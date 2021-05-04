Штрафи і в'язниця за "домагання". Як не затьмарити відпочинок нав'язливим спілкуванням у Єгипті

У Шарм-ель-Шейху працює туристична поліція

Багато українських туристів їздять на курорти Єгипту сім'ями. Але є чимало тих, хто хоче відпочити від роботи наодинці. Часто це молоді туристки, які шукають попутниць, щоб відчувати себе в їхній компанії безпечніше.

Подібні оголошення часто можна побачити на форумах в соцмережах, іноді з пошуком компаньйона допомагає турагентство.

"Я збиралася летіти до Єгипту вперше в березні, але одна. Мені 26 років, і не хотілося провести тиждень відпустки в готелі Хургади безвилазно, хотіла погуляти по вулицях, магазинах, поїздити на екскурсії", - розповіла РБК-Україна Ольга Калініченко.

У попутниці вона взяла колегу, з якою ходила на прогулянки. На спроби познайомитися не відповідала ні місцевим, ні іншим туристам.

Як закон захищає від непристойного спілкування в Єгипті

Сексуальні домагання в Єгипті були проблемою ще 10 років тому: періодично іноземні туристки скаржилися на вкрай неналежну поведінку навіть з боку персоналу готелів.

Фото: Туристки раніше скаржилися на персонал готелів (booking.com)

У 2013 році єгипетська влада розпорядилася закривати готелі за неналежну поведінку персоналу стосовно туристів. У 2014-му був прийнятий закон про захист від сексуальних домагань в Єгипті. Покарання передбачає від 1 до 5 років в'язниці.

У 2018 році єгипетським торговцям заборонили залучати увагу туристів і чіплятися до них з нав'язуванням покупки - сувенірів або інших товарів. За це передбачено штрафи до 550 доларів.

У пам'ятках туристам від туристичного оператора "Tez Tour" про правила поведінки йдеться: заборонені домагання ("чіплятися") до жінок. Навіть доторк до жінки проти її волі є в Єгипті домаганням.

Вивчіть слова "туристична поліція" та "в'язниця"

Єгипетські чоловіки взагалі не повинні реагувати на чужих жінок на вулиці, навіть привітання не є доречним, не кажучи вже про доторки. Якщо туристки хочуть спокійного шопінгу без зайвої уваги, їм краще робити покупки в супермаркетах і молах з фіксованими цінами, пояснює РБК-Україна Юлія Хазем, яка живе в Шарм-ель-Шейху.

"Як справи?", "Як тебе звуть?", "Чому мовчиш? ", "Чому такий злий? " - кричать вуличні торговці незаміжнім туристкам або тим, хто "ризикнув" вийти за межі готелю без чоловічого супроводу. Ми починаємо відчувати себе ніяково, треба б відповісти для пристойності", - описує на сторінці в Instagram українка типову ситуацію на курорті.

Фото: На ринках торговці можуть активно привертати увагу туристок (egypt-weekly.blogspot.com)

Після відповіді туристки зазвичай зав'язується розмова, ввічлива посмішка "досвідченими маніпуляторами" сприймається як ознака симпатії, запрошення зайти всередину магазину, розповідає вона.

"Такі історії породжують безліч міфів про небезпечний Єгипет і приставучих єгиптян. Насправді ж вам потрібен всього лише характер і один свідок, і цей нахабний продавець з ринку може опинитися за ґратами", - дає пораду Юлія.

Якщо туристка ніяк не відреагує на питання або вітання, то це нормально: жінки в Єгипті можуть не реагувати на чужих чоловіків взагалі, каже вона.

"Не привітатися у відповідь - нормально, не відповісти - також, за дотик до руки можна звернутися в поліцію. Одного разу я спостерігала з вікна в Олександрії, як перехожий щось крикнув непристойне незнайомці, вона підняла паніку, відразу збіглися чоловіки захищати та викликали поліцію", - згадує Юлія.

У курортних містах піклуються про репутацію Єгипту. Наприклад, для безпеки туристів в Шарм-ель-Шейху спеціально створена туристична поліція.

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"Запам'ятайте два слова "туристик поліс" і "калабуш" (в'язниця) і не бійтеся звертатися за допомогою. Туристок з Італії та Англії вони бояться і не чіпляються, тому що ці можуть судитися. І за зіпсований відпочинок турагентство їм виплачує чималі гроші після повернення з Єгипту", - зазначає Юлія Хазем.

Фото: Туристичні розваги в Єгипті (pixabay.com)

У готелях потрібно скаржитися менеджерам

Місцеві жителі з великих міст в Єгипті, представники середнього класу, не пов'язані з туризмом - зазвичай інтелігентні, виховані люди, які з іноземками не заграють, додає вона.

"Але такі рідко працюють в туристичних містах. Тут інший контингент - робітники, таксисти, торговці",- пояснює вона.

"Проте це зовсім не означає, що не треба вітатися з вихованими єгиптянами. Наприклад, менеджерами або просто співробітниками й дякувати за сервіс. І таксисти бувають ввічливі, і продавці. Просто треба відчувати, коли починається нахабство, перестати спілкуватися і почати скаржитися. У готелях - менеджерам, начальникам таких співробітників, на вулиці - йти в поліцію", - говорить Юлія Хазем.

Фото: В готелях можна вітатися і дякувати персоналу (booking.com)

Вона підсумовує: єгиптяни постійно скаржаться один на одного, якщо виникають певні ситуації. Це норма в Єгипті, зазначає вона. У місцевій культурі вважається: якщо людина не скаржиться на якісь недоліки або проблеми, то це сприймається як слабкість.

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