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"Поїздки трохи впливають на пандемію". У Фінляндії суттєво пом'якшують COVID-обмеження

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Четвер 20 січня 2022 10:17
"Поїздки трохи впливають на пандемію". У Фінляндії суттєво пом'якшують COVID-обмеження Фото: У Фінляндії пом'якшують COVID-обмеження (unsplash.com/tapio-haaja)
Автор: Євгенія Тугушева

У країні вирішили скасувати деякі суворі правила до середини лютого

Уряд Фінляндії має намір сприяти заходам боротьби з коронавірусом, що діє нині в країні, до середини лютого, починаючи зі скасування внутрішнього прикордонного контролю 31 січня, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Згідно з пресрелізом, випущеним канцелярією прем'єр-міністра, поточні обмежувальні заходи та рекомендації діятимуть до середини наступного місяця, оскільки країна стверджує, що ці заходи, як і раніше, необхідні для полегшення навантаження на лікарні. Проте після 31 січня 2022 року уряд планує скасувати внутрішній прикордонний контроль.

"Уряд має намір скасувати внутрішній прикордонний контроль після 31 січня 2022 року відповідно до думки Фінського інституту охорони здоров'я та соціального забезпечення, в якому йдеться, що поїздки не відіграли значної ролі у розвитку епідемії у Фінляндії й що внутрішні прикордонний контроль більше не може бути виправданий міркуваннями громадського. охорони здоров'я", — зазначає уряд у своєму пресрелізі.

Цього ж дня закінчуються рекомендації щодо дистанційного навчання у вищих навчальних закладах та розважальних заходів для молоді та дітей.

&quot;Поїздки трохи впливають на пандемію&quot;. У Фінляндії суттєво пом'якшують COVID-обмеження

Фото: У Фінляндії обмежувальні заходи діятимуть до середини наступного місяця (unsplash.com/tapio-haaja)

На засіданні у вівторок Міністерство соціальних справ та охорони здоров'я інформувало уряд про свої плани щодо розширення використання паспорта COVID-19, зробивши його обов'язковим для доступу до розважальних заходів.

Попри плани уряду послабити заходи щодо боротьби з COVID-19, Фінський інститут охорони здоров'я та соціального забезпечення стверджує, що до кінця січня і початку лютого кількість випадків захворювання COVID-19 в країні та інших Держави ЄС досягнуть свого піку.

Прагнення Фінляндії полегшити заходи відбувається тоді, коли інші країни ЄС також послаблюють обмеження, пов'язані з COVID-19, зокрема обмеження, пов'язані з поїздками.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Мексиці після спрощення в'їзду вводять нові обмеження.

Також, раніше ми писали, що в Європі через нову хвилю COVID посилюють правила.

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