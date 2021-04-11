Соляные озера и уникальная экосистема: интересные факты о заливе Сиваш на Приазовье

Отдых на море в Украине редко обходится без поиска познавательной информации о том или ином курорте.

В этот раз предлагаю подборку интересных фактов о туристических локациях, явлениях и знаковых местах нашего курортного региона – Арабатской Стрелки. В частности, топ фактов о заливе Сиваш. Это поможет быстро составить представление об одной из известных здешних локаций.

Сиваш – это не озеро, а залив Азовского моря

Этот залив имеет большое значение для рекреационного и бальнеологического туризма на Приазовье. Очень много людей Сиваш называют озером, что неверно. На самом деле это залив Азовского моря, который состоит из целой системы озер разного размера, связанных между собой.

Возле Геническа через проливы Промоина и Тонкая Азовское море соединяется с Сивашем, а Чонгарский пролив разделяет Сиваш на две части.

Фото: В некоторых озерах из-за испарений и высокой степени минерализации, вода по составу аналогична известному Мертвому морю в Израиле (Алексей Войцеховский)

Название залива происходит от крымскотатарского "грязь", что связано с большим слоем ила, который кое-где покрывает дно залива слоем до 5 метров, а также составляет важный бальнеологический ресурс. Он всем известен как "Сивашские лечебные грязи".

Залив Сиваш - достаточно мелкий. В среднем его глубина составляет 50-70 сантиметров, и только в некоторых местах может достигать отметки трех метров.

Полезные свойства природных элементов

Специфический запах, который можно почувствовать вблизи залива в теплое время года, связан с нагревом воды и процессом разложения водорослей и некоторых органических соединений, за что залив иногда называли "Гнилое море".

Воды залива известны тем, что вмещают очень большую концентрацию солей (до 87%), а также много минералов и микроэлементов.

Благодаря этому воду залива еще называют рапой, а в некоторых озерах из-за испарения и большой степени минерализации, вода по составу аналогична тому, что есть в Мертвом море в Израиле.

Фото: Название залива происходит от крымскотатарского "грязь", что связано с большим слоем ила, который кое-где покрывает дно залива слоем до 5 метров (Алексей Войцеховский)

Также у рапы - довольно большие лечебные свойства, и она широко используется в медицине и косметологии.

Добыча соли в регионе: почему озеро - Розовое

Во время войн запорожских казаков с крымским ханством, которое находилось под протекторатом Османской империи, рапа использовалась как орудие для пыток. Чтобы развязать язык, пленному насильно заливали в желудок определенное количество соленой рапы, и через некоторое время он все рассказывал, чтобы получить пресную воду.

Благодаря огромным запасам соли, на территориях залива издавна были солепромыслы, а сивашскую соль ценили за ее высокое качество.

Известное на всю Украину Розовое озеро – это бывший завод (Сольпром) по добыче соли, а розовый цвет связан с водорослями, которые содержат в себе много бета-каротина.

Залив очень важен для экосистемы Азовского моря, ведь в его водах многие виды рыб откладывают икру и заходят для подкармливания, а жизнь камбалы глосса прямо зависит от уровня соли в воде.

Фото: Пеганка или Галагаз - птица, живущая в местности Сиваша (Алексей Войцеховский)

В слоях ила живет червь нереис, который просто обожает кефаль (журалка, пеленгас, лобан), и именно поэтому для успешной рыбалки местные жители выкапывают его и продают туристам.

Также Сиваш служит местом обитания многих видов водоплавающих птиц, которые охотно селятся на его берегах и островах, откладывают яйца и воспитывают птенцов. Некоторые виды, например, утка Пеганка (или Галагаз, как ее называют местные охотники) живут здесь уже более 5 тысяч лет.

Фото: Для успешной рыбалки местные жители выкапывают червя нереиса и продают туристам (Алексей Войцеховский)

Высокий уровень соли влияет на растительный мир залива – солерос, один из немногих представителей местной флоры, довольно успешно может расти на берегах залива.

Также его можно употреблять в пищу, и в селе Счастливцево вы можете даже попробовать фирменное блюдо, сделанное из него. Блюдо не только вкусное, но и очень полезное.

Фото: Солерос - один из немногих представителей местной флоры, который довольно успешно может расти на берегах залива (Алексей Войцеховский)

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Процесс выпаривания воды, а вместе с ней - и многих химических элементов из ее состава, делают местный воздух очень насыщенным йодом. Это положительно влияет на его лечебные свойства и очень полезно для организма.

О Сиваше можно много читать, еще больше рассказывать, но лучше всего - исследовать его акваторию лично во время интересных экскурсий на каяках от местного каяк-клуба.

Уверен, что отпуск на Арабатской Стрелке и в Геническе не будет полноценным, если не посетить Сиваш. Эта местность достойно заслуживает вашего внимания благодаря своей уникальности и тому, что отдых здесь будет полезным для здоровья.

Напомним, ранее мы сообщали, какие маршруты на лето к морским курортам запускает "Укрзализныця".

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