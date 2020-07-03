За кордон під час пандемії: як оформити страховку від COVID-19

Фото: Виїзд за кордон влітку 2020 року (facebook.com/airportkiev)

Як працює страхування від коронавірусу для виїзду за кордон

Літо - у самому розпалі, й чимало українців планують поїхати на відпочинок. Тим, кому тісно у рідних краях, вивчають звичні закордонні напрямки. В деякі країни туроператори вже продають тури та відправляють туди чартери, а страхові компанії пропонують поліси на випадок захворювання коронавірусом під час перебування за кордоном.

Рада Європейського Союзу визначила список з 14 країн, громадянам яких з 1 липня дозволено в'їзд на територію ЄС. Всупереч очікуванням, Україна до нього не увійшла через високі показники зростання захворюваності коронавірусом.

В нашій країні статистика майже в три рази вища за європейські норми – 57 випадків інфікування на 100 тисяч населення проти 20. Станом на 3 липня українцям дозволено в'їжджати в ЄС тільки для роботи, навчання й по сімейних справах.

Які країни вимагають страховку

Зараз громадянам України доступні Туреччина, Єгипет, Чорногорія, Сербія, Албанія, Хорватія. Список відкритих для наших туристів країн з умовами перебування постійно оновлюється на сайті сервісу МЗС "Поради подорожуючим від Консульської служби України"

Всім без винятку українським мандрівникам рекомендують оформити страховку на випадок зараження вірусом.

"Ретельно вивчіть умови вашого страхового поліса. Переконайтеся, що він покриває витрати, які можуть виникнути у разі надзвичайної ситуації, в тому числі - у разі інфікування коронавірусом", – радять в Консульській службі.

До речі, страховку від COVID-19 для українців вимагають поки не всюди, в той час як для в'їзду іноземців на територію України наявність такого поліса від української страхової компанії є обов'язковою умовою. У двох найбільш популярних серед наших туристів країнах – Туреччині та Єгипті – вимоги у зв'язку з пандемією мінімальні. Проте в Туреччині страховка на випадок захворювання COVID-19 обов'язкова.

Фото: В деякі країни туроператори вже продають тури й відправляють туди чартери (РБК-Україна)

"Кожен турист, який прямує до Туреччини на відпочинок, повинен мати при собі страховий поліс на випадок захворювання коронавірусом", – говорить Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

За його словами, одна зі страхових компаній пропонує туристам поліси, які покриють лікування у разі цього захворювання.

"Єгипет не вимагає такого страхування. Але ми радимо перестрахуватися і все одно оформити поліс від коронавірусу, він не настільки дорого коштує, щоб потім терміново шукати допомоги у всіх навколо. Ми включили до своїх полісів страхування від COVID-19 як обов'язкове", - додає він.

За словами Новіковського, така страховка покриває перебування в лікарні з діагнозом COVID-19 вартістю не менше 7 тисяч євро.

"Це вимога Туреччини, і думаю, не менше будуть вимагати й в інших країнах. Там лікування від коронавірусу передбачено тільки в державних лікарнях. При цьому вартість такого поліса становить від 5 до 15 євро при вартості туру близько 500 доларів. Такий поліс обійдеться максимум 2 відсотки від вартості туру", - констатує він.

Страхування від коронавірусу також доступно туристам, які їдуть самостійно – можна оформити поліс у страховій компанії безпосередньо або звернутися за цією послугою в туркомпанію.

Як компенсують витрати на лікування за кордоном

У страховій компанії "Європейське туристичне страхування" з 1 липня починають діяти поліси від COVID-19, за якими передбачена компенсація за діагностику, амбулаторне та стаціонарне лікування. У разі закінчення терміну дії поліса, хворому оплатять витрати на продовження амбулаторного лікування терміном до 15 діб і 5 днів перебування в країні після лікування, якщо повернення додому після виписки неможливо.

Без офіційно поставленого діагнозу COVID-19 при амбулаторному лікуванні або самоізоляції поліс не покриває витрати на проживання та харчування. Якщо туристу відмовлять у в'їзді в країну з-за підозри на коронавірус і діагноз буде підтверджений ПЛР-тестом Україні протягом 3 днів після повернення, це буде вважатися страховим випадком.

Фото: Поки ціна за страхування від коронавірусу залежить виключно від кількості днів перебування за кордоном і від країни, кажуть експерти (pixabay.com)

Покриття діагностики та лікування коронавірусної інфекції включили до своїх полісів для мандрівників за кордон і в інших страхових компаніях.

"Наші клієнти при наявності скарг звертаються в службу підтримки, і ми організуємо послуги за стандартною схемою, відразу оплачуємо поточне лікування у клініці, яка буде займатися діагностикою та лікуванням COVID-19, пояснює Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

За її словами, якщо у клієнта з'являються гострі респіраторні симптоми, підвищена температура тіла, і він проходить консультацію у лікаря, страхова оплачує діагностику та медикаменти також на поліклінічному етапі. Покриваємо витрати в межах страхової суми подорожуючих за кордон – від 30 тисяч євро в Європі до безлімітного суми в США, Австралію, на інші континенти.

Скільки коштує страховка від коронавіруса

Як каже Леся Щербакова, вартість полісів c пунктом "COVID-19" у порівнянні з минулим роком поки не змінювали, тому що немає достатньої статистики. Поки ціна залежить виключно від кількості днів перебування за кордоном і від країни. Наприклад, при поїздці в Туреччину на тиждень поліс обійдеться у 200-350 гривень з покриттям в 30 тисяч євро.

"Зі спілкування з партнерами є впевненість, що Європа обов'язково внесе вимога щодо страхування від COVID-19 для громадян України при відкритті кордонів, – підсумовує Щербакова.

Страхова компанія "VUSO" пропонує туристичні поліси за ціною від 164 до 450 гривень за 7 днів з покриттям до 30 тисяч євро. Франшиза 50 доларів передбачена в самому дешевому полісі. Підтримка під час хвороби або компенсація витрат залежать від обраної програми страхування.

"Всі програми ВУСО покривають у разі захворювання туриста COVID-19 під час перебування за кордоном. Це захворювання не входить в список виключень, і ми проводимо його лікування згідно з умовами договору страхування", - уточнюють в компанії.

У страховій компанії "ЕКТА" вартість туристичного поліса з покриттям діагностики і лікування від підтвердженого COVID-19 за кордоном становить 0,65 євро на добу – приблизно 124 грн за тиждень. Сума покриття стандартна – до 30 тисяч євро. При цьому туристам від 85 років, які перебувають у групі підвищеного ризику, поліс обійдеться у двічі дорожче.

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