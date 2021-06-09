Пляжі Іспанії та острови Греції: які країни ЄС відкрилися для туристів з України

Від вакцинації до ПЛР-тестів: як пускають мандрівників до Європи

Розпал сезону подорожей - не за горами. Але 2020 і 2021 роки стали періодом глобальних обмежень, а правила в'їзду постійно змінюються. Разом з тим влітку про відкриття для туристів заявили кілька країн ЄС. Також країни Європи поступово впроваджують "паспорти вакцинації". Зокрема, з 1 червня їх стали видавати в Болгарії, Чехії, Хорватії, Польщі, Німеччини, Греції, Данії.

"Європейський туризм переживає найгірші часи за багато років: пандемія коронавірусу, комендантська година, закриття готелів і ресторанів загрожують галузі й розчаровують мандрівників, спраглих скоріше змінити обстановку", — пише видання France24.com.

Влітку 2020 року туризм в країнах ЄС практично зупинився, через що музеї, пляжі та інші популярні у мандрівників локації виявилися "страхітливо пустельними", повідомляється на сайті.

"Але цього року все має бути інакше: все ще далеко до перемоги над COVID, але тестування широко доступне, розгортання вакцинації в країнах ЄС набирає обертів, і блок знаходиться всього в декількох днях від запуску "паспорта вакцинації" в цифровому і паперовому вигляді. Це форма з ключовою інформацією про стан здоров'я для прискорення обробки даних в точках прибуття туристів", - зазначає France24.

Фото: Багато країн ЄС все ще закриті для туристів (pixabay.com)

Однак туристи з країн, які не входять до ЄС, стикаються з серйозними обмеженнями в'їзду. Окрема складність для українців полягає в тому, що в такі країни як Франція та Іспанія пускають повністю вакцинованих туристів, а темпи імунізації в Україні не такі високі, як в ЄС.

Наводимо основні правила деяких ключових туристичних країн Європи, які нещодавно заявили про відкриття для туристів. У списку наводимо умови в'їзду від складних до простіших.

Які умови в'їзду в країни ЄС

Хочете поїхати в одну з країн Європейського Союзу? Що ж, це досить складно, пише CNN Travel.

У ЄС затверджений список країн, з яких дозволені несуттєві поїздки в країни союзу без будь-яких обмежень: це Ізраїль, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд і Австралія. Іншим доведеться дотримуватись певних правил. Є також країни, з яких туристів в ЄС не пускають взагалі.

Але поки в Європі намагаються створити більш універсальні вимоги до туризму, умови в'їзду від країни до країни дуже різняться.

Італія: з України туристам їхати поки не можна

Прибуваючі до Італії з країн ЄС, Великої Британії та Ізраїлю повинні надати негативний результат тесту на COVID менш як 48 годин тому і заповнити медичну форму, але карантин для них скасовується.

Мандрівникам з Австралії, Південної Кореї, Руанди, Таїланду, Канади та США необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, піти на 10-денну самоізоляцію, а потім пройти ще один тест. Італія закрита для туристів з Бразилії, Індії, Бангладешу, Шрі-Ланки.

Туристам з України до Італії в'їзд, як і раніше, заборонений. Виняток становлять ті громадяни України, у кого є посвідка на проживання в Італії. Або ті, хто в'їжджає в країну з обґрунтованих причин - роботи, лікування, абсолютної необхідності. В'їзд з метою туризму не допускається.

Фото: До пандемії вулиці міста Верона в Італії були переповнені туристами (pixabay.com)

Носіння масок в Італії як і раніше є обов'язковим, хоча з липня може бути дозволено знімати їх на вулиці. Комендантська година з півночі до 5 години ранку залишається в силі, і в бари й ресторани допускаються не більше чотирьох осіб за одним столиком.

Франція: ПЛР-тести навіть для вакцинованих

Мабуть, найпопулярніший туристичний напрямок у світі, де нещодавно оголосили про нові правила для іноземців. В уряді країни кажуть, що потрібно "всіма шляхами уникнути четвертої хвилі COVID", навіть якщо "кидають рятувальне коло" туризму.

"Ми маємо збалансувати свободу пересування з потребою в безпеці", - сказав міністр туризму Франції Жан-Батіст Лемуан. Така позиція ц цілому збігається з тим, що заявляють про активізацію туризму в ЄС - відкриватися, але вкрай обережно.

Днями там оголосили про створення "кольорової карти" із зазначенням протоколів в'їзду на літній туристичний сезон. Зон буде три: "зелена", "помаранчева" і "червона".

"Зелена": дозволено в'їзд без будь-яких обмежень. До "зеленої" зони внесли Австралію, Сінгапур, Південну Корею, Ізраїль, Японію, Ліван і Нову Зеландію.

"Помаранчева": дозволяється в'їзд всім, хто пройшов повну вакцинацію (отримав дві дози вакцини). Але навіть таким туристам треба буде зробити ПЛР-тест на коронавірус не пізніше 72 годин до перетину кордону.

Замість ПЛР підійде також тест на антиген (не більше 48 годин до в'їзду). Ті, хто не вакцинований, антиген-тест будуть здавати після в'їзду, і будуть перебувати на тижневій самоізоляції. До списку "помаранчевих" країн Франція віднесла й Україну.

Фото: Архітектура Руана - міста у французькому регіоні Нормандія (pixabay.com)

"Червона": в'їзд дозволений тільки з поважної причини та за умови негативного результату ПЛР-тесту тесту на антиген, зробленого не більше ніж за 48 годин до в'їзду. Обов'язкова самоізоляція на 7 днів для вакцинованих або 10 днів - для тих, хто не проходив вакцинацію.

16 країн поки що залишаться для Франції закритими: Індія, Туреччина, країни Південної Африки й велика частина Південної Америки, включаючи Бразилію. До слова, у Франції для мандрівників затверджені не всі вакцини. На цю мить це тільки Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Іспанія: вакцинація за 14 днів до прибуття

У цій країні на початку літа встановили умови в'їзду, які дещо простіші, ніж у Франції. 7 червня Іспанія скасувала вимогу для прибуваючих з ЄС здавати ПЛР-тест. Також тепер будь-хто, хто був вакцинований, може в'їхати в країну незалежно від місця проживання.

За новими правилами, в Іспанію можуть їхати й туристи не з країн ЄС, які повністю прищепилися такими вакцинами: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Janssen, Sinopharm і Sinovac-Coronavac. Тим, хто молодше 18 років, дозволять в'їзд у супроводі людей, які були повністю вакциновані. Пройти вакцинацію треба як мінімум за 14 днів до прибуття в країну.

Фото: Севілья - туристичне місто на півдні Іспанії (pixabay.com)

Вимога масочного режиму в публічних місцях залишається обов'язковою. У тому числі - на відкритому повітрі. За винятком пляжів, якщо люди тримаються на відстані не менше 1,5 метрів один від одного. Під час прогулянки по пляжу також буде потрібно маска.

І в Мадриді, і в Каталонії, скасували комендантську годину. Бари та ресторани можуть працювати до 1:00 в Мадриді й до півночі в Каталонії. Судячи із заяв влади, Іспанія "технічно готова" до видачі пропуску ЄС, але ще не підключилася до загальної системи.

Греція: одні з найпростіших правил

Грецький уряд сподівається цього літа отримати близько половини колишніх доходів від туризму до пандемії. А якщо вийде, то подвоїти торішній показник. В'їзд до Греції дозволений для осіб, які прибувають з країн ЄС і Шенгенської зони, а також для жителів Канади, США, Ізраїлю, Китаю, Таїланду, Саудівської Аравії. Також - для туристів з України.

Для в'їзду в Грецію вакцинація не обов'язкова. Замість неї на кордоні можна пред'явити вже добре відомі українцям ПЛР-тести.

Необхідно виконати такі умови: заповнити перед поїздкою анкету на спеціальному сайті, а вже на в'їзді в країну надати один з наступних документів: довідку про вакцинацію, зроблену хоча б за 14 днів до в'їзду, ПЛР-тест не пізніше 72 годин, довідка про перенесену хворобу COVID, тест на антитіла, який дійсний від 2 до 9 місяців з дня видачі.

Фото: Родос - грецький острів у східній частині Егейського моря (pixabay.com)

В'їзд громадянам України дозволений як через сухопутні кордони й морські порти, так і через всі аеропорти країни.

У Греції носіння масок залишається обов'язковим як у приміщеннях, так і на вулиці. Дискотеки та культурні заклади поки закриті. Максимально допустима кількість осіб, яким дозволено сидіти за одним столиком в ресторанах - шість.

До кінця червня уряд країни планує оголосити 80 островів, у тому числі більшість основних туристичних напрямків країни, "вільними від коронавірусу".

Хорватія: ПЛР-тест або довідка про одужання

Хорватія - традиційно одна з найпопулярніших країн серед українців для літнього відпочинку. За словами опитаних РБК-Україна експертів туристичного ринку, значна часто турів в цю країну була розпродана ще у травні, а сезон відпочинку в Хорватії почався з істотних знижок на тури.

Перед початком пляжного сезону в країні заявили, що чекають вакцинованих мандрівників. Але також і тих, хто надасть негативний результат ПЛР-тесту або доказ того, що вони одужали від COVID протягом останніх 180 днів, але не менше ніж за 11 днів до прибуття.

Фото: Спліт - хорватське місто з більш ніж 1500-річною історією (pixabay.com)

Нещодавно там ще раз спростили правила: тепер на в'їзді в країну брати до уваги будуть і ті результати ПЛР-тестів, які були зроблені протягом 72 годин до поїздки. Раніше цей часовий період становив 48 годин.

Сьогодні до Хорватії з України можна їхати, підтвердивши бронь готелю/вілли/апартаментів. Також на в'їзді потрібно пред'явити або ПЛР-тест, або довідку про вакцинацію, довідку про одужання від коронавірусної інфекції або тест на антиген.

Крім того, з країн ЄС для українських туристів влітку відкриті Болгарія та Кіпр. Раніше ми вже писали про те, що подивитися на Кіпрі та за якою ціною можна забронювати путівки до Болгарії на початку сезону.

Також повідомлялося, які шанси у українців відпочити в Іспанії цього літа.