Соляні озера та унікальна екосистема: цікаві факти про залив Сиваш на Приазов'ї

Відпочинок на морі в Україні рідко обходиться без пошуку пізнавальної інформації про той чи інший курорт.

Цього разу пропоную добірку цікавих фактів про туристичні локації, явища та пам’ятні місця нашого курортного регіону – Арабатської Стрілки. А саме - топ фактів про затоку Сиваш. Це допоможе швидко скласти уявлення про одну з відомих місцевих локацій.

Сиваш – це не озеро, а затока Азовського моря

Ця затока має велике значення для рекреаційного і бальнеологічного туризму на Приазов’ї. Дуже багато людей називають Сиваш озером, що є невірним. Насправді це затока Азовського моря, яка складається з цілої системи озер різного розміру, які пов’язані між собою.

Біля Генічеська через протоки Промоїна і Тонка Азовське море поєднується з Сивашем, а Чонгарська протока розділяє Сиваш на дві частини.

Фото: У деяких озерах через випаровування і велику ступінь мінералізації, вода за складом аналогічна відомому Мертвому морю в Ізраїлі (Олексій Войцеховський)

Назва затоки походить від кримськотатарського "грязь", що пов’язане з великим шаром мулу, який деінде вкриває дно затоки шаром до 5 метрів, а також становить важливий бальнеологічний ресурс. Він всім відомий як "Сиваські лікувальні грязі".

Затока Сиваш є досить мілкою. В середньому її глибина становить 50-70 сантиметрів, і тільки в деяких місцях може досягати позначки трьох метрів.

Корисні властивості природних елементів

Специфічний запах, який можна відчути поблизу затоки в теплі пори року, пов’язаний з нагріванням води та процесом розкладу водоростей і деяких органічних сполук, через що затоку іноді називали "Гниле море".

Води затоки відомі тим, що мають дуже велику концентрацію солей, до 87%, а також багато мінералів і мікроелементів.

Завдяки вищевказаному факту воду затоки ще називають рапою, а в деяких озерах через випаровування і велику ступінь мінералізації, вода за складом аналогічна тому, що є у відомому Мертвому морі в Ізраїлі.

Фото: Назва затоки походить від кримськотатарського "грязь", що пов’язане з великим шаром мулу, який деінде вкриває дно затоки шаром до 5 метрів (Олексій Войцеховський)

Також рапа має досить великі лікувальні властивості, і вона широко та використовується в медицині та косметології.

Видобуток солі в регіоні: чому озеро - Рожеве

Під час воєн запорозьких козаків з кримським ханством, яке знаходилось під протекторатом Османської імперії, рапа використовувалась як знаряддя для тортур. Щоб розв’язати язика полоненому силоміць у шлунок заливали певну кількість солоної рапи, і через деякий час він все розповідав, щоб отримати прісну воду.

Завдяки величезним запасам солі, на територіях затоки здавна були солепромисли, а сиваська сіль цінували через її високу якість.

Відоме на всю Україну Рожеве озеро – це колишній завод (Сольпром) з видобутку солі, а рожевий колір пов’язаний з водоростями, які містять в собі багато бета-каротину.

Затока дуже важлива для екосистеми Азовського моря, адже в її водах багато видів риб відкладають ікру та заходять для підкормлювання, а життя камбали глосса прямо залежить від рівня солі в воді.

Фото: Пеганка або Галагаз - пташка, що мешкає у місцевості Сивашу (Олексій Войцеховський)

В шарах мулу мешкає черв’як нереїс, який просто обожнюють кефалеві(журалка, пеленгас, лобань), і саме тому для успішної рибалки місцеві жителі викопують його і продають туристам.

Також Сиваш слугує місцем для проживання багатьох видів водоплаваючих птахів, які охоче селяться на його берегах та островах, відкладають яйця і виховують пташенят. Деякі види, наприклад качка Пеганка (або Галагаз, як її називають місцеві мисливці) мешкають тут вже понад 5 тисяч років.

Фото: Для успішної риболовлі місцеві жителі викопують хробака нереїса і продають туристам (Олексій Войцеховський)

Високий рівень солі впливає на рослинний світ затоки – солерос, один з небагатьох представників місцевої флори, досить успішно може рости на берегах затоки.

Також його можна вживати в їжу, і у селі Щасливцеве ви можете навіть скуштувати фірмову страву, зроблену з нього. Страва не тільки смачна, а й дуже корисна.

Фото: Солерос - один з небагатьох представників місцевої флори, який досить успішно може рости на берегах затоки (Олексій Войцеховський)

Процес випарювання води, а разом з нею і багатьох хімічних елементів з її складу, роблять місцеве повітря дуже насичене перш за все йодом, що позитивно впливає на його лікувальні властивості та є дуже корисним для організму.

Про Сиваш можна багато читати, ще більше розказувати, але краще за все дослідити його акваторію особисто під час цікавих екскурсій на каяках від місцевого каяк-клубу.

Впевнений, що відпустка на Арабатській Стрілці та в Генічеську не буде повноцінною, якщо не відвідати Сиваш. Ця місцевість гідно заслуговує вашої уваги через свою унікальність та те, що відпочинок тут буде корисним для здоров'я.

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