індія почала відкриватися для туристів у жовтні 2021 року

Туристи в Індії залишалися під забороною для в'їзду довше за інші категорії мандрівників, яким було дозволено відвідувати країну. Раніше у країні відновили видачу ділових, дипломатичних та студентських віз, повідомляло РБК-Україна напередодні.

"Всі належні протоколи та норми, що стосуються COVID-19, про які час від часу повідомляє Міністерство охорони здоров'я та добробут сім'ї, повинні дотримуватися іноземні туристи, перевізники, які доставляють їх до Індії, та всі інші зацікавлені сторони", – заявляла влада країни.

Перешкодив сплеск COVID

Згідно із заявами влади країни, для туристів до 31 березня 2022 року мали видавати безкоштовні візи. Проте наразі невідомо, чи продовжиться цей процес на тлі заборони на польоти.

Очікувалося, що безвізовий режим стимулював поїздки "короткострокових" туристів, які знову почнуть їздити до Індії. У 2019 році країну відвідали понад 10,9 мільйона іноземних туристів, які принесли бюджету понад 30 мільярдів доларів. Видача безкоштовних віз коштуватиме скарбниці Індії 100 млн доларів.

Вартість місячної електронної туристичної візи залежить від країни, але становить, як правило, близько 25 доларів. Ціна за річну багаторазову візу для туристів становить близько 40 доларів. Видача таких віз раніше була на тривалий час припинена.

Нагадаємо, раніше в Індії заявили про створення нової стратегії туризму на 2022 рік.