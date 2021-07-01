"Поездка на пляж ничем приятным не обернется": чего ждать туристам, планируя отдых в ОАЭ летом

Отдых в ОАЭ летом может оказаться не самой удачной идеей для туристов, которые рассчитывают на солнце, пляж и море. Большую часть отпуска в это время года придется провести в помещениях – в торговых центрах и отелях.

Причина таких ограничений – высокие температуры и климат. Летняя жара очень меняет стиль и образ жизни Эмиратов. Как местные жители приспосабливаются к климату и к чему быть готовыми туристам, рассказала на своей странице в Instagram харьковчанка Ольга Гырова, которая жила в Дубае на протяжении девяти лет, работая стюардессой в местной авиакомпании.

"С морем, а точнее Персидским заливом, есть одна проблема. Вода под палящим солнцем прогревается до такой степени, что в нее горячо заходить. Получается, что для ищущих прохладу людей, поездка на пляж ничем приятным не обернется", - предупреждает она.

Как справляются с жарой местные жители

В отличие от Украины, в Объединенных Арабских Эмиратах прихода лета никто не ждет, потому что сезон прогулок на свежем воздухе заканчивается, рассказывает украинка.

Фото: Пляжный отдых в Дубае (jettyimages.com)

Фактически лето в ОАЭ длится приблизительно пол года – уже в начале апреля столбик термометра поднимается к отметке +40, а первые признаки похолодания появляются не раньше середины октября.

"Многие арабы предпочитают на лето уехать в места более прохладные, поэтому все самолеты, вылетающие в сторону Европы, практически полностью заняты местными жителями. У многих есть свои дома на территории Европы, или же они бронируют этажами пятизвездочные отели (семьи у арабов прямо очень большие), и проводят там все лето", - рассказала Ольга Гырова РБК-Украина о летней миграции жителей страны.

Свои поместья в Эмиратах они оставляют под надзором целой команды наемных работников, следящих за домом и проживающих в специально отведенном для них крыле.

"Если вам придется оказаться летом в Эмиратах, будьте готовы к тому, что кондиционированные помещения станут для вас лучшими друзьями на весь период пребывания. Ритм жизни будет гораздо более размеренный, чем зимой", - описывает она сезонные особенности общественной жизни.

Люди в летние месяцы появляются на улице уже после 22:00, когда жара спадает и можно хотя бы немного подышать воздухом, не пропущенным через систему кондиционирования.

Фото: Летом вода в море прогревается до горячей (jettyimages.com)

"Торговый центр - спасение с приятным бонусом"

Летом Дубай похож на город после апокалипсиса - машин мало, людей на улице нет вообще, пляжи пустые и только забитая парковка в торговом центре говорит о том, что где-то внутри, под кондиционерами, пульсирует жизнь, рассказывает Ольга. Что делать туристам, пока не наступит вечерняя прохлада?

"Для тех, кто остался в городе на лето, торговый центр - это спасение с приятным бонусом. Практически все лето магазины пестрят скидками и специальными предложениями, а так как туристов мало, то все лучшее остается резидентам и местным жителям", — подсказывает она.

Она отмечает: в Эмиратах везде и всегда работают кондиционеры - согласно регулируемому государством регламенту. Во всех общественных местах (торговые центры, тренажёрные залы, рестораны и кафе, общие зоны в отелях и жилых зданиях, выставочные центры) максимально допустимая температура воздуха - 21 градус по Цельсию.

Если температура по какой-то причине оказалась выше, заведение могут оштрафовать или закрыть, пока они не починят систему кондиционирования.

Фото: Уличная жизнь в Дубае активизируется вечером (jettyimages.com)

Кондиционеры на остановках и тонированные окна вагонов

В жаркой стране кондиционерами охлаждают все виды транспорта, включая даже вертолеты службы такси.

"Вы никогда не наткнетесь на такси, в салоне которого царит жара. Чаще всего придется просить водителя убавить поток холодного воздуха. Если вы внимательный турист, то заметите, что на парковках часто стоят пустые заведенные автомобили – и это считается нормальным", — рассказывает харьковчанка.

В таких случаях обычно водитель заводит машину, и пока салон охлаждается, ждет в лобби здания или магазине. При этом бензин никто не экономит – главное, чтобы в автомобиле было прохладно.

"В Дубае общественный транспорт очень популярен. В городе курсирует беспилотное метро и беспилотный трамвай, и автобус с водителем за рулем. Остановки выглядят как космический корабль – полностью крытые и круглогодично кондиционируемые", — отмечает она.

Кроме того, и стеклянные части остановок, и окна вагонов тонированы, чтобы защитить пассажиров от солнечных лучей.

Фото: Метро в Дубае (pixabay.com)

"Только с автобусами сложнее. Они комфортные, оборудованы кондиционером, ходят по расписанию. Но есть районы города, где не на всех остановках установили кондиционеры – это значит ожидание транспорта под палящим пустынным солнцем", — предупреждает туристов Ольга Гырова.

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