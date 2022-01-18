Повна зупинка. Чому українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала всі рейси

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, яка була створена у 2021 році та яка розвивала внутрішні рейси, 15 січня різко оголосила про зупинку всіх польотів, повідомляло РБК-Україна напередодні.

Таке рішення в компанії пояснили тим, що поставка нових літаків затримується, а на вже отриманих авіалайнерах Ан-148 потрібно провести планове технічне обслуговування. Які причини послужили тому, що авіакомпанія зупинила всі рейси — у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Широка мережа маршрутів та квитки від 800 гривень

В авіакомпанії Air Ocean Airlines почали регулярні рейси 21 листопада 2021 року з непоганого старту — літали на 10-річних відносно свіжих і комфортних регіональних літаках Ан-148, які перегнали з Росії, пише на сайті Avianews автор Олександр Мироненко.

Він нагадує, що всі рейси авіакомпанії до моменту закриття виконувалися в межах України.

"Мережа маршрутів була широкою — з Києва до Львова, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, зі Львова до Запоріжжя та Харкова. Авіакомпанія пропонувала повний сервіс з багажем і харчуванням за відносно непогані гроші. Найдешевші квитки коштували від 800 грн, а стандартна ціна починалася від 1500 грн", — наголошується в публікації.

Але до ідеї розвитку ринку суто внутрішніх перельотів, яку намагалася популяризувати Air Ocean Airlines, багато хто поставився досить скептично. Більшість авіакомпаній в Україні якщо і літали всередині країни, то тільки з трьох причин:

Необхідно було політати по країні перед виходом на прибуткові міжнародні маршрути. Так було з лоукостером Wizz Air Ukraine у 2008 році. Підживлювали за допомогою внутрішніх рейсів свої міжнародні, як у випадку з МАУ. Використовувалися внутрішні рейси як певну маркетингову складову, як у випадку зі SkyUp.

Фото: Старт перельотів за маршрутом "Харків-Львів" (facebook.com/airocean.airlines)

"Економіка була тільки в одному випадку — при використанні моделі МАУ, коли пасажир з Харкова летить до Києва, а там пересідає на рейс в Париж або Нью-Йорк. Wizz Air Ukraine згорнула майже всю свою внутрішню мережу через півроку польотів, а SkyUp запускає внутрішні рейси епізодично і без будь-якої системності. Вони виконують, скоріше, роль реклами: дивіться, у нас є квитки по 500 грн", — пише автор.

Головні проблеми Air Ocean Airlines

У публікації на Avianews перераховуються основні проблеми, які виникли у нової авіакомпанії вже на старті.

У Air Ocean Airlines були "невідомі власники з невідомим запасом міцності".

На рейсах використовувалися Ан-148 з Росії, де ті теж зупинилися через проблеми з обслуговуванням. На думку автора, аналогічну проблему варто було очікувати й у нас. У підсумку така причина і прозвучала в офіційній заяві компанії: літаки Ан-148 потребували планового технічного обслуговування.

"В Україні до недавнього часу на крилі Ан-148 знаходився тільки в одному екземплярі — у флоті авіакомпанії "Україна", яка займається перевезенням президента і прем'єр-міністра. Це означає, що не сформований достатній запас запчастин в різних аеропортах, щоб літак можна було оперативно полагодити, як це відбувається з літаками Boeing, Airbus або Embraer", — йдеться у публікації.

Акцент тільки на внутрішніх рейсах, не маючи підтримки за рахунок прибуткових чартерів і міжнародних рейсів - ще одна проблема, оскільки через це були потрібні регулярні дотації.

У підсумку 14 січня Air Ocean Airlines почала повідомляти пасажирів про скасування рейсів, а на наступний день, 15 січня, буквально за день офіційно оголосила про зупинку всіх польотів.

Фото: Мережа маршрутів авіакомпанії була широкою — з Києва до Львова, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, зі Львова до Запоріжжя та Харкова (facebook.com/airocean.airlines)

"Дуже схоже, що різка зупинка всіх польотів в один день — фінансові труднощі. Ймовірно, гроші або скінчилися, або власники зрозуміли, що зараз дотувати внутрішні польоти в низький сезон немає сенсу", — припускає автор.

Чи відновлять польоти: названа можлива дата

Також, на думку Олександра Мироненка, ймовірна версія про те, що компанію створювали, сподіваючись продати як регіональний підрозділ для нової державіакомпанії та національного перевізника Ukrainian National Airlines (UNA).

Уряд у другій половині 2021 року якраз дозволив новому державному авіаперевізнику використовувати гроші з бюджету на покупку часток в інших авіакомпаніях:

"UNA тільки стартує, а їй вже пропонують готовий пакет під ключ — авіакомпанію з усіма сертифікатами та ліцензіями, з парком з Ан-148 української розробки й готовою мережею внутрішніх рейсів. Купуй і літай".

Тим часом в Air Ocean Airlines пообіцяли відновити польоти 15 березня.

"Однак власники знають, що вони будуть робити з компанією. Зараз я б не радив купувати квитки на рейси Air Ocean Airlines, тому що авіакомпанія сильно підірвала довіру до себе такою різкою зупинкою", — зазначає Мироненко.

"Старт перед "низьким сезоном" і ставка на внутрішні перельоти звели шанси на успіх до мінімуму" — авіаексперт

Зазвичай авіакомпанії створюються для здійснення перевезень з максимальною прибутковістю. Виходячи з цього, підбирається флот і географія польотів.

Фото: Можливо, компанію створювали з метою задіяти наявний флот, без чітких планів досягнення комерційного успіху (facebook.com/airocean.airlines)

У випадку з AirOcean складається враження, що авіакомпанія створювалася насамперед з метою задіяти наявний флот, без чітких планів досягнення комерційного успіху, говорить в коментарі РБК-Україна авіаексперт та адвокат у галузі авіаційного права Олексій Бурчевский.

"Якщо детально проаналізувати структуру володіння двох літаків Ан-148 (реєстраційні номери UR-CTC і UR-CTF), які авіакомпанія встигла зареєструвати в українському реєстрі, то ми побачимо, що їх власником вказана кіпрська лізингова компанія Cyprus Aircraft Leasing (CAL)2. Згідно з даними кіпрських реєстрів, ця компанія афільована через спільного директора з іншим, більш відомим лізингодавцем — International Aircraft Leasing Holding, за якою стоїть німецький бізнесмен Ralf Dieter Montag Girmes", — звертає увагу він.

За словами Олексія Бурчевського, бізнесмен відомий у європейських авіаційних колах своєю активною роботою в Російській Федерації. Зокрема, просуванням на західні ринки основного досягнення російського цивільного авіапрому останніх років – літака Sukhoi Super Jet.

"Також у 2016 році він інвестував e латвійського державного перевізника AirBaltic. Обидва літаки AirOcean раніше експлуатувалися в Російській Федерації і, згідно з відкритими джерелами, мали проблеми з отриманням запчастин у зв'язку з розривом кооперації між Україною і РФ. Враховуючи цей факт, цілком реально, що лізингодавець просто шукав, куди б прилаштувати літаки, щоб вони не простоювали", — допускає експерт.

Фото: У 2016 році Ralf Dieter Montag Girmes також інвестував у латвійського державного перевізника AirBaltic (uk.wikipedia.org)

Країна-власник сертифіката виглядала як цілком підходящий варіант, особливо у світлі заяв президента України Володимира Зеленського про створення національного перевізника, що здійснює рейси на вітчизняних літаках (хоча обидва літаки насправді зроблені в Росії за українською ліцензією), каже Бурчевський.

"Можливо, власники шукали можливість вступити у співволодіння авіакомпанією на паях з українською державою, як це було у випадку з AirBaltic. У будь-якому випадку той факт, що AirOcean почав польоти саме перед "низьким сезоном" і зробив ставку на внутрішні перельоти замість чартерної програми, відразу знизило шанси на успіх до мінімуму. Поки що, жодна українська авіакомпанія не стала успішною виключно за рахунок внутрішніх перельотів", — підбиває підсумок експерт.

Раніше повідомлялося, чому авіакомпанії продовжують масово скасовувати рейси у 2022 році.

Також ми писали, що відомо про національного перевізника UNA, який хочуть створити в Україні.