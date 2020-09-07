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Стрімке падіння: українці значно рідше їдуть у відпустку за кордон

Понеділок 07 вересня 2020 12:31
Стрімке падіння: українці значно рідше їдуть у відпустку за кордон
Фото: Відпочинок на іноземних курортах (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Водночас туристи частіше хочуть відпочивати за кордоном, ніж всередині країни

Цього туристичного сезону через пандемію коронавірусу туризм переживає непрості часи. Багато країн все ще не поспішають відкривати кордони для українців. А ті, що відкрилися, час від часу змінюють правила в'їзду для наших та інших іноземних туристів.

У попередні два місяці багато українців вирішили залишитися вдома. Про це йдеться у дослідженні, отриманому РБК-Україна від компанії "Join UP!". У матеріалі йдеться, що число заброньованих турів, як і самих туристів, у 2020 році скоротилося майже вдвічі.

"Якщо врахувати, що багато з популярних напрямків недоступні зовсім, то показники ще непогані. Однак падіння все одно стрімке: якщо за липень-серпень 2019 року по турам Join UP! подорожували 207 726 осіб, то за аналогічний період 2020 року – 133 201 особа", - йдеться у матеріалі.

Стрімке падіння: українці значно рідше їдуть у відпустку за кордонФото: Дані станом на кінець серпня 2020 року (прес-служба туроператора)

Але, за даними туроператора, туризм всередині країни все ще "зберігає потенціал". Наші туристи все одно хочуть виїхати у відпустку за кордон, і обирають закордонний відпочинок частіше. Така тенденція зберігається навіть попри те, що кількість напрямків через коронакризу суттєво знизилася.

"У липні 2020 року частка внутрішнього туризму в структурі продажів Join UP! зменшилась на 1,2% у порівнянні з 2019 роком. У серпні ситуація трохи вирівнялася, але все одно динаміка негативна: -0,1%. Всупереч усім складнощам українці прагнуть відправиться в подорож за межі країни", - йдеться у матеріалі.

А що з цінами на відпочинок?

У компанії також проаналізували динаміку цін на зарубіжний відпочинок. Так, за їхніми даними, вартість відпочинку за кордоном через пандемію знижується.

"Цю тенденцію добре видно за даними ключових популярних напрямків літа – Албанії (2019 – USD 897,9, проти 2020 – USD 790,2) і Туреччини (2019 – USD 941,3, проти 2020 – USD 781,22). Виняток – Єгипет, де середня ціна пакетного туру трохи збільшилась (2019 – USD 703,2, проти 2020 року – USD 823,9)", - зазначають у прес-службі.

Стрімке падіння: українці значно рідше їдуть у відпустку за кордонФото: Ціни на відпочинок на зарубіжних курортах (прес-служба туроператора)

Туризм все ж набирає обертів, і після весняної паузи у подорожах люди все ж прагнуть десь відпочити. Але водночас чекають, коли відкриються більше країн, зазначають у прес-службі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ще одна країна може відкрити кордони для туристів раніше терміну.

Також українцям пояснили важливі деталі про повернення з відпочинку у країнах "червоної" зони.

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