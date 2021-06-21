Пікассо та Малевич: музей в українській глибинці дивує рідкісними картинами

В українській глибинці, селі Пархомівка Харківської області, знаходиться унікальний музей. Розташовується він у Краснокутському районі та вважається одним з найкращих і найцікавіших сільських музеїв України.

Музей був заснований ще у 1955 році з ініціативи місцевого вчителя історії та шанувальника культури й мистецтва Афанасія Луньова. Зараз музей носить ім'я свого творця.

Картини Шевченка і Рєпіна в сільському музеї

Експозиція музею дійсно унікальна, каже в коментарі РБК-Україна Валентина Мизгіна, директор Харківського художнього музею.

"Тут є оригінали картин Тараса Шевченка, Казимира Малевича, Іллі Рєпіна, Івана Айвазовського, Василя Кандинського. Також завдяки жителям села і засновнику музею, сільському вчителю, збережені картини Пабло Пікассо. Окремо варто відзначити унікальне зібрання зарубіжного мистецтва. Наприклад, давньоєгипетську пластику і розділ стародавнього мистецтва Японії, Китаю, Індії", - говорить вона.

Про існування такого унікального сільського музею відомо не тільки в Україні, але і далеко за кордоном: побачити картини Пікассо і японську вишивку шовком їдуть з різних куточків Європи та Азії, зазначає Валентина Мизгіна.

За словами Валентини Мизгіної, про музей знають навіть за кордоном, а от українським туристам ще варто багато розповідати про нього.

Фото: У музеї зберігається знаменита картина Пікассо "Голуб миру" (Олег Божко)

Про те, що в селі є експозиція картин світових художників, багато хто дізнається зовсім випадково. “Пікассо в сільському музеї? Хіба це можливо?" - приблизно так реагують ті, хто дізнається про унікальну експозицію.

Музей у Пархомівці точно варто відвідати, адже навіть не кожен обласний центр нашої країни може похвалитися наявністю у місцевих художніх музеях подібних картин.

Фото: Картина Казимира Малевича в музеї села Пархомівка (museumparhomovka.com.ua)

Наразі колекція музею налічує понад 7000 різноманітних експонатів. Є роботи Аполлінарія Васнецова, Івана Їжакевича, ескізи Володимира Маяковського та багатьох інших.

Як дістатися

До села Пархомівка – близько сотні кілометрів (дві години) від міста Харкова на автобусі. Сюди регулярно курсують рейсові автобуси та маршрутки. Наприклад, автобуси їдуть по Краснокутському напрямку від автостанції "Центральний ринок" у Харкові.

Фото: Музей у селі Пархомівка (Олег Божко)

Скільки коштує вхід в музей

Вхідний квиток для дорослих коштує всього 20 гривень, а квиток для дітей – 10 гривень.

Експозиція відкрита для туристів щодня, крім понеділка, вівторка і головних державних свят (наприклад, День конституції, День незалежності). Музей відкритий з 9 ранку до 17 години вечора.

Фото: Музей у селі Пархомівка (Олег Божко)

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