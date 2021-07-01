"Поїздка на пляж нічим приємним не обернеться": чого чекати туристам, плануючи відпочинок в ОАЕ влітку

Відпочинок в ОАЕ влітку може виявитися не найвдалішою ідеєю для туристів, які розраховують на сонце, пляж і море. Більшу частину відпустки в цю пору року доведеться провести в приміщеннях - в торгівельних центрах і готелях.

Причина таких обмежень - високі температури і клімат. Літня спека дуже змінює стиль і спосіб життя Еміратів. Як місцеві жителі пристосовуються до клімату і до чого бути готовими туристам, розповіла на своїй сторінці в Instagram харків'янка Ольга Гирова, яка жила в Дубаї протягом дев'яти років, працюючи стюардесою в місцевій авіакомпанії.

"З морем, а точніше Перською затокою, є одна проблема. Вода під палючим сонцем прогрівається до такої міри, що в неї гаряче заходити. Виходить, що для тих, хто шукає прохолоду людей, поїздка на пляж нічим приємним не обернеться", - попереджає вона.

Як справляються зі спекою місцеві жителі

На відміну від України, в Об'єднаних Арабських Еміратах приходу літа ніхто не чекає, тому що сезон прогулянок на свіжому повітрі закінчується, розповідає українка.

Фото: Пляжний відпочинок в Дубаї (jettyimages.com)

Фактично літо в ОАЕ триває приблизно пів року - вже на початку квітня стовпчик термометра піднімається до позначки +40, а перші ознаки похолодання з'являються не раніше середини жовтня.

"Багато арабів воліють на літо виїхати в місця більш прохолодні, тому всі літаки, що вилітають у бік Європи, практично повністю зайняті місцевими жителями. У багатьох є свої будинки на території Європи, або ж вони бронюють поверхами п'ятизіркові готелі (сім'ї в арабів прямо дуже великі), і проводять там усе літо", - розповіла Ольга Гирова РБК-Україна про літню міграцію жителів країни.

Свої маєтки в Еміратах вони залишають під наглядом цілої команди найманих працівників, що стежать за будинком і проживають в спеціально відведеному для них крилі.

"Якщо вам доведеться опинитися влітку в Еміратах, будьте готові до того, що кондиціоновані приміщення стануть для вас кращими друзями на весь період перебування. Ритм життя буде набагато розміреніший, ніж взимку", - описує вона сезонні особливості суспільного життя.

Люди в літні місяці з'являються на вулиці вже після 22:00, коли спека спадає і можна хоча б трохи подихати повітрям, не пропущеним через систему кондиціонування.

Фото: Влітку вода в морі прогрівається до гарячої (jettyimages.com)

"Торгівельний центр - порятунок з приємним бонусом"

Влітку Дубай схожий на місто після апокаліпсису - машин мало, людей на вулиці немає взагалі, пляжі порожні й тільки забита парковка в торговому центрі говорить про те, що десь всередині, під кондиціонерами, пульсує життя, розповідає Ольга. Що робити туристам, поки не настане вечірня прохолода?

"Для тих, хто залишився в місті на літо, торгвельний центр - це порятунок з приємним бонусом. Практично все літо магазини рясніють знижками й спеціальними пропозиціями, а оскільки туристів мало, то все краще залишається резидентам і місцевим жителям", - підказує вона.

Вона зазначає: в Еміратах скрізь і завжди працюють кондиціонери - згідно з регульованим державою регламентом. У всіх громадських місцях (торгівельні центри, тренажерні зали, ресторани й кафе, загальні зони в готелях і житлових будівлях, виставкові центри) максимально допустима температура повітря - 21 градус за Цельсієм.

Якщо температура з якоїсь причини виявилася вище, заклад можуть оштрафувати або закрити, поки вони не полагодять систему кондиціонування.

Фото: Вуличне життя в Дубаї активізується ввечері (jettyimages.com)

Кондиціонери на зупинках і тоновані вікна вагонів

У спекотній країні кондиціонерами охолоджують всі види транспорту, включаючи навіть вертольоти служби таксі.

"Ви ніколи не натрапите на таксі, в салоні якого панує спека. Найчастіше доведеться просити водія зменшити потік холодного повітря. Якщо ви уважний турист, то помітите, що на парковках часто стоять порожні заведені автомобілі – і це вважається нормальним", - розповідає харків'янка.

У таких випадках зазвичай водій заводить машину, і поки салон охолоджується, чекає в лобі будівлі або магазині. При цьому бензин ніхто не економить - головне, щоб в автомобілі було прохолодно.

"У Дубаї громадський транспорт дуже популярний. У місті курсує безпілотне метро і безпілотний трамвай, і автобус з водієм за кермом. Зупинки виглядають як космічний корабель - повністю криті та цілорічно кондиціоновані", - зазначає вона.

Крім того, і скляні частини зупинок, і вікна вагонів тоновані, щоб захистити пасажирів від сонячних променів.

Фото: Метро в Дубаї (pixabay.com)

"Тільки з автобусами складніше. Вони комфортні, обладнані кондиціонером, ходять за розкладом. Але є райони міста, де не на всіх зупинках встановили кондиціонери - це означає очікування транспорту під палючим пустельним сонцем", - попереджає туристів Ольга Гирова.

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