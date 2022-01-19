У Мексиці після спрощення в'їзду запроваджують нові обмеження: що потрібно знати

У всіх громадських місцях перевірятимуть сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест

У деяких туристичних регіонах Мексики вирішили посилити карантинні обмеження, повідомляє Travelandleisure.com.

Нові правила запровадили у трьох штатах країни – Халіско, Нижня Каліфорнія та Тласкала. Нові норми поширюються на людей віком від 18 років та старшими.

Тепер у громадських місцях перевірятимуть наявність сертифіката про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19 не старше 48 годин.

Також це правило поширюється на готелі, торгові центри, бари, ресторани, концерти та стадіони.

Фото: У Мексиці у громадських місцях перевірятимуть наявність сертифіката про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19 (unsplash.com/roman-lopez)

Зазначимо, тиждень тому влада Мексики вирішила скасувати всі обмеження на в'їзд у країну: тепер туристам не потрібно заповнювати навіть онлайн-форму при перетині кордону. Однак при цьому карантинні обмеження в країні продовжують діяти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі через нову хвилю COVID посилюють правила.