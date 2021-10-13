Вперше після пандемії. Коли в Індію вирушать перші рейси з туристами

C 15 жовтня дозволять в'їзд тільки групам

Індія відкривається для туристів з інших країн з 15 жовтня. Згідно з рішенням уряду, після 18-місячної перерви через пандемію COVID-19 в країні почали видачу туристичних віз.

Згідно прес-релізу, опублікованому Міністерством внутрішніх справ Індії, прибулі чартерними рейсами туристи зможуть прилітати в країну з 15 жовтня. А потрапити до Індії з туристичною метою регулярними рейсами можна буде з 15 листопада.

За попередньою інформацією, з чартерними рейсами допустять тільки групи туристів, а індивідуальні мандрівники зможуть прибути в країну – регулярними.

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Туристи залишалися під забороною довше інших категорій мандрівників, яким було дозволено відвідувати Індію. Раніше в країні відновили видачу ділових, дипломатичних і студентських віз.

"Всі належні протоколи і норми, що стосуються COVID-19, про які час від часу повідомляє Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї, мають бути дотримані іноземними туристами, перевізниками, що доставляють їх до Індії, і всіма іншими зацікавлененими сторонами", - йдеться в повідомленні.

Фото: Тадж-Махал в Індії (pixabay.com)

Поки ж індійська сторона обговорює умови допуску туристів і списки країн, з яких будуть дозволені відвідування.

У профільних групах у соцмережах йдеться, що повернення туристів буде поетапним. Наприклад, до кінця жовтня планується вакцинувати всіх жителів Гоа. Всі туристи, які прибувають на відпочинок, повинні будуть за 72 години до вильоту здати ПЛР-тест.

Які можуть бути правила в'їзду в країну

За офіційною інформацією, опублікованій на сайтах дипломатичних представництв Індії в інших країнах, відвідування пасажирів з туристичними візами чартерними рейсами дозволять тільки у складі груп. Раніше обговорювалася інформація про можливий допуск туристів лише з сертифікатами про повну вакцинацію.

Як пише видання The Independent, за попередніми планами, мандрівникам потрібно буде проходити температурний скринінг і пройти ПЛР-тест після прибуття в аеропорти Індії, незалежно від статусу вакцинації, а також пройти ще один тест на восьмий день поїздки.

Фото: Пляжі на Гоа (unsplash.com/raja-sen)

Іноземцям видадуть півмільйона безкоштовних віз

Уряд країни прийняв рішення видати першим 500 000 мандрівникам безкоштовні візи. Безкоштовні візи туристи зможуть отримати до 31 березня 2022 року або до того моменту, поки не закінчиться ліміт.

Очікується, що безвізовий режим стимулюватиме короткострокових туристів, які відвідують Індію. У 2019 році Індію відвідали понад 10,9 мільйона іноземних туристів, які принесли понад 30 мільярдів доларів. Видача безкоштовних віз коштуватиме державній скарбниці 100 млн доларів.

Вартість місячної електронної туристичної візи залежить від країни, але становить близько 25 доларів. Вартість річної багаторазової візи для туристів становить близько 40 доларів.

Фото: На Гоа готуються приймати перші рейси з іноземними туристами (unsplash.com/abhimanyu-jhingan)

Гоа може відкритися раніше інших штатів

Раніше прем'єр-міністр Нарендра Моді зазначав, що залежні від туризму штати, як Гоа, наприклад, можуть відкритися завдяки темпам вакцинації.

"Індія приділяє велику увагу штатам, пов'язаним з туристичним сектором, у своїй кампанії вакцинації. Дуже важливо, щоб наші туристичні напрямки відкрилися якомога раніше. У розпал всіх цих зусиль 100-відсоткова вакцинація в Гоа стає особливо важливою", - сказав він.

Втім, незважаючи на перші кроки з відкриття для туристів, турів з України до Індії поки не пропонують.

Нагадаємо, раніше ми писали, як і коли Індія буде відкривати кордони для туристів.

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