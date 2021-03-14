Планы на новый сезон: откроется ли Европа для украинцев летом

Какие страны ЕС уже разрешали въезд нашим туристам

Отдых в Европе интересует все больше украинцев по мере того, как приближается летний сезон. Но сегодня большинство стран ЕС для наших туристов остаются закрытыми.

В то же время ряд государств все активнее заявляют о возможном введении "ковид-паспортов" – справок о прохождении вакцинации от COVID, которые бы позволили сделать путешествия более свободными.

Пока же перспективы поездок украинцев в Европу остаются туманными: утвержденного формата ковид-справок еще нет, да и вакцинацию в Украине пока проводят только определенным категориям граждан. Ввиду этого, звучит все больше мнений о том, что на поездки в Европу украинцам рассчитывать пока не стоит.

Новый сезон под знаком пандемии

В частности, вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза отметил, что Турция в новом сезоне может составить до 80-90% от общего потока отдыхающих.

Фото: Брюссель, Бельгия (pixabay.com)

"Туристический рынок Украины не ждет Европу в этом году, больше ориентируется на Турцию, которая может составить до 80-90% от общего потока туристов. Остальное - Болгария, Хорватия, Черногория, Египет, Грузия и так далее", - сказал эксперт.

По его мнению, новый сезон все же пройдет под знаком пандемии, и страны будут открывать свои границы очень осторожно и не для всех сразу. Максим Дереза считает, что сейчас можно рассчитывать разве что на те страны, которые уже открыты.

"Сегодня даже в Швейцарию можно попасть. На определенных условиях"

Соучредитель туроператора Travel Professional Group (TPG) Елена Бойко говорит РБК-Украина, что настроена в вопросе открытия Европы не так пессимистично.

"Я продаю туры в Европу в течение последних 16 лет. Постоянно нахожусь в контакте со своими партнерами в разных уголках европейских стран. И никто из нас не может точно сказать, как будет развиваться ситуация. Мое мнение – более оптимистичное. Считаю, что когда в ближайшее время вакцинируют большее количество населения, то нас начнут понемногу в Европу пускать", - считает Елена.

Фото: Портофино, Италия (pixabay.com)

По ее словам, экономики многих стран Европы крайне зависимы от туризма, и долгое время оставаться закрытыми они вряд ли будут.

"Мы ведь сегодня видим, что даже в такую респектабельную и уверенную в себе страну как Швейцария попасть украинцам можно. Конечно, массовый туризм пока не доступен. Но разрешены поездки, связанные с медицинским аспектом: для этого необходимо купить тур с лечением. Но уже даже сейчас нельзя сказать, что нас совсем не пускают в Европу", - отмечает соучредитель TPG.

Откроется Европа или нет – на этот счет мнения нет ни у кого, а есть только официальные данные, говорит она.

"Я прочитала недавно в соцсетях пост турагента, который уверенно говорил, что Европа будет закрыта еще год. Но откуда такая информация? Предполагать, что направления будут закрыты – сродни гаданию на кофейной гуще", - уверена Елена Бойко.

Какие страны Европы могут открыться для украинцев

За период пандемии практически ни одна страна шенгенской зоны не открывалась для украинских туристов в полной мере. В такие страны, как Германия, Франция или Польша, украинцы могут поехать только на учебу, лечение, работу и в ряде других ситуаций. Но - не с целью туризма.

Более активно говорят об открытии в южноевропейских странах, куда часто ездят на пляжный отдых.

Во второй половине 2020 года об открытии для иностранцев заявляли в Словении (в составе Евросоюза – с 2004 года, также входит и в зону шенгена). Но позже оказалось, что пускают в страну только определенные категории граждан, а причину въезда нужно было обосновать рядом документов.

Фото: Кафе в одном из польских городов (pixabay.com)

Туризм к приоритетным причинам пересечения границы Словении не относился. К тому же, вскоре в стране ввели довольно строгие карантинные ограничения.

Прошлым летом, когда начали открываться некоторые страны (в основном ориентированные на пакетный пляжный отдых), въезд украинцам разрешила Хорватия (страна стала членом ЕС в 2013 году, но пока не входит в шенгенскую зону).

При въезде в страну тогда надо было предъявить негативный результат ПЦР-теста, которы надо было сделать в течение 48 часов до пересечения границы. Самоизоляцию проходить не требовалось. Но по состоянию на сегодня въезд украинцев в Хорватию ограничен.

Согласно обновленным данным, в страну могут ехать только медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, дипломаты, сотрудники международных организаций и некоторые другие категории граждан и только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Сегодня эксперты рынка допускают, что Хорватия вполне может снова открыться для украинцев в преддверии сезона.

Фото: Хорватия разрешала въезд украинцам в прошлом сезоне, но сейчас ехать в страну с туристической целью пока нельзя (pixabay.com)

На Кипре первыми из стран ЕС еще в январе заявили о будущем открытии для украинских туристов в 2021 году. Ранее ожидалось, что страна разрешит въезд украинцам 1 марта, но это решение перенесли на начало апреля.

Но, судя по всему, Кипр может стать первой страной Европейского Союза, которая разрешит въезд для туристов из Украины после продолжительного периода закрытия границ.

О подготовке к летнему туристическому сезону накануне заявили и в Греции. Если эпидемическая ситуация с коронавирусом в стране позволит, то государство откроется с 14 мая, отметил министр туризма страны. Но уже звучат мнения о том, что Греция вряд ли примет такое решение самостоятельно, без согласования с ЕС. А в Евросоюзе тем временем об активном возобновлении туризма пока не говорят.

Впрочем, сегодня государства-члены ЕС применяют временные ограничения на поездки, не являющиеся необходимыми, из большинства стран за пределами Евросоюза, а не только из Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Еврокомиссии РБК-Украина. Критерии попадания в "зеленый список" зависят от показателей заболеваемости COVID, количества тестирований и от того, как страна в целом проводит борьбу с пандемией.

Ранее мы писали, смогут ли украинцы отдохнуть в Греции летом 2021 года.

Также сообщалось, какое нововведение появится в Турции с 15 марта.