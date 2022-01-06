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Безкоштовні візи та стартапи. В Індії заявили про нову стратегію туризму на 2022 рік

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Четвер 06 січня 2022 17:35
Безкоштовні візи та стартапи. В Індії заявили про нову стратегію туризму на 2022 рік Фото: В Індії презентували програму розвитку туризму (unsplash.com/sylwia-bartyze)
Автор: Євгенія Тугушева

У країні проведуть низку культурних заходів на честь 75-річчя незалежності

У рамках виставки EXPO-2020 у Дубаї секретар Міністерства туризму Індії представив нову програму розвитку туризму в країні, пише Traveltrendstoday.in.

"Уряд Індії представляє нову політику в галузі туризму, спрямовану на зміцнення та нарощування потенціалу туристичного сектора для надання більш якісних послуг та зручностей туристам, що відвідують країну", — сказав Ракеш Кумар Верма, секретар Міністерства туризму уряду Індії.

Сплеск внутрішнього туризму: як розвиватимуть галузь після пандемії

Також він додав, що "мета програми полягає у п'яти місіях, включаючи Національну місію зеленого туризму, для забезпечення сталого розвитку в туристичному секторі, національну місію з цифровізації сектора; Національну місію з управління дестинаціями, щоб зосередитись на забезпеченні синергії та координації між державними та приватними зацікавленими сторонами, та Національну місію з туризму ММСП для підтримки та сприяння стартапам, мікро-, малим та середнім підприємствам".

За його словами, всі аеропорти, залізниці та автомобільний транспорт, а також туроператори та готельні оператори вжили відповідних заходів для забезпечення громадської безпеки. Внаслідок цього за останні кілька місяців в Індії стався значний сплеск внутрішнього туризму.

Безкоштовні візи та стартапи. В Індії заявили про нову стратегію туризму на 2022 рік

Фото: В Індії стався значний сплеск внутрішнього туризму (unsplash.com/jovyn-chamb)

Крім того, в Індії запроваджено п'ять тисяч безкоштовних електронних туристичних віз, а тепер Індія відкриває міжнародні поїздки за перевіреною схемою.

Також буде проведено низку культурних заходів на честь 75-річчя незалежності країни.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристам у Європі компенсуватимуть перенесення авіарейсів.

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