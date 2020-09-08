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Купуєте тур за кордон або по Україні: туристам повідомили про важливе нововведення

Автор: Катерина Гончарова

Туристи зможуть перевірити наявність ліцензії у туроператора

Плануючи відпустку за кордоном або в Україні, туристи часто не знають, як варто бронювати тур, сплачувати його вартість, так і в цілому як шукати надійні компанії.

Тепер в українських туристів є можливість перевірити, чи має туроператор ліцензію. Про це повідомили у телеграм-каналі Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ).

Так, на сайті Міністерства культури та інформаційної політики у відкритому доступі тепер доступний Ліцензійний реєстр суб'єктів туроператорської діяльності.

Чим це корисно для туристів?

У Державному агентстві з розвитку туризму (ДАРТ) нам розповіли, чим для туристів буде корисно таке нововведення. Так, Ліцензійний реєстр суб'єктів туроператорської діяльності дає можливість перевірити наявність ліцензії у туроператора, коментує РБК-Україна голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

"Той, своєю чергою, може показати, які фінансові звіти ще не представлені. Поки реєстру опублікований у тому вигляді, який ми отримали в серпні. Він постійно оновлюватиметься. Зараз ДАРТ спільно з парламентарями працює над системними змінами в законі "Про туризм", які дозволять діджиталізувати цей процес і ввести реєстр в електронному вигляді, більш зручному для використання", - прокоментувала нам глава відомства.

Як уникнути шахрайства у туризмі?

Важливо розуміти, що шахраї - це часто не туроператори, а турагентства, говорить РБК-Україна Марина Казакова, засновник турагентства Kazakovs Travel. Вона вважає, що в Україні також необхідно вести також реєстр турагентів, адже для відкриття турагентства ліцензія сьогодні не потрібна.

"Турагент зазвичай знає, у якій компанії бронювати тури, а у якої - краще не варто. Хороші турагенти один з одним спілкуються, це певна спільнота. І якщо ми бачимо, що у туроператора настає банкрутство або інша небезпечна ситуація, то ми просто перестаємо його бронювати", - каже вона.

Фото: Треба створити можливість для туристів вибирати турагентів, кажуть експерти (pixabay.com)

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Тому, за словами Казакової, потрібно також створити реєстр, де кожен турист зможе перевірити свого агента. Адже туроператор не працює безпосередньо з туристами, а тільки через агентства. Тому випадки шахрайства в основному саме в агентствах і відбуваються, пояснює вона.

"Якщо ми хочемо уникнути шахрайства, то потрібно зобов'язати турагентів проходити акредитацію і щороку її пролонгувати, посиливши правила. Створити єдиний реєстр турагентств, де туристи будуть вибирати для себе агентів. Не по рекламі у Facebook, а за державною рекомендацією. Приміром, у США турагенту перед початком діяльності треба здати тести, і лише тоді він отримує посвідчення, яке з часом продовжують", - висловлює думку Казакова.

За її словами, щоб уникнути порожньої критики у відгуках в такому реєстрі, перед публікацією відгуку варто ввести функцію відправки адміністрації такого ресурсу скан-копії договору та квитанції про оплату туру, і вже після цього публікувати коментар.

"Публікується тільки відгук, а документи - ні. Таким чином можна висвітлювати реальну ситуацію, яка відбувається з туристами та їх поїздками", - говорить Марина Казакова.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому українці стали значно рідше їздити за кордон.

Також українцям пояснили важливі деталі про повернення з відпочинку у країнах "червоної" зони.

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