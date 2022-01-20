"Поездки незначительно влияют на пандемию".  В Финляндии существенно смягчают COVID-ограничения

В стране решили отменить некоторые строгие правила к середине февраля

Правительство Финляндии намерено содействовать мерам по борьбе с коронавирусом, действующим в настоящее время в стране, до середины февраля, начиная с отмены внутреннего пограничного контроля 31 января, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Согласно пресс-релизу, выпущенному канцелярией премьер-министра, текущие ограничительные меры и рекомендации будут действовать до середины следующего месяца, поскольку страна утверждает, что эти меры по-прежнему необходимы для облегчения нагрузки на больницы. Однако после 31 января 2022 года правительство планирует отменить внутренний пограничный контроль.

"Правительство намерено отменить внутренний пограничный контроль после 31 января 2022 года в соответствии с мнением Финского института здравоохранения и социального обеспечения, в котором говорится, что поездки не сыграли значительной роли в развитии эпидемии в Финляндии и что внутренние пограничный контроль больше не может быть оправдан соображениями общественного здравоохранения", — отмечает правительство в своем пресс-релизе.

В этот же день заканчиваются рекомендации по дистанционному обучению в высших учебных заведениях и по развлекательным мероприятиям для молодежи и детей.

Фото: В Финляндии ограничительные меры будут действовать до середины следующего месяца (unsplash.com/tapio-haaja)

На заседании во вторник Министерство социальных дел и здравоохранения информировало правительство о своих планах по расширению использования паспорта COVID-19, сделав его обязательным для доступа к развлекательным мероприятиям.

Несмотря на планы правительства ослабить меры по борьбе с COVID-19, Финский институт здравоохранения и социального обеспечения утверждает, что к концу января и началу февраля количество случаев заболевания COVID-19 в стране и других Государства ЕС достигнут своего пика.

Стремление Финляндии облегчить меры происходит в то время, когда другие страны ЕС также ослабляют ограничения, связанные с COVID-19, в частности ограничения, связанные с поездками.

Напомним, ранее мы писали, что в Мексике после упрощения въезда вводят новые ограничения.

Также, ранее мы писали, что в Европе из-за новой волны COVID ужесточают правила.