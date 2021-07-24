Пейзажи с обложки журнала: лучшие локации Карпат, где стоит провести уикенд в окружении гор

Что стоит посмотреть в одном из самых живописных регионов страны

"Карпаты – это словно сказка наяву", — пишет на своей странице в Facebook Александр Бельмега. Он – родом из Верховины, которая располагается в самом сердце этого живописного региона.

Он регулярно часто радует своих подписчиков фотографиями Карпат, которые вдохновляют на поездку в этот регион. После просмотра этих фото хочется купить билет в один из городов Карпат и провести здесь если не длительный отпуск, то хотя бы выходные - субботу и воскресенье.

Предлагаем посмотреть еще несколько фото интересных локаций Карпат, которые вдохновят вас на путешествие в этот регион.

Конечно, интересных мест в Карпатах - огромное количество. Но сейчас хотим показать вам Гошевский монастырь, старую карпатскую узкоколейку (Карпатский трамвайчик), Скалы Довбуша и просто живописные виды на горы.

"Жемчужины" Карпат: что посмотреть в горах

Карпатский трамвай находится в селе Выгода в самом сердце гор. Он действует не как основной вид транспорта, а скорее как интересная изюминка для туристов. Воспользоваться трамваем можно, заказав тур из Львова или приехав на своем авто непосредственно в село.

Скалы Довбуша - идеальное место для тихого семейного отдыха, к которому можно доехать из Ивано-Франковска. Здесь можно устроить и ночевку в палатке, если вам нравится такой вид отдыха.

Гошевский монастырь - греко-католический монастырь Ордена св. Василия Великого. Находится в селе Гошев Долинского района Ивано-Франковской области. Считается одной из величайших религиозных и историко-архитектурных святынь Украины.

Фото: Карпаты летом 2020 года (facebook.com/Александр Бельмега)

"Туризм в Карпатах развивается" - блогер

За последние годы в Карпатах активно развивается сфера горного туризма, и гостям предлагают разные вариации досуга, говорит РБК-Украина Олег Васильев, автор влога "Железные Магистрали". Но нужно еще применить смекалку, чтобы доехать к месту отдыха, добавляет он.

"Украинская часть Карпат находится на отдалении от южных и восточных регионов на более чем 1500 километров. Это обстоятельство играет решающую роль в выборе транспорта. Самые выносливые путешественники, наверно, выбирают личный автомобиль", — говорит Олег Васильев.

Фото: Карпатская узкоколейка или Карпатский трамвай (Олег Божко/для РБК-Украина)

Те, кто хочет провести 18-20 часов поездки на мягком диване с подушкой и другими удобствами, едут на поезде. Из-за карантина, под который попал междугородний транспорт, "Укрзалызниця" постепенно возобновляет движение.

Поэтому в расписании можно найти только половину поездов из тех, что ходили до закрытия движения 18 марта 2020 года.

Фото: В селе Выгода есть памятник – один из первых трамваев, курсировавших когда-то в Карпатах (Олег Божко/РБК-Украина)

Жителям восточных регионов повезло, говорит Васильев. У них есть возможность воспользоваться прямым поездом № 001 Константиновка-Ивано-Франковск.

Его маршрут также проходит через станции Дружковка, Краматорск, Славянский-Курорт. Стоимость проезда - от 1122 грн.

Фото: Гошевский Монастырь в Карпатах (Олег Божко/РБК-Украина)

Из Харькова можно уехать в западном направлении тремя прямыми поездами: № 001 Константиновка-Ивано-Франковск, № 015 Харьков-Ивано-Франковск, № 017 Харьков-Ужгород. Стоимость проезда - от 1060 грн.

Жители юго-восточных городов, таких как Запорожье и Днепр, могут воспользоваться поездом № 004 Запорожье-Ужгород. Стоимость проезда - от 1226 грн, отмечает Васильев.

Фото: Скалы в самом сердце Карпат (Олег Божко/РБК-Украина)

Выехать в направлении западных областей с юга страны можно всего одним поездом Одесса-Львов. Стоимость проезда составляет от 710 грн.

Во Львове придется делать пересадку на другие поезда или автотранспорт и ехать в горы, добавляет он.

Фото: Скалы Довбуша - настоящее украшение региона (Олег Божко/РБК-Украина)

"Столичным жителям повезло больше всех, ведь Киев связан поездами почти со всеми уголками страны. На выбор есть несколько прямых поездов: № 029, № 081 Киев-Ужгород, № 008 Киев-Ивано-Франковск, № 749 "Интерсити" Киев-Ивано-Франковск", - говорит Васильев.

Транзитные поезда - № 001 Константиновка-Ивано-Франковск, № 015 Харьков-Ивано-Франковск, № 017 Харьков-Ужгород. Стоимость проезда - от 836 грн.

Фото: Виды, которые открываются на Карпаты из трамвайчика (Олег Божко/РБК-Украина)

При этом он уточняет, что сейчас в расписании "Укрзализныци" есть только ночные экспрессы и фирменные поезда высокой ценовой категории. Они состоят только из вагонов купе и "СВ".

Фото: Карпаты всегда впечатляют туристов (Facebook.com/Александр Бельмега)

"Зато в дороге - меньше времени, чем обычные пассажирские поезда. Например, из Харькова в Ужгород можно доехать за 19 часов, расстояние составляет 1350 километров", — добавляет блогер.

Фото: Карпаты летом (Олег Божко/для РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали, почему стоит поехать на Шацкие озера в Украине летом.

Также предлагаем почитать о городах Дрогобыч, Борислав и Нагуевичи – локациях Львовщины для новых впечатлений.