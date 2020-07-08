Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож

Фото: Самостійна подорож (pixabay.com)

Кращі сервіси, які допоможуть у поїздці

Навряд чи хтось буде сперечатися з тим, що літо 2020 залишило свій відбиток на самих різних сферах нашого життя. Туристична сфера в цей період зіткнулася, мабуть, з найбільшою кількістю викликів, і тому змушена змінюватися й підлаштовуватися під нові реалії.

У такій атмосфері інтерес до локального туризму стрімко зростає. Поїздка в межах міста або трохи далі в межах країни приваблює простотою та зручністю, особливо зараз, коли встановлені обмеження пасажироперевезень, а інші країни не відкривають свої кордони для іноземних туристів.

Таким чином подорожі по Україні впевнено виграють бій на арені з далекими локаціями й виходять на перші позиції туристичних напрямків. Але чи готові ми до самостійних подорожей по Україні? Для початку давайте позначимо ключові моменти, на які варто звернути увагу, щоб ваша подорож вдалася на "ура".

З чого почати?



Любите планувати або вам більше по духу спонтанні рішення? Щоб організувати успішну у всіх сенсах подорож, варто все-таки замислитися над алгоритмом дій. Так ви будете у всеозброєнні перед будь-якими перешкодами або змінами.

Не полінуйтеся і заведіть собі тревел-бук, куди ви будете вносити найрізноманітнішу інформацію про маршрут, починаючи від варіантів трансферу і цікавих вам пам'яток і закінчуючи вашими живими враженнями про локації в цілому й про смакоту в місцевому затишному ресторанчику.

Фото: Як спланувати подорож самому (WalQlike)

Ви можете завести як паперовий блокнот, так і діджитал-планер (наприклад, це доступно через такі сервіси, як TripIt або HOTSGOPlan. Такий органайзер з часом стане вашою настільною книгою з основних питань, а також скринькою яскравих емоцій і спогадів!



Кожному мандрівникові в наш час ну просто необхідно подружитися з технологіями. З вибіркової опції це перетворилося в прямо-таки необхідність: навігатори, карти, сервіси розваг, планування і бронювання... і це далеко не все. Кількість таких програм зростає з кожним днем, і недосвідчений турист може легко загубитися у цьому океані можливостей.

Ми згадаємо лише базові сервіси, які необхідні кожному. Згодом ви можете розширювати свій список програм, потрібних вам для комфортної подорожі. Але перш ніж створювати план поїздки, необхідно відповісти на найважливіше питання.



Куди вирушити?



Україна багата унікальними місцями на будь-який смак і настрій, так що вибір дійсно непростий! Почніть пошук локації заздалегідь: спілкуйтеся з друзями, читайте обговорення та огляди, запитуйте на форумах. В даному питанні комунікація працює найкраще. Ви можете відфільтрувати варіанти за такими індивідуальними критеріями: дальність поїздки, час у дорозі, активний/пасивний відпочинок, улюблені міста, тематичні локації, міський туризм/кантрі, фестивальні дні, тощо.

Якщо ви хочете провести вихідний яскраво, то краще відвідати щось в околицях області. Скажімо, ви живете в Херсоні. Чому б вам не поїхати на українське "Мертве море" - Лемурійські рожеві озера? Мінімум часу в дорозі й незабутні враження гарантовані надовго. Якщо ж ви маєте уїк-енд або навіть відпустку, то оптимальний варіант - вирушити на далекі відстані.

Наприклад, зі східної частини України побудувати подорож до Львова, прогулятися по його старовинним вуличкам з ароматом кави та шоколаду, або піти в невеликий похід в Карпати, якщо ви віддаєте перевагу активному виду відпочинку.

Фото: Подорож можна спланувати без допомоги турагентів та інших посередників. Допоможуть сучасні технології (pixabay.com)

Правил тут немає, крім одного - слухати, куди вас кличе ваше серце. Адже це ваш кращий у світі гід. І неважливо, буде це райське містечко у 20 км від вашого будинку або екзотична локація в горах та декількох днях напруженого походу. Головне, щоб ваше подорож співпала з тим настроєм, атмосферою та емоціями, які потрібні вам саме зараз.



Формат подорожі



Варіантів формату подорожі під час карантину стало набагато менше. Сполучення залізниці у звичних нам обсягах призупинено, якісь напрямки закриті, якісь відновлюються точково, автобусні перевезення також обмежені. Така невизначеність призводить до того, що на цю мить подорож на автомобілі можна розглядати як найзручніший та надійний спосіб.

Тут перед вами постає вибір: стати попутником, використовуючи, наприклад, сервіс BlaBlaCar, і перекласти тягар відповідальності на водія, або зібрати свою компанію друзів і вирушити в подорож самостійно на своїй машині або взяти транспорт напрокат. Такий варіант має масу переваг: ви самі регулюєте свою поїздку, від базових питань і до індивідуальних дрібниць, самі вибираєте маршрут і можете зупинятися де завгодно і коли завгодно, ви знаходитесь у компанії своїх друзів, а не чужих людей, це просто і комфортно, особливо якщо використовувати навігатор.

Наприклад, сучасний фановий навігатор Waze нагадає вам, що потрібно увімкнути фари на трасі, відстежує місце розташування поліції вздовж дороги й повідомляє вам, рекомендує найближчі заправки та навіть порівнює ціни на них. Крім всіх цих фішок, він буде все оголошувати в дорозі одним з численних приємних голосів, які є в додатку. З таким навігатором ваша дорога буде суперзручною, простою та організованою, а час у дорозі пролетить весело і непомітно.



Ми на місці. Що далі?

Уявимо, що ви вже прибули до обраного місця. Воно вам зовсім незнайоме, і перше відчуття, яке виникає у більшості туристів - це розгубленість: що ж робити далі?

Заходимо за запашною каву з круасаном, щоб підкріпитися й налаштуватися на потрібну хвилю, відкриваємо карту і починаємо рухатися за планом.

Фото: Існує безліч сервісів для планування поїздок, але як вибрати кращі? (pixabay.com)

Тут важливо мати під рукою зручну, детальну і зрозумілу вам карту. Існує безліч безкоштовних картографічних сервісів. Найбільшою популярністю через діапазон можливостей і функцій користуються Google maps, Maps.me, 2gis.

Зручний зрозумілий інтерфейс з підказками, можливість будувати піші маршрути, пошук пам'яток, кафе і ресторанів недалеко від вас і так далі. Ці додатки знають, що вам потрібно і завжди готові допомогти.

Йдемо гуляти



Час у новому місті пролітає непомітно. Звичайно ж, кожному мандрівникові хочеться використовувати його по максимуму, з користю та цікавістю. Тут перед нами відкривається безліч шляхів. Хочете досліджувати місто від А до Я? Можете приєднатися до екскурсійної групи або замовити екскурсію з особистим гідом, щоб нічого не пропустити.

Якщо ж ви справжній бекпекер, любите вивчати нові місця самостійно і з сучасним підходом, то ви, напевно, чули про сервіс TripAdvisor, який містить багато корисної інформації на всі випадки життя туриста: топ пам'яток з описом, які кафе, бари, ресторани варто відвідати, а також найважливіше - відгуки туристів зі всього світу.

Певний час тому великою популярністю почали користуватися аудіогіди - варіант екскурсії з аудіо-гідом, коли ви самостійно проходите маршрути, прослуховуючи заздалегідь записану інформацію про них.

Такий варіант має багато плюсів, але є і мінуси — ви не можете регулювати свій маршрут, і часом записана інформація буває нудною та надто "книжковою". Якщо ж ви приїхали в нове місце і горите бажанням досліджувати його зсередини, то вам підійде безкоштовне мобільний додаток міських квестів WalQlike.

Фото: Як вибрати сервіси для подорожей (WalQlike)

Алгоритм роботи програми дуже простий: обираєте місто, тематику квесту (є широкий вибір: від дослідження руїн замку до пошуку мініатюрних скульптур кішечок по місту), тривалість, кількість гравців. І починаєте шлях.

Програма веде вас від однієї локації до іншої, де вас чекають прості цікаві загадки й опис місця від гіда. Так ви дізнаєтеся про місто багато нового, причому в інтерактивній сучасній формі. Такий смарт-путівник у вас в кишені. На цю мить у додатку доступні 9 тематичних квестів у Львові та 10 - в Києві. Найближчим часом очікується запуск маршрутів в Чернігові, а протягом літа анонсовано старт прогулянок з WalQlike у 7 містах України: Кам'янець-Подільському, Одесі, Харкові, Тернополі, Дніпрі, Івано-Франківську та Чернівцях.

Який би спосіб і формат подорожі ви б не вибрали - пам'ятайте, що найголовніше у всій цій затії - отримати заряд енергії та яскравих вражень. А туристичний ландшафт України вже точно готовий поділитися цим із вами. Досліджуйте, дізнавайтесь і дивуйтеся!

Нагадаємо, раніше ми писали про книги з захоплюючим сюжетом, які чудово підійдуть для літньої відпустки.