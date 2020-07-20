"Подільська Швейцарія": національний парк, у якому варто побувати хоча б раз

Подільські Товтри - унікальний природний парк у Хмельницькій області. Літо – чудовий привід відвідати це мальовниче місце і насолодитися тутешньою природою.

Парк входить в список з семи природних чудес України. Крім того, з 2017 року масив "Сатанівська дача" НПП "Подільські Товтри" входить також і у список місць світової спадщини ЮНЕСКО. Вважається найбільшим парком України.

Товтри - це залишки прибережних рифів, які простягаються паралельно береговій лінії. Вони сформувалися близько 15-25 мільйонів років тому, прикрасивши берегову частину величезного водоймища.

Фото: Подільські Товтри (uk.wikipedia.org)

В Національному парку знаходиться 160 пагорбів, різних по висоті та зовнішньому вигляду. Кожен з них має цікаву особливість: південно-західний схил крутий, а північно-східний - пологий.

Райські місця заповідника майже не виходжені туристами. Тут можна помилуватися первозданною природою практично в повній самоті, якщо ви шукаєте відпочинку подалі від усіх.

У народі Товтри називають "Подільською Швейцарією". З крутих і високих схилів Дністра, прорізаних глибокими ярами та балками, відкриваються неймовірні краєвиди на водну гладь величезного Дністровського водосховища.

Як дістатися?

Сюди можна доїхати з Кам'янця-Подільського або з Хмельницького. Є безліч пропозицій від місцевих турфірм, які пропонують одноденні та довгі поїздки в це мальовниче місце.

До речі, доїхати з Києва до Кам'янця-Подільського під час карантину стало набагато простіше: нещодавно "Укрзалізниця" запустила курсування "Подільського експресу", який йде за маршрутом Київ - Кам'янець - Подільський - Могилів-Подільський. Квитки на цей поїзд доступні в продажу з 9 липня.

Більше дивіться у відео:

Відео: Мальовничі Подільські Товтри (facebook.com/РБК-Украина)

Давайте відкривати цікаві місця нашої країни разом!

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