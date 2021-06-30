Порційна їжа і проблеми з водостоком: що чекає туристів при бюджетному відпочинку в Єгипті

До чого готуватися, бронюючи путівки в тризіркові готелі

Пошук дешевих турів в Єгипет на сайтах туристичних компаній і безпосередньо у тургагентів часто відрізняється тим, які саме готелі знаходить турист.

Так, при самостійному онлайн-пошуку турист часто вибирає 3-зіркові готелі, в той час як при особистому спілкуванні туристам вибір розширюють, пропонуючи також готелі категорій 4-5 зірок.

На перший погляд може здатися, що на продажу дорогої путівки турагенти намагаються заробити, а бюджетні варіанти приховують навмисне. Але насправді бюджетний відпочинок можливий і в більш високих категоріях готелів.

"Щодо готелів 3 * в Єгипті - я їх не пропоную туристам взагалі. Там буде важко з сервісом, чистотою і харчуванням", - пояснює РБК-Україна вибір категорій готелів Юлія Гуслиста, директор туристичної компанії "Юла".

До яких неприємних сюрпризів готуватися туристам при виборі відпочинку в 3-зірковому готелі в Єгипті – в матеріалі РБК-Україна.

"Персонал не буде радий вашій присутності"

При виборі відпочинку в готелях 3 * або "рулетка 3*", або" фортуна " (коли туриста селять в один з вільних готелів мережі після прибуття), часто туристи не зовсім чітко уявляють те, як це виглядає в Єгипті, каже Юлія Гуслиста. На прохання видання вона перерахувала фактори, до яких треба бути готовими в таких випадках.

Фото: Номер в тризірковому готелі Єгипту (booking.com)

"У номерах будуть меблі і стіни, які дуже давно потребують оновлення. Можуть бути не всі дверцята справні, відсутні вішалки в шафі. Найчастіше в номері буде порожній і не першої свіжості міні-бар",- розповідає експерт.

Також слід бути готовим до того, що у ванній кімнаті може не виявитися фена, а косметика в одноразових пакетиках з шампунем і гелем буде в обмеженій кількості.

"У самій ванній кімнаті може бути проблема зі стоком води в рукомийнику і душі. Рушники для душу можуть бути відсутніми. Або їх можуть надати на 3-4 день відпочинку - при постійних і щоденних зверненнях на ресепшен і обіцянках принести їх через 5-10 хвилин", - зазначає вона.

Також на особливу чистоту можна не розраховувати. Туристи можуть зіткнутися з тим, що ні номери, ні територія готелю не будуть прибиратися, додає вона.

"Гуляючи по готелю, можна побачити тарілки і склянки, які стоять по кілька днів біля дверей номерів. Персоналу мало, але вони реально не раді вашій присутності", - попереджає турагент.

Фото: Інтер'єри в бюджетних готелях (колаж РБК-Україна)

Їжі в порційних формах може не вистачити

Набрати пару зайвих кілограм на відпочинку в Єгипті при харчуванні в обраному 3* готелі пощастить не всім туристам. Часто в таких готелях відсутня система "шведський стіл".

"Бар в готелі буде швидше за все один. Ресторан теж буде один, зараз шведської лінії і харчування за меню може взагалі не бути. Туристам пропонують стандартні обід і вечерю, без права вибору або альтернатив. Їжу привозять порційно в одноразових формах", - попереджає фахівець.

Вона наводить приклади меню для гостей в готелях низької категорії.

"Наприклад, буде такий обід: суп, салат капуста з гірчицею, основна страва: варена цвітна капуста, котлета суха без спецій, макарони. З голоду померти буде складно, але і отримати задоволення теж", - каже Юлія Гуслиста.

Вечеря теж порційна: салат на зразок кабачкової ікри, рис, спаржева квасоля, пару шматочків м'яса, томатний соус в одноразових пакетах. Десерти і фрукти можуть бути відсутні.

"Якщо ви прийшли за 30-40 хвилин до закінчення обіду або вечері, можете залишитися без їжі", - зазначає вона.

Фото: Санвузол в готелі Хургади (booking.com)

Втім, чимало туристів, які відпочивають в Єгипті не вперше, вже знають де купувати їжу і зберігати її в холодильнику, щоб не залежати від харчування в готелі. Порадами досвідчені путешетсвеннікі діляться на форумах. Наприклад, на рибних точках можна замовити приготувати свіжовиловлені креветки, а на сусідніх лотках запастися манго і каністрами зі свіжими соками.

На пляж - трансфер тільки двічі на день

Чимало "бюджетних" туристів цінують відпочинок в Єгипті не за їжу і готелі, а за аналогією з українським недорогим розміщенням, воліють їхати на курорти заради моря. Але і тут слід бути готовими, що до води від недорогого готелю в Єгипті буде чимала відстань.

"Це буде 3-4 лінія від пляжу. Кожен день потрібно буде користуватися трансфером, який буде всього два рази на день їздити на пляж і з пляжу, не зовсім зручно. Якщо йти пішки, то буде мінімум 15-20 хвилин пішої прогулянки під палючим сонцем, може прямо по автодорозі", - застерігає Юлія Гуслиста.

Фото: Аквазона в бюджетному готелі (booking.com)

"Якщо ви подорожуєте в Єгипет тільки заради Червоного моря, і майже весь час плануєте провести, розглядаючи підводну красу, то можна вибрати і готелі категорії 3*. А ввечері, щоб не нудьгувати в готелі, можна ловити таксі й гуляти Старим містом, відвідувати Наама бей", - підказує вона вихід із ситуації для туристів в Шарм-ель-Шейху.

Нагадавши, у Єгипті розповіли, коли скасують ПЛР-тести для українських туристів.

Також ми розповідали про туристичні локації, які радять уникати за всяку ціну.