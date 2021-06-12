Лавандові поля, петунії та азалії: де побачити квіткову красу у мандрівці по Україні

Фото: Куди поїхати у квіткові парки та поля (колаж РБК-Україна)

Календар цвітіння в Україні: найкращі локації для милування трояндами і маками

Останнім часом українці захопилися милуванням квітами, а особливо фотосесіями на квіткових локаціях і полях. І хоча весняне цвітіння вже відбуяло, не сумуйте: якщо не встигли сфотографуватися на фоні тюльпанових полів чи в кущах бузку, милуватися квітами можна впродовж цілого року.

У цій статті ви отримаєте основну інформацію про графік цвітіння різноманітних квітів та про локації, де вони найкраще представлені.

Оскільки вже в самому розпалі червень, почнемо з цього місяця, а потім ітимемо за календарем. І ви гарантовано будете здивовані тому, скільки можливостей відкривається для любителів квітів упродовж усього року в Україні.

Фото: Куди поїхати у квіткові парки в Україні? (Ганна Дубовська)

Петунія: травень - жовтень

Почнемо з квітки, яка милує око своїм різнобарв’ям аж півроку! Так, петунії буяють з травня до кінця жовтня! Ця невибаглива квітка походить з тропічних регіонів Південної Америки, але чудово прижилася в нашому кліматі та завоювала серця садівників.

Де шукати? Звісно, петунію можна знайти влітку на кожному кроці, але у великій кількості їх можна побачити у "Добропарку" (село Мотижин, Київщина). Там анонсовано великий проєкт "Сад петуній".

Відео: "Добропарк" під Києвом відкрився знову. Чим замінили тюльпани? (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Фото: Білі петунії на Київщині (facebook.com/dobropark.ua)

Фото: Різнокольорові петунії (Ганна Дубовська)

Рододендрон: середина травня – червень

Про рододендрон знаєте пісню? Ви скажете, що ні. А я скажу, що точно знаєте! "Червона рута". Так, саме під такою назвою нам здавна відома ця квітка. Рододендрон більшість українців знають під іншою назвою. А саме – червона рута.

І ця красуня полюбляє гори, тож гайда шукати червону руту в рідних Карпатських горах. Ось її улюблені місця: Чорногірський хребет (гори Піп Іван та Шпиці), Свидовець (гора Близниця).

На Житомирщині ви побачите азалію понтійську, один з видів рододендрона. Але це вже не червона рута: квітне не рожевим, а жовтим цвітом. Масив азалії понтійської простягнувся від міста Овруч до села Червонки.

Фото: Рододендрон росте на Чорногірському хребті в Карпатах. На фото - руїни обсерваторії на горі Піп Іван (wikipedia.org)

Дельфіній: кінець травня – початок червня

Неподалік Теплодару (Одещина) є поле дельфінію - чарівних фіолетових квітів.

Торік охочих пофотографуватися було просто море, тож люди зіпсували локацію витоптуванням та пікніками просто у квітучому масиві. Цього року про поле соцмережі мовчать. Можливо, воно ще не розквітло через холодну весну.

Мак: кінець травня – початок червня

Макові поля ви можете побачити практично по всій Україні, але щороку вони щезають в одному місці, а з’являються в іншому.

Річ у тім, що агрономи у своєму арсеналі мають такий прийом: поле засівається маком, ця рослина насичує грунт поживними речовинами, а наступного року на цьому полі висівають пшеницю, наприклад.

Фото: Поле маків у селі Антонівка (wikimedia.org)

Але в Мукачево поле маків розміром у кілька гектарів квітне щороку. Вирушивши у мандрівку, тримайтеся вулиці Берегівська об’їзна, і ви побачите червоногаряче поле на фоні замку Паланок.

Люпин: середина травня – початок червня

Фіолетові або рожеві "свічечки" цієї рослини ви побачите на полях під Бояркою, під Ворзелем (уздовж траси від повороту на Бучу) на Київщині та за селом Глибочиця на Житомирщині.

Лаванда: кінець червня – середина липня

Існує мода не тільки на одяг, а й на квіти. І лаванда останні кілька років на піку популярності. Ароматних ніжно-фіолетових лавандових полів по всій Україні немало.

Відео: Лавандове поле на Київщині (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Ось найбільші з них:

"Добропарк" у с Мотижин на Київщині;

"Лавандовий гай" у селі Порадівка на Київщині;

"oLawander" у селі Димер на Київщині;

Лавандове поле в селі Тарнівці на Закарпатті;

"Лавандова Гора" в місті Перечин на Закарпатті;

Фото: Лавандове поле в Україні (Ганна Дубовська)

Лавандове поле в селі Василівка на Одещині;

"Луцький Прованс" у селі Лище на Волині;

"Lavender Family" у місті Кременчук;

Лавандове поле в селі Магала в Чернівецькій області.

Фото: Квіти у "Добропарку" на Київщині (facebook.com/dobropark.ua)

Ковила: червень

Ви бачили степ із хвилями, як на морі? Якщо так, то ви були свідком цвітіння ковили. Найкраще місце для милування цим явищем - біосферний заповідник "Асканія-Нова", адже тут ростуть три види цієї рослини: вони поступово змінюють одна одну, цвітіння ковили доповнюється барвистим різнотрав’ям.

А ось іще одна ковилова локація: у Ботанічному саду Херсонського державного університету ковила засіяна штучно, але це аж ніяк не псує задоволення при її спогляданні.

Фото: Ковила у ботанічному заказнику Балка Осипова Дніпропетровської області (uk.wikipedia.org)

Фото: Розарій у Київській області (facebook.com/dobropark.ua)

Троянди: червень

Королева квітів нікого не залишає байдужим! І хоча троянди квітнуть до самих морозів, пік цвітіння припадає саме на перший місяць літа.

Фото: У розарії дендропарку "Софіївка" в Умані цього літа можна побачити 300 видів троянд (wikipedia.org)

У Національному ботсаду ім. М. Гришка в Києві ви знайдете неймовірну кількість різновидів цієї квітки на 3,5 гектарах "Саду троянд". Це найбільший розарій в Україні!

Також ви можете помилуватися 300 видами троянд у розарії відомого дендропарку "Софіївка" в Умані. У Міському дитячому ботанічному саду Запоріжжя та на території ботанічного саду ім. Мечникова в Одесі теж є варті уваги розарії.

У наступній публікації розповімо, які квіти можна побачити в Україні в інші місяці літа.

Нагадаємо, раніше ми писали про острови на Дніпрі та незвичну печеру - що подивитися у Київській області на вихідних.

Також повідомлялося, що відома історична вузькоколійка на Закарпатті стане музеєм.