Пикассо и Малевич: музей в украинской глубинке удивляет редкими картинами

В украинской глубинке, селе Пархомовка Харьковской области, находится уникальный музей. Располагается он в Краснокутском районе и считается одним из самых лучших и интересных сельских музеев Украины.

Музей был основан еще в 1955 году по инициативе местного учителя истории и поклонника культуры и искусства Афанасия Лунева. Сейчас музей носит имя своего создателя.

Картины Шевченко и Репина в сельском музее

Экспозиция музея действительно уникальна, говорит в комментарии РБК-Украина Валентина Мызгина, директор Харьковского художественного музея.

"Здесь есть оригиналы картин Тараса Шевченко, Казимира Малевича, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Василия Кандинского. Также благодаря жителям села и основателю музея, сельскому учителю, сохранены картины Пабло Пикассо. Отдельно стоит отметить уникальное собрание зарубежного искусства. Например, древнеегипетскую пластику и раздел древнего искусства Японии, Китая, Индии", - говорит она.

О существовании такого уникального сельского музея известно не только в Украине, но и далеко за рубежом: увидеть картины Пикассо и японскую вышивку шелком едут из разных уголков Европы и Азии, отмечает Валентина Мызгина.

По словам Валентины Мызгиной, о музее знают даже за рубежом, а вот украинским туристам еще стоит много рассказывать о нем.

Фото: В музее хранится знаменитая картина Пикассо “Голубь мира” (Олег Божко)

О том, что в селе есть экспозиция картин мировых художников, многие узнают совершенно случайно. “Пикассо в сельском музее? Разве это возможно?” - примерно так реагируют те, кто узнает об уникальной экспозиции.

Музей в Пархомовке точно стоит посетить, ведь даже не каждый областной центр страны может похвалиться наличием в местных художественных музеях подобных картин.

Фото: Картина Казимира Малевича в музее села Пархомовка (museumparhomovka.com.ua)

В данный момент коллекция музея насчитывает более 7000 разных экспонатов. Есть работы Аполлинария Васнецова, Ивана Ижакевича, эскизы Владимира Маяковского и многих других.

Как добраться

К селу Пархомовка – около сотни километров (два часа) от города Харьков на автобусе. Сюда регулярно курсируют рейсовые автобусы и маршрутки. К примеру, автобусы едут по Краснокутскому направлению от автостанции "Центральный рынок" в Харькове.

Фото: Музей в селе Пархомовка (Олег Божко)

Сколько стоит вход в музей

Входной билет для взрослых стоит всего 20 гривен, а билет для детей – 10 гривен.

Экспозиция открыта для туристов каждый день кроме понедельника, вторника и главных государственных праздников (например, День конституции, День независимости). Музей открыт с 9 утра до 17 часов вечера.

Фото: Музей в селе Пархомовка (Олег Божко)

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