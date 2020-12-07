Жорсткі правила та спеціальні тури: як будуть пускати туристів до відомої країни

Фото: Японія (pixabay.com)

Туристів будуть приймати групами і тільки з "безпечних" країн

Японський уряд розглядає можливість відкриття навесні 2021 року своїх кордонів для обмеженого числа іноземних туристів. Про це з посиланням на уряд Японії повідомляє профільне видання про туризм Travel Off Path.

Очікується, що відкриття країни для туристів допоможе не тільки полегшити тягар, який впав на економіку Японії, але й потрібне з практичної точки зору: країна починає підготовку до відкладених Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо, які мають початися наступного року.

Проте туристи в Японії зіткнуться з обмеженнями та процедурами, які потрібно буде пройти для забезпечення безпеки під час пандемії.

Пробні тури: як будуть приймати туристів

Японія, як і багато країн сьогодні, фактично закрила свої кордони для світу. В'їзд до країни іноземцям та нерезидентам надзвичайно ускладнений і обмежений. Оскільки це третя за відвідуваністю країна Азії, обмеження мали серйозний вплив на економіку країни: чимало турфірм змушені були закритися.

Японія приймає Олімпійські та Паралімпійські ігри 2020 року, які через пандемію перенесли на 2021 рік. Сьогодні в країні стурбовані тим, чи зможе Японія провести всі ці заходи, якщо вірус буде поширюватися і далі через прибуття іноземних туристів.

Фото: Осака, Японія (pixabay.com)

Очікується, що на перших порах будуть приймати групи тільки з країн, в яких спалах коронавірусу була відносно невеликим. Наприклад, пріоритет отримають Тайвань і Китай.

Ті, хто в'їжджає в країну, зможуть зробити це тільки в рамках спеціальних турів, організованих з урахуванням низки заходів безпеки проти COVID-19. Наприклад, їхати можна буде тільки на спеціально зафрахтованих транспортних засобах у складі туристичної групи.

Треба буде також перебувати окремо від інших груп туристів. Повідомляється, що якщо ці пробні тури пройдуть нормально, то це стане першим кроком до відкриття країни.

Ситуація з COVID-19 в Японії

Видання повідомляє, що сьогодні ситуація з коронавірусною інфекцією в Японії продовжує погіршуватися. Протягом листопада кількість нових випадків захворювання швидко зростала: нині в країні зареєстровано понад 150 000 хворих захворювання та понад 2 000 смертей.

Кілька префектур у Японії, таких як Токіо, Осака і Хоккайдо, наказали закрити деякі заклади. Водночас інші префектури лише застерігають своїх громадян від поїздок в особливо небезпечні населені пункти, такі як Токіо та Осака.

Фото: В'їзд до Японії для туристів з України суворо обмежений (pixabay.com)

Попри зростання числа випадків захворюваності, японський уряд вирішив продовжити схему субсидування поїздок всередині країни ще на п'ять місяців. Там сподіваються, що це підтримає економіку Японії, що постраждала від пандемії.

Розроблена урядом схема, на яку виділяють 13 мільярдів доларів, передбачає 35% знижку для громадян Японії на готелі та тури, а також додаткові знижки на харчування та покупки під час подорожей всередині країни.

Чи можна їхати в Японію українським туристам

Як і для туристів з багатьох інших країн, в'їзд до Японії для туристів з України суворо обмежений. Так, згідно з даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua, в'їзд в країну заборонений іноземцям, які "протягом останніх 14 днів до прибуття до Японії перебували або проїжджали транзитом до/з будь-якої з певних країн (всього 152 країни), щодо яких діє заборона на в'їзд".

Також на ресурсі повідомляється, що іноземці зі статусом резидента з 1 листопада 2020 мають право на повторний в'їзд до Японії за наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до подорожі. Інформацію про бланки медичних сертифікатів та клінік-партнерів можна знайти на сайті Посольства Японії в Україні.

Крім того, починаючи з 1 жовтня 2020 року, консульські установи Японії відновили видачу віз на короткострокове перебування в країні терміном до 90 днів, що оформляються тільки з метою бізнес-поїздок (відряджень, робочих контрактів, тощо). Візи також видають тим, хто бере участь у програмах культурного обміну, членам делегацій від урядів.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи посилить Туреччина правила в'їзду для українців.

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