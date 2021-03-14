Плани на новий сезон: чи відкриється Європа для українців влітку

Які країни ЄС вже дозволяли в'їзд нашим туристам

Відпочинок в Європі цікавить все більше українців у міру того, як наближається літній сезон. Але сьогодні більшість країн ЄС для наших туристів залишаються закритими.

Водночас ряд держав усе активніше заявляють про можливе введення "ковід-паспортів" – довідок про проходження вакцинації від COVID, які б дозволили зробити подорожі вільнішими.

Поки ж перспективи поїздок українців до Європи залишаються туманними: затвердженого формату ковід-довідок ще немає, та й вакцинацію в Україні поки що проводять лише певним категоріям громадян. Зважаючи на це, звучить все більше думок про те, що на поїздки в Європу українцям розраховувати поки не варто.

Новий сезон під знаком пандемії

Зокрема, віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза зазначив, що Туреччина у новому сезоні може скласти до 80-90% від загального потоку відпочиваючих.

Фото: Брюссель, Бельгія (pixabay.com)

"Туристичний ринок України не чекає Європу цього року, більше орієнтується на Туреччину, яка може скласти до 80-90% від загального потоку туристів. Решта - Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Єгипет, Грузія і так далі", - сказав експерт.

На його думку, новий сезон все ж пройде під знаком пандемії, і країни будуть відкривати свої кордони дуже обережно та не для всіх відразу. Максим Дереза вважає, що зараз можна розраховувати хіба що на ті країни, які вже відкриті.

"Сьогодні навіть до Швейцарії можна потрапити. На певних умовах"

Співзасновник туроператора Travel Professional Group (TPG) Олена Бойко говорить РБК-Україна, що налаштована в питанні відкриття Європи не так песимістично.

"Я продаю тури до Європи протягом останніх 16 років. Постійно перебуваю в контакті зі своїми партнерами в різних куточках європейських країн. І ніхто з нас не може точно сказати, як буде розвиватися ситуація. Моя думка – більш оптимістична. Вважаю, що коли найближчим часом вакцинують більшу кількість населення, то нас почнуть потроху в Європу пускати", - вважає Олена.

Фото: Портофіно, Італія (pixabay.com)

За її словами, економіки багатьох країн Європи вкрай залежні від туризму, і довгий час залишатися закритими вони навряд чи будуть.

"Ми сьогодні бачимо, що навіть у таку респектабельну та впевнену в собі країну як Швейцарія потрапити українцям можна. Звичайно, масовий туризм поки не доступний. Але дозволені поїздки, пов'язані з медичним аспектом: для цього необхідно придбати тур з лікуванням. Але вже навіть зараз не можна сказати, що нас зовсім не пускають в Європу", - каже співзасновник TPG.

Відкриється Європа чи ні – на цей рахунок думки немає ні в кого, а є тільки офіційні дані, каже вона.

"Я нещодавно прочитала в соцмережах пост турагента, який впевнено говорив, що Європа буде закрита ще рік. Але звідки така інформація? Припускати, що напрямки будуть закриті – схоже на гадання на кавовій гущі", - впевнена Олена Бойко.

Які країни Європи можуть відкритися для українців

За період пандемії практично жодна країна шенгенської зони не відкривалася для українських туристів повною мірою. В такі країни, як Німеччина, Франція або Польща, українці можуть поїхати тільки на навчання, лікування, роботу та в низці інших ситуацій. Але - не з метою туризму.

Більш активно говорять про відкриття в південноєвропейських країнах, куди часто їздять на пляжний відпочинок.

У другій половині 2020 року про відкриття для іноземців заявляли в Словенії (у складі Євросоюзу – з 2004 року, також входить в зону шенгену). Але пізніше виявилося, що пускають в країну лише певні категорії громадян, а причину в'їзду потрібно було обґрунтувати низкою документів.

Фото: Кафе в одному з польських міст (pixabay.com)

Туризм до пріоритетних причин перетину кордону Словенії не входив. До того ж, незабаром у країні ввели досить суворі карантинні обмеження.

Минулого літа, коли почали відкриватися деякі країни (в основному орієнтовані на пакетний пляжний відпочинок), в'їзд українцям дозволила Хорватія (країна стала членом ЄС у 2013 році, але поки не входить у шенгенську зону).

При в'їзді в країну тоді треба було пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, який треба було зробити протягом 48 годин до перетину кордону. Але станом на сьогодні в'їзд українців до Хорватії обмежений.

Згідно з оновленими даними, в країну можуть їхати тільки медичні працівники, дослідники в галузі охорони здоров'я, дипломати, співробітники міжнародних організацій і деякі інші категорії громадян та тільки при наявності негативного результату ПЛР-тесту. Сьогодні експерти ринку припускають, що Хорватія цілком може знову відкритися для українців напередодні сезону.

Фото: Хорватія дозволяла в'їзд українцям у минулому сезоні, але зараз їхати в країну з туристичною метою поки не можна (pixabay.com)

На Кіпрі першими з країн ЄС ще в січні заявили про майбутнє відкриття для українських туристів у 2021 році. Раніше очікувалося, що країна дозволить в'їзд українцям 1 березня, але це рішення перенесли на початок квітня.

Але, судячи з усього, Кіпр може стати першою країною Європейського Союзу, яка дозволить в'їзд для туристів з України після тривалого періоду закриття кордонів.

Про підготовку до літнього туристичного сезону напередодні заявили й у Греції. Якщо епідемічна ситуація з коронавірусом в країні дозволить, то держава відкриється з 14 травня, зазначив міністр туризму країни. Але вже лунають думки про те, що Греція навряд чи прийме таке рішення самостійно, без узгодження з ЄС. А в Євросоюзі тим часом про активне відновлення туризму поки не говорять.

Втім, сьогодні держави-члени ЄС застосовують тимчасові обмеження на поїздки, які не є необхідними, з більшості країн за межами Євросоюзу, а не тільки з України. Про це розповіли в прес-службі Єврокомісії РБК-Україна. Критерії потрапляння до "зеленого списку" залежать від показників захворюваності COVID, кількості тестувань та від того, як країна в цілому проводить боротьбу з пандемією.

Раніше ми писали, чи зможуть українці відпочити у Греції влітку 2021 року.

Також повідомлялося, яке нововведення з'явиться в Туреччині з 15 березня.