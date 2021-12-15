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"Антонов" збудує п'ять пасажирських літаків для національного авіаперевізника UNA: названі дати

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Середа 15 грудня 2021 17:15
"Антонов" збудує п'ять пасажирських літаків для національного авіаперевізника UNA: названі дати Фото: Літак (unsplash.com/artturi-jalli)
Автор: Євгенія Тугушева

Перший літак може бути побудований протягом року

Державне підприємство “Антонов” у найближчі три роки збудує для нової державної авіакомпанії Ukrainian National Airlines (UNA) п'ять пасажирських регіональних літаків Ан-158.

Про це під час брифінгу в Києві заявили міністр інфраструктури Олександр Кубраков та голова “Укроборонпрому” Юрій Гусєв, повідомляється на сторінці Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Міністерство інфраструктури України та ДК "Укроборонпром" підписали контракт, згідно з яким нова державна авіакомпанія "Українські національні авіалінії" замовить у ДП "Антонов" п'ять пасажирських літаків.

UNA створена наказом Мінінфраструктури наприкінці листопада і перебуватиме у сфері управління міністерства, тоді як завод "Антонов" входить до структури "Укроборонпрому".

Контракт на постачання літаків підпишуть безпосередньо авіакомпанія та ДП "Антонов". За їх словами, що це може статися у першому-другому кварталі 2022 року.

За словами Гусєва, перший Ан-158 для нової державної авіакомпанії "Антонов" може збудувати протягом року.

За словами Кубракова, ця модель авіалайнера, яка може перевозити до 99 пасажирів, може бути “ідеальною для польотів у межах України”.

&quot;Антонов&quot; збудує п'ять пасажирських літаків для національного авіаперевізника UNA: названі дати

Фото: Очікується, що Ан-158 для нової державної авіакомпанії “Антонов” збудує протягом року (uk.wikipedia.org)

За допомогою цього замовлення держава хоче надати підтримку "Антонову" та відродити серійне виробництво пасажирських літаків в Україні.

“Україна – одна з небагатьох країн, котра вміє будувати літаки: має технології, виробництво, людей. Бракувало тільки замовлення з боку держави як для оборонного сектору, так і для сектору цивільної авіації”, - додав Міністр інфраструктури.

Нагадаємо, 25 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром у країні з'явиться нова державна авіакомпанія. Перевізника планують назвати "Українські національні авіалінії" (UNA). Про це він заявив під час форуму "Велике Будівництво: Авіація. Туризм".

Цілі, які ставить Україна створенням національного перевізника:

  • Забезпечити доступні та комфортні перельоти між українськими містами;
  • Сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень;
  • Дати ще один імпульс розвитку туризму.

Очікується також, що дивіденди від цього зможуть отримати й українські аеропорти, які несуть істотні збитки через пандемію.

Ми писали, що відомо про національну авіакомпанію, яку буде створено в Україні.

Також повідомлялося, що Національна авіакомпанія UNA виконає перший рейс у 2022 році.

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