Відкриються влітку: у Держтуризмі назвали країни, куди українці зможуть поїхати в новому сезоні

До України планують залучати більше польських туристів

Над запровадженням "ковід-паспортів" продовжують працювати в Європі. Зокрема, сьогодні Єврокомісія вже представила проект цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного інфікування COVID-19.

Очікується, що так звані "паспорти вакцинації" спростять процедуру перетину кордонів між державами та дозволять активізувати туризм. Представлені Єврокомісією сертифікати дозволять здійснювати подорожі всередині ЄС. Їх оформлення буде безкоштовним. "Паспорти" будуть доступні в електронному або паперовому форматах.

"ПЛР-тести - перевірений спосіб подорожей"

Оскільки Україна не є членом ЄС, то не веде перемовини з цього питання у складі Єврокомісії. На сьогодні введення аналогічних довідок в Україні залишається відкритим питанням. Про це у коментарі РБК-Україна заявила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"На мою суб'єктивну думку, поки достеменно невідомо, скільки саме діє імунітет проти COVID. І чи довго потрібно чекати, що людина отримає імунітет. Тому на сьогодні про це (запровадження "ковід-паспортів" - ред.) важко говорити. Адже ми не до кінця розуміємо, скільки саме людей у нас будуть вакцинованими. Якщо ми введемо такі паспорти, то вийде, що пріоритет надаватиметься для лікарів, і мандрувати зможуть передусім медики", - зазначила голова Держтуризму.

Фото: Зараз низка країн просить іноземців робити тест в аеропортах прибуття або до поїздки (Getty Images)

Вона додала, що Україна раніше вже вела перемовини щодо умов в'їзду з країнами, які на сьогодні "є пріоритетними для українців".

"Минулого року ми вели перемовини з країнами, які є пріоритетними по подорожах на умові ПЛР-тестів. На мою думку, це надійний спосіб. Він є перевіреним протягом минулого року: зараз низка країн просить зробити тест і по приїзді. Знаємо і випадки, коли люди приїздять, здають тест та ідуть на самоізоляцію", - уточнила Мар'яна Олеськів.

Відкриються країни Балканського півострова

Також на прохання РБК-Україна голова Держтуризму назвала країни, які з великою ймовірністю відкриють кордони для українців у новому туристичному сезоні.

"Як ми й очікували раніше, для українців на літній період залишатимуться відкритими Туреччина і Єгипет. Минулого року для нас відкривалися також Албанія, Болгарія, Хорватія. Вони теж зацікавлені в українських туристах, тому будуть відкриватися", - відзначила Мар'яна Олеськів.

Фото: Україна залежно від рівня захворюваності на COVID ділить держави на списки "червоної" та "зеленої" зон (Getty Images)

Також, за словами очільниці відомства, іноземних туристів чекає й Україна. Відповідно до актуальних даних сайту VisitUrkaine.today, на цю мить Україна розділяє держави на списки "зеленої" та "червоної" зон. Якщо громадяни прибувають із "зеленої" зони, то самоізоляція та ПЛР-тест не потрібні.

У випадку прибуття з держав списку "червоної" зони вимагається негативний результат ПЛР-тесту, який здають по прибуттю в Україну. Якщо результат негативний, самоізоляція не вимагається. В обох випадках потрібен страховий поліс, який покриває лікування COVID.

"Ми є доволі відкритою країною (в умовах пандемії - ред.). Наше зонування - це "червона" та "зелена" зони, і ми ні для кого не закриваємо кордони. Будемо боротися за те, аби залишити такий підхід і надалі. Будемо більш активно працювати з такими країнами як Туреччина, Казахстан, Азербайджан - відкривати для них наш туристичний продукт та запрошувати їх приїздити до України. Працюємо і з іншими країнами. Наприклад, із Польщею. Вона входить до "топ 3" наших пріоритетних ринків", - уточнила голова Держтуризму.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни будуть відкриті для українців влітку 2021 року.

Також ми повідомляли, чи дозволять в'їзд українцям в Іспанію навесні.