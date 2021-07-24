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Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

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Субота 24 липня 2021 07:35
Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір Фото: Найцікавіші локації Українських Карпат (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Що варто подивитися в одному з наймальовничіших регіонів країни

"Карпати – це наче казка наяву", - пише на своїй сторінці в Facebook Олександр Бельмега. Він – родом з Верховини, яка розташовується в самому серці цього мальовничого регіону.

Олександр часто радує своїх підписників фотографіями Карпат, які надихають на поїздку. Після перегляду цих фото хочеться купити квиток в один з міст Карпат і провести тут якщо не довгу відпустку, то хоча б вихідні.

Пропонуємо подивитися ще кілька фото цікавих локацій Карпат, які надихнуть вас на подорож у цей регіон.

Звичайно, цікавих місць в Карпатах - величезна кількість. Але зараз хочемо показати вам Гошівський монастир, стару карпатську вузькоколійку (Карпатський трамвайчик), Скелі Довбуша та просто мальовничі види на гори.

"Перлини" Карпат: що подивитися в горах

Карпатський трамвай знаходиться в селі Вигода в самому серці гір. Він діє не як основний вид транспорту, а скоріше як цікава "родзинка" для туристів. Скористатися трамваєм можна, замовивши тур зі Львова або приїхавши на своєму авто безпосередньо в село.

Скелі Довбуша - ідеальне місце для тихого сімейного відпочинку, до якого можна доїхати з Івано-Франківська. Тут можна влаштувати й ночівлю в наметі, якщо вам подобається такий вид відпочинку.

Гошівський монастир - греко-католицький монастир Ордену св. Василія Великого. Знаходиться в селі Гошів Долинського району Івано-Франківської області. Вважається однією з найбільших релігійних та історико-архітектурних святинь України.

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: Карпати влітку 2020 року (facebook.com/Олександр Бельмега)

"Туризм в Карпатах розвивається" - блогер

За останні роки в Карпатах активно розвивається сфера гірського туризму, і гостям пропонують різні варіації дозвілля, говорить РБК-Україна Олег Васильєв, автор влогу "Железные Магистрали". Але потрібно ще застосувати кмітливість, щоб доїхати до місця відпочинку, додає він.

"Українська частина Карпат знаходиться у віддаленні від південних і східних регіонів на більш ніж 1500 кілометрів. Ця обставина відіграє вирішальну роль у виборі транспорту. Найбільш витривалі мандрівники, напевно, вибирають особистий автомобіль", - говорить Олег Васильєв.

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: Карпатська вузькоколійка або Карпатський трамвай (Олег Божко)

Ті, хто хоче провести 18-20 годин поїздки на м'якому дивані з подушкою та іншими зручностями, їдуть на поїзді. Через карантин, під який потрапив міжміський транспорт, "Укрзалызниця" поступово відновлює рух.

Тому в розкладі можна знайти тільки половину поїздів з тих, що ходили до закриття руху 18 березня 2020 року.

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: В селі Вигода є пам'ятник – один з перших трамваїв, що курсували колись в Карпатах (Олег Божко)

Жителям східних регіонів пощастило, говорить Васильєв. У них є можливість скористатися прямим поїздом № 001 Костянтинівка-Івано-Франківськ.

Його маршрут також проходить через станції Дружківка, Краматорськ, Слов'янський-Курорт. Вартість проїзду - від 1122 грн.

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: Гошівський Монастир в Карпатах (Олег Божко)

З Харкова можна виїхати в західному напрямку трьома прямими поїздами: № 001 Костянтинівка-Івано-Франківськ, № 015 Харків-Івано-Франківськ, № 017 Харків-Ужгород. Вартість проїзду - від 1060 грн.

Жителі південно-східних міст, таких як Запоріжжя та Дніпро, можуть скористатись поїздом № 004 Запоріжжя-Ужгород. Вартість проїзду - від 1226 грн, зазначає Васильєв.

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: Скелі в самому серці Карпат (Олег Божко/РБК-Украина)

Виїхати у напрямку західних областей з півдня країни можна лише одним поїздом - Одеса-Львів. Вартість проїзду становить від 710 грн.

У Львові доведеться робити пересадку на інші поїзди або автотранспорт і їхати в гори, додає він.

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: Скелі Довбуша - справжня прикраса регіону (Олег Божко)

"Мешканцям столиці пощастило більше за всіх, адже Київ пов'язаний поїздами майже з усіма куточками країни. На вибір є кілька прямих поїздів: № 029, № 081 Київ-Ужгород, № 008 Київ-Івано-Франківськ, № 749 "Інтерсіті" Київ-Івано-Франківськ", - говорить Олег Васильєв.

Транзитні поїзди № 001 Костянтинівка-Івано-Франківськ, № 015 Харків-Івано-Франківськ, № 017 Харків-Ужгород. Вартість проїзду - від 836 грн.

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: Види, які відкриваються на Карпати з трамвайчика (Олег Божко)

При цьому він уточнює, що зараз в розкладі "Укрзалізниці" є тільки нічні експреси та фірмові поїзди високої цінової категорії. Вони складаються тільки з вагонів купе і "СВ".

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: Карпати завжди вражають туристів (Facebook.com/Олександр Бельмега)

"Зате в дорозі - менше часу, ніж звичайні пасажирські поїзди. Наприклад, з Харкова до Ужгорода можна доїхати за 19 годин, відстань складає 1350 кілометрів", - додає блогер.

Пейзажі з обкладинки журналу: найкращі локації Карпат, де варто провести вікенд в оточенні гір

Фото: Карпати влітку (Олег Божко)

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто поїхати на Шацькі озера в Україні влітку.

Також пропонуємо почитати про міста Дрогобич, Борислав та Нагуєвичі - локації Львівщини для нових вражень.

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