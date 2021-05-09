Не тільки піраміди та пляжі. У Єгипті пропонують новий вид туризму

Туристи, які їдуть дивитися знамениті піраміди Єгипту, досить рідко відвідують місця, розташовані неподалік від них. Але проект, орієнтований на сільські села біля історичних локацій, тепер буде заохочувати такі поїздки. Про це повідомляє видання Reuters.

Очікується, що нова ідея для туризму дозволить туристам звертати увагу на "зелену смугу" місцевих сільськогосподарських угідь з пальмами, яка тягнеться на південь від пірамід Гізи, між менш відомими пірамідами Саккара і Дахшур і західним берегом Нілу.

Побувавши там, туристи зможуть познайомитися з місцевими жителями та їх традиціями в рамках проекту "Visit Badrashin!".

"Коли турист приїжджає сюди, він може зайти в гості до фермера, випити чашку чаю в полі, купити вироби ручної роботи у місцевої продавчині, спробувати традиційні місцеві страви, які не пропонують в туристичних готелях", - говорить Reuters експерт з туризму Хеба Рагаб.

Які локації запропонують туристам

Повідомляється, що проект охоплює розвиток туризму в таких поселеннях

Саккара;

Абу-Сір;

Дахшур;

весь локації району Бадрашин.

Саккара - унікальне поселення приблизно за 30 кілометрів на південь від Каїра, де знаходиться найдавніший некрополь столиці Стародавнього Царства - Мемфіса. Некрополь простягається на сім кілометрів з півночі на південь. Всього тут знаходиться 11 царських пірамід. В основному це піраміди фараонів IV династії, хоча поховання проводилися тут і значно раніше.

Фото: Піраміди Саккари (wikipedia.org)

Крім того, місцевих жителів навчатимуть, як розвивати туризм, щоб він приносив їм доходи. Наприклад, один з місцевих жителів, 31-річний Мохамед Хамді каже виданню, що вже став гідом і показуватиме туристам цікаві місця регіону.

Під час однієї з недавніх екскурсій невелику групу туристів взяли на прогулянку комплексом Саккари, а потім запросили на традиційну вечерю в один із закладів під час священного місяця Рамадан. Місцеві жінки скручували виноградне листя, пекли хліб і курку-гриль, подаючи до закінчення вечері традиційний чай з м'ятою, яким туристи насолоджувалися біля відкритого вогню.

Авторський туризм замість "масового": подивитися на країну під іншим кутом

Подібний вид туризму давно існує в багатьох країнах, в тому числі - пляжних і курортних, говорить РБК-Україна фахівець з підбору турів любов Чернега. Наприклад, під час турів до Кенії туристи можуть відвідати автентичні локації та побувати в поселеннях племені масаї.

"У Танзанії також організовують поїздки в сільські регіони, які цікаві своїм колоритом і дозволяють поглянути на країну під іншим кутом. У Туреччині можна відвідати Месопотамію - найдавніший регіон на південному сході країни з її унікальною архітектурою, яка сходить своєю історією до стародавніх цивілізацій. А уклад життя місцевих багато в чому відрізняється від того, що туристи звикли бачити в курортних регіонах і в тому ж Стамбулі", — наводить вона приклади такого виду туризму.

Фото: "Автентичні" екскурсії - популярний вид туризму у певного сегмента мандрівників, каже фахівець з туризму (Getty Images)

Знайомство з "глибинкою" країни також мало попит у туристів, які їздили до Європи до закриття кордонів, каже фахівець. Наприклад, в Чехії, Німеччині, Нідерландах до пандемії були популярні поїздки в сільські регіони з дегустацією місцевих продуктів - фермерських сирів, авторських вин, тощо.

"Але оскільки більшість країн Європи для українців поки закриті, туристи будуть цікавитися таким видом активностей в інших напрямках, до яких відкритий доступ. Правда не думаю, що люди потягнуться в автентичні села Єгипту масово. Хіба що якщо буде масована рекламна кампанія такого виду туризму, спрямована на певні категорії мандрівників. Це буде скоріше авторський туризм", - припускає вона.

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