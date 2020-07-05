Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень

Фото: Дрогобич (Богдан Ілик)

Що подивитись у Львівській області

На заході Львівської області знаходиться міста, які наповнені історіями, краєвидами та особливим колоритом. Ці міста впливали на розвиток не тільки України у різні часи, але і на світову історію.

Ми пропонуємо вам дводенну мандрівку локаціями, у яких були найгучніші вечірки в Австро-Угорській імперії, формувалися думки майбутніх видатних українських поетів, діяли нафтові біржі.

Дрогобич

Місто, про яке багато хто чув, але не всі у ньому бували.

Знаходиться у 90 км від Львова та 80 км від україно-польського кордону. З самого моменту заснування головним його багатством була соляна промисловість. У середині ХІХ століття перетворився на найбільший у Європі нафтовий центр, що сприяло швидкому розвитку міста.

Фото: Дрогобич (Богдан Ілик)

Як провести день у Дрогобичі

Спершу варто зайти у туристично-інформаційний центр міста, де ти можеш отримати безкоштовну мапу міста, буклети про об’єкти та випити найранковішої брендованої кави.

Тепер загалом.

Фото: Дрогобич (Богдан Ілик)

Що побачити?

Знайомство з містом потрібно починати з вежі ратуші. Квиток на неї можна придбати у центрі (20 грн). Підйом не складний, займає до 10 хв. Подолавши 156 сходинок, ти вийдеш на оглядовий майданчик, з якого відкривається панорама на місто та Карпати. Пл. Ринок, 1.

Відвідати церкву св. Юра. Храм внесено до світової спадщини ЮНЕСКО. Тут варто замовити екскурсію, під час якої ти дізнаєшся про особливості церкви та зрозумієш, чому храм іноді називають поемою в дереві. Також охочі можуть загадати бажання, тримаючи ключ від церкви, якому більше півтисячі років. Вул. Солоний Ставок, 25.

Фото: Дрогобич (Богдан Ілик)

Побачити пам’ятник гасовому ліхтарю. Дрогобич був одним із перших міст Європи, де для освітлення використовували гас. На пам'ять про це на вул. Шевченка № 15 встановлено пам’ятник цій історії.

Знайти "ангелів-музикантів". У місті люблять музику настільки, що тут навіть є своєрідний оберіг – ангели музиканти. Знаходься вони у парку ім. Степана Бандери та в Костельному сквері. Якщо ти відшукаєш 10 зображень, зробиш з ними фото і покажеш у туристичному центрі, отримаєш безкоштовний підйом на вежу дрогобицької ратуші.

Фото: Дрогобич (Богдан Ілик)

Зробити селфі з людиною, що "торкалася зірок" - Юрієм Дрогобичем. Америка ще не була відкрита, як Юрій надрукував книгу та став першим українським автором друкованої книги. Пл. Замкова Гора.

Колишній готель "Європа". Тут у час нафтового буму зустрічалися британські, німецькі, австрійські біржовики, які обговорювали справи та укладали контракти. Вул. Ковальська 1.

Фото: Дрогобич (Богдан Ілик)

Вілла Яна Невядомського. Це одна із найкрасивіших будівель міста, яка належала бургомістру Дрогобича Яну Невядомському, який також мав власну пекарню.

У цокольному приміщенні зараз знаходиться заклад, де встановлений телефон, якому понад 90 років, і з нього можна зателефонувати.

Фото: Дрогобич (Богдан Ілик)

День 2. Борислав - Нагуєвичі

Вирушити до Борислава, єдиного міста у світі, яке розташоване на історичному та діючому промисловому нафтогазовому родовищі.

У середині XIX ст. місто стало відомим промисловим центром видобутку та переробки нафти, а вже у 1909 році місто давало 5% світового видобутку нафти. Навіть Джон Рокфелер мав у власності кілька нафтових свердловин. У певний період тут було випито більше шампанського, ніж у Відні.

Що побачити?

Щоб зрозуміти процес та історію видобутку нафти, потрібно відвідати музей нафтової та газової промисловості України. Тут є макети нафтових свердловин, ретро-світлини найвідоміших нафтових веж міста, камінь, якому понад 1 млн років, а також тут можна почути історії про приїзд арабських шейхів до міста. Вул. Карпатська Брама, 26.

На власні очі побачити процес видобутку нафти можна у парку, який розташований у центральній частині міста. Тут діють верстати-качалки, які й сьогодні добувають нафту. Є скейт-парк та ігрові майданчики для дітей. Вул. Тараса Шевченка, 37.

Фото: Борислав (boryslavrada.gov.ua)

Історія для кожного. У Бориславі знаходиться храм, в якому зібрано мощі практично усіх святих. Їх нараховується 1020. Церква св. Анни відома в усій Україні, а можливо, це єдиний храм з такою історією.

Сюди приїжджають люди, щоб побачити чудо. І з ними стається щось неймовірне! Хтось одужує від недуг, хтось зцілюється духовно, інші – просто розмовляють з Богом. Прийшовши до храму, ти знайдеш тут свого святого. Вул. Степана Бандери, 89а.

Фото: Борислав (boryslavrada.gov.ua)

Нагуєвичі.

Місце, у яке варто приїхати та надихнутися історіями про Івана Франка. Тут можна побачити хату, в якій жив Франко, почути розповіді про його сім’ю, завітати у справжню кузню батька Франка та побачити автентичні ковальські речі. У підземеллі музею знаходяться портрети усіх членів Франкової родини.

Фото: Нагуєвичі (ua.igotoworld.com)

Поруч із музеєм є алея казок, по якій можна прогулятися з дітьми та разом пригадати казку про Лиса Микиту. Також у парку є місця для відпочинку - альтанки, у яких ви можете влаштувати собі чудовий пікнік.

Гарної подорожі!

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