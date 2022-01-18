Повна зупинка. Чому українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала всі рейси

Що стало причиною зупинки перельотів, які основні проблеми були у авіакомпанії й чи відновлять рейси у березні
Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, яка була створена у 2021 році та яка розвивала внутрішні рейси, 15 січня різко оголосила про зупинку всіх польотів, повідомляло РБК-Україна напередодні.
Таке рішення в компанії пояснили тим, що поставка нових літаків затримується, а на вже отриманих авіалайнерах Ан-148 потрібно провести планове технічне обслуговування. Які причини послужили тому, що авіакомпанія зупинила всі рейси — у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
В авіакомпанії Air Ocean Airlines почали регулярні рейси 21 листопада 2021 року з непоганого старту — літали на 10-річних відносно свіжих і комфортних регіональних літаках Ан-148, які перегнали з Росії, пише на сайті Avianews автор Олександр Мироненко.
Він нагадує, що всі рейси авіакомпанії до моменту закриття виконувалися в межах України.
"Мережа маршрутів була широкою — з Києва до Львова, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, зі Львова до Запоріжжя та Харкова. Авіакомпанія пропонувала повний сервіс з багажем і харчуванням за відносно непогані гроші. Найдешевші квитки коштували від 800 грн, а стандартна ціна починалася від 1500 грн", — наголошується в публікації.
Але до ідеї розвитку ринку суто внутрішніх перельотів, яку намагалася популяризувати Air Ocean Airlines, багато хто поставився досить скептично. Більшість авіакомпаній в Україні якщо і літали всередині країни, то тільки з трьох причин:
Фото: Старт перельотів за маршрутом "Харків-Львів" (facebook.com/airocean.airlines)
"Економіка була тільки в одному випадку — при використанні моделі МАУ, коли пасажир з Харкова летить до Києва, а там пересідає на рейс в Париж або Нью-Йорк. Wizz Air Ukraine згорнула майже всю свою внутрішню мережу через півроку польотів, а SkyUp запускає внутрішні рейси епізодично і без будь-якої системності. Вони виконують, скоріше, роль реклами: дивіться, у нас є квитки по 500 грн", — пише автор.
У публікації на Avianews перераховуються основні проблеми, які виникли у нової авіакомпанії вже на старті.
"В Україні до недавнього часу на крилі Ан-148 знаходився тільки в одному екземплярі — у флоті авіакомпанії "Україна", яка займається перевезенням президента і прем'єр-міністра. Це означає, що не сформований достатній запас запчастин в різних аеропортах, щоб літак можна було оперативно полагодити, як це відбувається з літаками Boeing, Airbus або Embraer", — йдеться у публікації.
У підсумку 14 січня Air Ocean Airlines почала повідомляти пасажирів про скасування рейсів, а на наступний день, 15 січня, буквально за день офіційно оголосила про зупинку всіх польотів.
Фото: Мережа маршрутів авіакомпанії була широкою — з Києва до Львова, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, зі Львова до Запоріжжя та Харкова (facebook.com/airocean.airlines)
"Дуже схоже, що різка зупинка всіх польотів в один день — фінансові труднощі. Ймовірно, гроші або скінчилися, або власники зрозуміли, що зараз дотувати внутрішні польоти в низький сезон немає сенсу", — припускає автор.
Також, на думку Олександра Мироненка, ймовірна версія про те, що компанію створювали, сподіваючись продати як регіональний підрозділ для нової державіакомпанії та національного перевізника Ukrainian National Airlines (UNA).
Уряд у другій половині 2021 року якраз дозволив новому державному авіаперевізнику використовувати гроші з бюджету на покупку часток в інших авіакомпаніях:
"UNA тільки стартує, а їй вже пропонують готовий пакет під ключ — авіакомпанію з усіма сертифікатами та ліцензіями, з парком з Ан-148 української розробки й готовою мережею внутрішніх рейсів. Купуй і літай".
Тим часом в Air Ocean Airlines пообіцяли відновити польоти 15 березня.
"Однак власники знають, що вони будуть робити з компанією. Зараз я б не радив купувати квитки на рейси Air Ocean Airlines, тому що авіакомпанія сильно підірвала довіру до себе такою різкою зупинкою", — зазначає Мироненко.
Зазвичай авіакомпанії створюються для здійснення перевезень з максимальною прибутковістю. Виходячи з цього, підбирається флот і географія польотів.
У випадку з AirOcean складається враження, що авіакомпанія створювалася насамперед з метою задіяти наявний флот, без чітких планів досягнення комерційного успіху, говорить в коментарі РБК-Україна авіаексперт та адвокат у галузі авіаційного права Олексій Бурчевский.
"Якщо детально проаналізувати структуру володіння двох літаків Ан-148 (реєстраційні номери UR-CTC і UR-CTF), які авіакомпанія встигла зареєструвати в українському реєстрі, то ми побачимо, що їх власником вказана кіпрська лізингова компанія Cyprus Aircraft Leasing (CAL)2. Згідно з даними кіпрських реєстрів, ця компанія афільована через спільного директора з іншим, більш відомим лізингодавцем — International Aircraft Leasing Holding, за якою стоїть німецький бізнесмен Ralf Dieter Montag Girmes", — звертає увагу він.
За словами Олексія Бурчевського, бізнесмен відомий у європейських авіаційних колах своєю активною роботою в Російській Федерації. Зокрема, просуванням на західні ринки основного досягнення російського цивільного авіапрому останніх років – літака Sukhoi Super Jet.
"Також у 2016 році він інвестував e латвійського державного перевізника AirBaltic. Обидва літаки AirOcean раніше експлуатувалися в Російській Федерації і, згідно з відкритими джерелами, мали проблеми з отриманням запчастин у зв'язку з розривом кооперації між Україною і РФ. Враховуючи цей факт, цілком реально, що лізингодавець просто шукав, куди б прилаштувати літаки, щоб вони не простоювали", — допускає експерт.
Фото: У 2016 році Ralf Dieter Montag Girmes також інвестував у латвійського державного перевізника AirBaltic (uk.wikipedia.org)
Країна-власник сертифіката виглядала як цілком підходящий варіант, особливо у світлі заяв президента України Володимира Зеленського про створення національного перевізника, що здійснює рейси на вітчизняних літаках (хоча обидва літаки насправді зроблені в Росії за українською ліцензією), каже Бурчевський.
"Можливо, власники шукали можливість вступити у співволодіння авіакомпанією на паях з українською державою, як це було у випадку з AirBaltic. У будь-якому випадку той факт, що AirOcean почав польоти саме перед "низьким сезоном" і зробив ставку на внутрішні перельоти замість чартерної програми, відразу знизило шанси на успіх до мінімуму. Поки що, жодна українська авіакомпанія не стала успішною виключно за рахунок внутрішніх перельотів", — підбиває підсумок експерт.
Раніше повідомлялося, чому авіакомпанії продовжують масово скасовувати рейси у 2022 році.
Також ми писали, що відомо про національного перевізника UNA, який хочуть створити в Україні.