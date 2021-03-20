Втеча від карантину: в які країни можна їхати на відпочинок без ПЛР-тестів

Туризм під час пандемії вже понад рік функціонує за новими правилами. Сьогодні кожен третій напрямок у світі повністю закритий для міжнародного туризму.

Згідно з останніми даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), поява нових штамів вірусу COVID-19 спонукала уряди низки країн відмовитися від послаблень карантину і не скасовувати обмеження на поїздки навіть напередодні нового туристичного сезону.

Повне закриття країн для туристів найбільш поширене в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та в Європейських країнах.

Ще недавно в багатьох країнах хотіли поступово скасовувати обмеження на поїздки. Але останній звіт UNWTO показує, що тепер у більшості урядів діють більш обережно.

Скільки країн все ще закриті

На початку лютого 32% всіх напрямків у світі (із 69) були повністю закриті для міжнародного туризму. З них більш ніж половина (38 напрямків) були закриті як мінімум на 40 тижнів. А зараз частково закриті для туристів 34% напрямків у світі.

"Обмеження на поїздки широко використовували, щоб зупинити поширення вірусу. Але коли ми вже працюємо над відновленням туризму, треба визнати, що обмеження - це лише частина рішення. Треба ґрунтуватися на останніх даних, щоб забезпечити безпечний перезапуск сектора, від якого залежать багато підприємств та мільйони робочих місць", - заявив генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.

Фото: Сьогодні два з трьох напрямків у світі залишаються закритими - UNWTO (freepik.com)

В тому, як вводять обмеження, є регіональні відмінності, йдеться у звіті UNWTO. З 69 напрямків, де кордони повністю закриті для туристів, 30 - в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, 15 - в Європі, 11 - в Африці, 10 - в Північній та Південній Америці та три - на Близькому Сході.

ПЛР-тест - найбільш поширена вимога для в'їзду

Все більше країн у світі вимагають від іноземних туристів по прибутті пред'явити негативний результат ПЛР-тесту або тест на антиген. Це обов'язкова вимога до 32% напрямків по всьому світу. Нерідко - в поєднанні з карантином. Також часто просять особисті дані для відстеження контактів.

Куди українці можуть їхати без ПЛР-тестів

Куди наші туристи можуть поїхати у відпустку без попередньої здачі тесту? Таких країн не так вже й багато, але все ж можна знайти кілька цікавих. Наприклад, тесту не вимагають у Танзанії: українці можуть їхати на відомий острів Занзібар також і без проходження карантину. Без тестів можна планувати відпочинок і в Домінікані.

Мало хто знає про те, що відпочинок без ПЛР-тестів українцям дозволено й у Північній Македонії. Це країна, яку багато фахівців називають недооціненою туристами. Тим не менше, там є що подивитися і де відпочити.

Фото: Без ПЛР-тестів можна їхати в Північну Македонію (pixabay.com)

Також без ПЛР-тестів можна летіти й у Мексику. Віза для поїздки в країну оформлюється онлайн. QR-код щодо COVID треба отримати за 24 години до прибуття. Самоізоляцію по прибуттю в Мексику також проходити не потрібно. Більш детально про те, як поїхати у відпустку в Мексику з України, можна почитати в авторській колонці спеціаліста з індивідуального туризму Наталії Хватової.

В яких країнах від українців вимагають ПЛР-тести

Для поїздки до ОАЕ тест доведеться здати двічі: вдома до вильоту - своїм коштом, і вдруге - по прибуттю в країну безкоштовно. Негативний результат ПЛР-тесту і вимагають від туристів, які летять на Мальдіви. Крім того, потрібно завчасно заповнити анкету про стан здоров'я, а вже на місці - пред'явити бронь готелю. ПЛР-тест з QR-кодом вимагають сьогодні також і в Єгипті.

Тест треба здати й напередодні відпустки в Туреччині. А нещодавно там ввели ще одне нове правило - для в'їзду в країну потрібно заповнювати електронну декларацію про стан здоров'я, в якій треба вказати актуальний номер телефону.

Після заповнення форми пасажир отримає персональний HES-код для відслідковування його контактів з хворими. Заповнену анкету потрібно буде пред'являти при посадці в літак.

Фото: На Кіпрі оголосили, що незабаром можуть пускати українських туристів (pixabay.com)

В Грузії у новому сезоні спочатку хотіли пускати лише вакцинованих від COVID туристів, але пізніше вирішили спростити правила і пускати в країну також на основі негативного результату ПЛР-тесту. Судячи з усього, вимога ПЛР-тесту буде і для відпочинку на Кіпрі. Точні правила в'їзду українців до цієї курортної країни стануть відомі на початку квітня 2021 року.

У новому сезоні буде можливість поїхати до Йорданії. Там не потрібно проходити самоізоляцію, але потрібен ПЛР-тест з QR-кодом: його показують в аеропорту вильоту. Також на йорданській платформі треба сплатити 50 доларів за повторний ПЛР-тест, який роблять після прильоту. Після оплати турист отримає ще один код. Тим часом від тестів звільняються діти віком до п'яти років.

Яку країну для відпочинку ви б не вибрали, варто заздалегідь перевіряти інформацію про правила в'їзду, адже вимоги до туристів можуть досить раптово змінитися. Правила в'їзду бажано дізнаватися відразу на декількох ресурсах, а також у вашого туроператора, адже інформація на деяких платформах може відрізнятися або оновлюватися пізніше, ніж правило набере чинності офіційно.

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