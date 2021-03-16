Путівка в літо: кращі країни для пляжного відпочинку в 2021 році

Популярні напрямки для відпочинку у новому сезоні

Влітку вибір країн для відпустки під час пандемії може бути розширений – багато держав готуються до відкриття на різних умовах. З урахуванням майбутнього турпотоку авіакомпанії також розширюють список маршрутів.

Наприклад, лоукостер Ryanair навесні і влітку запустить 18 нових маршрутів за європейськими напрямками. З України з авіакомпанією можна буде полетіти в Афіни, Рим, Софію, Відень, Будапешт і Краків.

Зараз відомо, що в більшості країн Євросоюзу готуються приймати туристів тільки з сертифікатом вакцинації, деякі – також з негативними ПЛР-тестами у виключно туристичні місця.

Втім, якщо планувати літню відпустку навесні, то краще вибирати з відкритих напрямків зі зручними умовами в'їзду. Таких країн в "туристичному меню" вистачає і в березні.

Грузія – літо за доступною ціною

Відкриття Грузії туристи з нетерпінням чекали з минулого року. Ця країна трималася "до останнього" - і відкрила кордони для вакцинованих туристів. А для туристів з країн, де кампанія вакцинації просувається повільно, зробили виняток – з 1 березня українці можуть літати в Грузію з негативним результатом ПЛР-тесту. На третій день перебування туристам потрібно пройти повторне ПЛР-тестування за свій рахунок.

Фото: Відпочинок в Грузії (pixabay.com)

Полетіти можна регулярними рейсами, а літні тури на морське узбережжя за раннім бронюванням коштують не дорожче відпочинку на турецьких курортах.

Йорданія: долетіти за 3,5 години

Цю країну туристи полюбили за яскравий відпочинок та комфорт. В Йорданію можна потрапити регулярним рейсом, долетівши в країну за 3,5 години. По прильоту обмежень немає, і можна вирушати хоч на пляж, хоч на екскурсії.

Для відвідування українським туристам не потрібно дотримуватися карантину. За правилами в'їзду необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом: його ставлять в аеропорту вильоту. Також необхідно на йорданській платформі оплатити (50 доларів) повторний ПЛР-тест, який роблять по прильоту. Після оплати турист отримає ще один код. Від тестів звільнені діти віком до 5 років.

Болгарія – з будь-якою довідкою про здоров'я

Пляжний сезон в Болгарії починається з кінця травня – саме на ці дати можна знайти тури раннього бронювання для відпочинку на сонячних курортах цієї балканської країни. Втім, туристів там уже чекають з 1 травня і для них розробили прості правила в'їзду. За ними іноземці зможуть приїжджати в країну з будь-якою довідкою про відсутність коронавіруса: довідкою про вакцинацію ("ковідним" паспортом) або негативним ПЛР-тестом, або довідкою про наявність антитіл (після одужання). Для українців відкриють "зелені коридори" – території, де туристам дозволять приїжджати без вакцинації.

Фото: Відпочинок у Болгарії (pixabay.com)

В Болгарію можна потрапити регулярними рейсами авіакомпаній. Не виключено, що при великому попиті туроператори поставлять також чартерні програми.

Туреччина – з новими правилами

Туреччина готується розпочати туристичний сезон 15 квітня, щоб випередити своїх середземноморських конкурентів. Напередодні великого туристичного потоку карантинні правила оновили. Тепер для в'їзду в країну потрібно заповнювати електронну декларацію про стан здоров'я, в якій вказувати актуальний номер телефону. Після заповнення форми пасажир отримає персональний HES-код для відслідковування його контактів з ковідними хворими. Заповнену анкету потрібно буде пред'являти при посадці в літак. В силі залишається вимога ПЛР-тесту за 72 години до прильоту.

Фото: На узбережжі Туреччини (pixabay.com)

Незважаючи на такі "складності", турецькі курорти залишаються одними із самих популярних літніх напрямків, тому кращі готелі фахівці радять бронювати вже в березні.

В Туреччину літають регулярні і чартерні рейси, кількість яких влітку значно збільшиться.

Кіпр – на Середземне море тільки з тестом

Кіпр – вже у квітні туристи з України зможуть поїхати в сонячну країну в Середземному морі. Хоча пляжний сезон почнеться ближче до літа – і тоді сповна можна буде насолодитися теплими хвилями, архітектурою і красою природи на острові. Кіпр цілком може стати альтернативою відпочинку в Туреччині – особливо для тих туристів, які хочуть побувати в нових місцях.

Правила для туристів на Кіпрі побудовані на "зонах" за рівнем захворюваності в різних країнах. Від цього залежить, скільки разів доведеться здавати ПЛР-тест - тільки за 72 до в'їзду, або й після прибуття.

Фото: Відпочинок на Кіпрі (pixabay.com)

Влада Кіпру обіцяла, що в разі захворювання туриста коронавірусом, його будуть лікувати і годувати за рахунок держави.

Домінікана – нові чартери влітку

Ця країна залишається одним з найбільш затребуваних курортних напрямків – за турами раннього бронювання на весну і літо 2021 року. Зараз полетіти в Домінікану можна і регулярними рейсами, і чартерними. А цього літа в країну будуть літати ще додаткові чартери від двох туроператорів з періодичністю два рази на тиждень та раз на 10 днів. Так що відпустку на пляжах баунті можна планувати на будь-яку кількість днів.

Фото: Пляжі в Домінікані (pixabay.com)

Правила в'їзду в курортну країну в Карибському регіоні залишаються простими: ПЛР-тести перед прильотом здавати не потрібно. Немає необхідності в проходженні самоізоляції. Туристам перед в'їздом необхідно заповнити електронну міграційну карту.

Нагадаємо, ми писали, у які країни можна їхати на відпочинок навесні.

Також ми повідомляли, чи дозволять в'їзд українцям в Іспанію навесні.