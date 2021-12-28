Нульова видимість. З'явилося вражаюче відео посадки літака "Мрія" у сильний туман

Команді вдалося успішно впоратися з небезпечною ситуацією, що виникла в аеропорту
В австрійському аеропорту Лінц, вночі у грудні було здійснено посадку авіалайнера "Мрія" (Ан-225) у сильний туман практично за нульової видимості, пише Аvianews.com.
25 грудня командир екіпажу найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов опублікував відео посадки авіалайнера у сильний туман.
"Погода жахлива. Той справжнісінький мінімум, з яким льотчик повинен справлятися. Напевно, через об'єктив фотоапарата це виглядає ще страшніше. Але диспетчер нам підтвердила, що параметри відповідали, навіть були вищими за потрібний для нашого літака", — зазначив Дмитро Антонов.
Пілоти заходили на посадку за приладами, і вогні злітно-посадкової смуги з'явилися лише після зниження до висоти 60 метрів.
За словами командира "Мрії", такі посадки — випробування для екіпажу та літака.
"Всі члени екіпажу повинні працювати злагоджено, а системи літака — бездоганно. Наші екіпажі регулярно проходять тренування та перевірки, тому для нас це звичайна робота", — додав Антонов.
Приземлення у погану погоду можливі, якщо необхідне обладнання мають смуга аеропорту та літак, а екіпаж натренований для заходу у погану видимість.
Радіонавігаційне обладнання смуги відправляє сигнали в літак і дозволяє пілотам направити повітряне судно в потрібному напрямку при нульовій видимості.
Спеціальні світлові доріжки ставляться за кількасот метрів до торця смуги. Якщо при досягненні мінімальної висоти вони помітні, посадку можна продовжувати. Це означає, що навігаційне обладнання працює правильно, і пілоти отримують ще одне підтвердження про правильність напрямку.
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