Від 3 тисяч за тиждень: тури в Болгарію пропонують за рекордно низькими цінами

Автобусних та авіатурів в курортну країну до літа стає все більше

У Болгарії з 1 червня вступають в дію нові правила в'їзду для українських туристів.

Перетинати кордон балканської країни можна буде за наявності одного з трьох документів: сертифіката вакцинації, негативного ПЛР-тесту на COVID за останні 72 години, або позитивний результат тестування в рамках 15-180 днів до поїздки.

Хоча відкриття для іноземних туристів оголосили з 1 травня, але пляжний сезон на узбережжі Чорного моря починається в червні. Які курорти в Болгарії вибрати туристам і скільки коштує відпочинок в першій половині червня?

Три кращих курорти Болгарії для відпочинку влітку

Свій рейтинг курортів балканської країни, які варто відвідати туристам, склала директор турагентства "Мадагаскар" Євгенія Мельник на сторінці в Instagram. Золоті піски та Сонячний берег не входять до списку об'єктів, які вона б обрала для себе.

Святий Влас - на першому місці. Вирушати варто в закриту частину курорту, вважає турагент.

Фото: У Болгарії вже чекають українських туристів (booking.com)

"Тут маленьке містечко: багато зелених галявин, квітів, білі симпатичні будиночки, тихо і дуже затишно. Варіанти розміщення - від апартаментів без харчування до готелів 5* на "все включено". Тут не буде гучних дискотек, скупчень людей на пляжі. Буде затишно і душевно", — описує вона переваги відпочинку.

На другому місці - самобутнє місто-курорт Созополь. Він приваблює духом історії, старовинними дерев'яними будинками, унікальною церквою.

"Справжня душевна автентична Болгарія. Моя любов в Созополі - море кольору блакиті", - пише турагент.

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Лікувальні курорти - на третьому місці. Євгенія Мельник рекомендує Албену і Святі Костянтин і Олена.

"Албена - закритий комплекс з великою територією і різними варіантами розміщення. Жити можна в будь-якому готелі, і відвідувати лікувальні процедури в головному корпусі. Святий Костянтин і Олена - це куточок лісу і моря: співають пташки, бігають білочки. Тихо, душевно, затишно", - розповідає вона.

Фото: Албена - популярний болгарський курорт на Чорному морі (uk.wikipedia.org)

Тури до Болгарії можна знайти за ціною від 5000 гривень з людини на 7 ночей з перельотом, зазначає турагент.

Скільки коштує відпочинок на початку літа

За даними сайтів туристичних компаній, путівки на відпочинок в Болгарії зараз пропонують за рекордно низькими цінами.

Наприклад, у туристичної компанії "Happy rest" можна бюджетно відпочити в Созополі у 2 * готелі без харчування в 100 метрах від пляжу за 9944 гривень за двох з авіаперельотом 11 червня.

У Сонячному Березі найдешевший відпочинок обійдеться в 9320 гривень у 3* готелі без харчування з вильотом 6 червня. А в 3* готелі зі сніданками у Святому Власі можна провести тиждень за 10164 гривень з вильотом 4 червня.

Найдешевше вирушити до Болгарії автобусом: такі тури обійдуться удвічі дешевше. Наприклад, в Созополі у готелі 2* тиждень удвох без харчування можна провести за ціною від 5682 гривень за двох з виїздом 7 червня. А у 4* готелі в Сонячному Березі зі сніданком - за 6553 гривень з виїздом 4 червня.

Фото: У другій половині літа українцям пропонують вигідні за ціною путівки в Болгарію (booking.com)

У компанії "Piligrim" - провести тиждень на курорті Албена в 4* готелі з харчуванням "сніданки" обійдеться у 14858 гривень з вильотом 11 червня, в 3* готелі на курорті Святий Костянтин і Олена – у 15021 гривні з вильотом 4 червня. Відпочинок в готелі 5 * зі сніданками обійдеться від 14333 гривень на курорті Сонячний берег з вильотом 6 червня, і від 16209 Гривень у Святому Власі з вильотом 1 червня.

Автобусний тур в Золоті піски або у Святий Влас в 3* готель зі сніданками обійдеться у 7520 гривень з виїздом 4 червня. А в 4 * зірках можна розміститися за ціною від 9064 гривень в Золотих Пісках з виїздом на ту саму дату.

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